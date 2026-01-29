Obří demonstrace na Staroměstském náměstí. Desetitisíce lidí ukáží, že stojí za prezidentem

Autor: Marek Peška
  13:03
„Naše spolupráce je výborná,“ řekl premiér Andrej Babiš k výzvě, aby odvolal ministra zahraniční Petra Macinku za jeho zprávy směrované na Pražský hrad. Spor mezi Macinkou a prezidentem Petrem Pavlem rezonuje společností. Občanský spolek Milion chvilek pro demokracii chystá velkou demonstraci, která prezidenta podpoří.

Prezident Petr Pavel | foto: Milion chvilek pro demokracii

„Přátelé. Všichni víte, jaká je situace. Je třeba říci už dost. Nehorázné vydírání prezidenta ze strany Petra Macinky je absolutně nepřijatelné! Něco takového do demokratické kultury opravdu nepatří. Pokud tohle dnes mlčky projde, zítra už nebude existovat žádná hranice. Nejde přitom jen o jednoho člověka. Jde o nebezpečný precedens: o to, zda si kdokoli může osobními nátlakovými hrami vynucovat politická rozhodnutí, která mají přímý dopad na bezpečnost České republiky. Naše bezpečí není hračkou pana Macinky – ani nikoho jiného ze současné vlády,“ stojí v oficiální pozvánce.

Za odvolání Macinky. Babiš je s ním spokojen

Aktivisté ze spolku Milion chvilek pro demokracii chtějí dát najevo, že s jednáním ministra Macinky nesouhlasí a podporují prezidenta Pavla. A chystají demonstraci v neděli 1. února od 15 hodin na Staroměstském náměstí. Kritici chtějí, aby byl Macinka za své jednání odvolán.

Tomu ovšem s velkou pravděpodobností premiér Andrej Babiš nevyhoví. Naopak. „Spolupráce s panem ministrem Macinkou je výborná,“ řekl Babiš. Tvrdí také, že opozice se pokouší o rozklad vlády. To se jí ale nepovede, míní premiér.

Protesty proti Macinkovi po celém Česku

Kritici svůj názor budou vyjadřovat ve velkém. Na demonstraci se očekává několik desetitisíců lidí. A pokud bude Staroměstské náměstí v Praze malé, chystají se akce v regionech.

Spolek Milion chvilek pro demokracii na svém webu spustil také výzvu k odvolání Macinky. Tu v současné chvíli podepsalo přes 400 tisíc lidí, jen sto tisíc akci podpořilo za jediný den.

„Podpisy dál rychle přibývají. A každý má obrovský smysl. Proč? Protože tohle není situace, ve které je možné stát stranou či nezúčastněně mlčet. Tohle je chvíle, kdy se občané musí postavit za pravidla, která drží tuhle zemi pohromadě. Tady je v sázce víc než partikulární zájmy pár politiků. Tady je v sázce budoucnost nás všech,“ uvádí organizátoři.

Babiš je slabý premiér

Konflikt mezi ministrem Macinkou a prezidentem Pavlem rozpoutaly zprávy šéfa české diplomacie. V nich Macinka psal o tom, že pokud hlava státu přijme čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na ministerstvo životního prostředí „bude mít svůj klid“. Macinka ve zprávě přiostřuje, když prezidentovi dal časové ultimátum nebo bude velmi překvapen dalšími Macinkovy kroky. Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil například.

SMS zprávy prezident označuje za vydírání a celou věc poslal právníkům k posouzení. Někteří advokáti ovšem tvrdí, že nedošlo k naplnění skutku.

„Příčinou sporu prezidenta a ministra je Babiš,“ říká pro SeznamZprávy šéf Senátu Miloš Vystrčil. Podle něj za ministry zodpovídá premiér. „A pokud ten člověk má ve vládě Petra Macinku, tak je zodpovědnou osobou za to, co dělá jeho ministr. A to je podle mě ta hlavní příčina. Pokud máte slabého premiéra, tak nemůžete čekat, že se vám ministři budou chovat tak, jak se mají chovat,“ komentoval spor v pořadu Ptám se já předseda Senátu.

