Kdo někdy otevřel krabici velikosti kufru, aby v ní pod vrstvou papíru našel jedinou kosmetiku nebo nabíječku, dobře zná takzvanou přepravu vzduchu. Právě proti zbytečně velkým obalům míří evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). V platnost vstoupilo už 11. února 2025, od minulé středy se však začalo obecně uplatňovat v celé Evropské unii.
Jednotlivé povinnosti budou nabíhat postupně, firmy už ale musí začít měnit obaly, logistiku i balicí procesy. Jednou z hlavních novinek je omezení prázdného prostoru ve skupinových, přepravních a e-commerce obalech.
Od roku 2030 nebude smět přesáhnout 50 procent, přičemž do něj budou patřit také výplně, jako jsou papír, pěna nebo vzduchové polštářky. Cílem je omezit spotřebu materiálu i převážení zbytečně objemných zásilek. Podle Evropské komise má nařízení zároveň podpořit opětovné používání a recyklaci obalů.
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Každý centimetr bude muset mít smysl
Nová pravidla změní také způsob, jakým firmy o obalech přemýšlejí. Výrobci a dovozci budou muset postupně omezit jejich hmotnost a velikost na minimum potřebné k ochraně výrobku a jeho přepravě. „PPWR posouvá obaly od zvyku k důkazu. Každý centimetr prostoru a každý gram materiálu budou muset mít jasnou funkci – chránit produkt, zefektivnit logistiku nebo dávat smysl pro zákaznickou zkušenost,“ vysvětluje manažer inovací společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál.
Atraktivní obaly tím nezmizí, jejich design však bude muset být promyšlenější. Změny se proto dotknou nejen výrobců krabic, ale také e-shopů, skladů, dopravců a marketingových oddělení.
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Menší balík nemusí znamenat levnější dopravu
Zákazníci by měli změnu poznat hlavně podle přiměřeně velkých zásilek, menšího množství výplní a srozumitelnějších informací o třídění.
„E-shopy by měly být připraveny především revizí používaných obalů a výplňových materiálů, jednáním s dodavateli a úpravou balicích procesů,“ říká ředitel digitální agentury PPC Profits Tomáš Čupr.
Levnější dopravu ale zákazníci očekávat automaticky nemohou. Obchody čekají investice do nových obalů, technologií a balicích linek, které se mohou krátkodobě promítnout do cen.
Z dlouhodobého hlediska by však menší zásilky měly snížit spotřebu materiálu i náklady na přepravu.
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Změny pocítí také restaurace
PPWR se netýká jen velikosti balíků. Zavádí také požadavky na recyklovatelnost, obsah recyklovaného materiálu a opětovné používání obalů. Od minulé středy se například uplatňují limity pro takzvané věčné chemikálie PFAS v obalech určených pro styk s potravinami. Postupně přibudou také omezení některých jednorázových plastů. Restaurace a kavárny budou muset zákazníkům umožnit odnést si jídlo nebo nápoj ve vlastní nádobě. Pravidla ale počítají s výjimkami a mírnějšími povinnostmi pro mikropodniky.