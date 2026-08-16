Obří krabice s malým zbožím mají skončit. Proč EU mění pravidla pro obaly?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  16:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Obří krabice, zbytečné výplně a převážení vzduchu mají postupně skončit. Evropské nařízení PPWR mění pravidla pro obaly, e-shopy i restaurace. Od roku 2030 například omezí prázdný prostor v zásilkách, novinky ale mohou přinést také vyšší náklady.

Kdo někdy otevřel krabici velikosti kufru, aby v ní pod vrstvou papíru našel jedinou kosmetiku nebo nabíječku, dobře zná takzvanou přepravu vzduchu. Právě proti zbytečně velkým obalům míří evropské Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). V platnost vstoupilo už 11. února 2025, od minulé středy se však začalo obecně uplatňovat v celé Evropské unii.

Jednotlivé povinnosti budou nabíhat postupně, firmy už ale musí začít měnit obaly, logistiku i balicí procesy. Jednou z hlavních novinek je omezení prázdného prostoru ve skupinových, přepravních a e-commerce obalech.

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Od roku 2030 nebude smět přesáhnout 50 procent, přičemž do něj budou patřit také výplně, jako jsou papír, pěna nebo vzduchové polštářky. Cílem je omezit spotřebu materiálu i převážení zbytečně objemných zásilek. Podle Evropské komise má nařízení zároveň podpořit opětovné používání a recyklaci obalů.

Každý centimetr bude muset mít smysl

Nová pravidla změní také způsob, jakým firmy o obalech přemýšlejí. Výrobci a dovozci budou muset postupně omezit jejich hmotnost a velikost na minimum potřebné k ochraně výrobku a jeho přepravě. „PPWR posouvá obaly od zvyku k důkazu. Každý centimetr prostoru a každý gram materiálu budou muset mít jasnou funkci – chránit produkt, zefektivnit logistiku nebo dávat smysl pro zákaznickou zkušenost,“ vysvětluje manažer inovací společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál.

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Atraktivní obaly tím nezmizí, jejich design však bude muset být promyšlenější. Změny se proto dotknou nejen výrobců krabic, ale také e-shopů, skladů, dopravců a marketingových oddělení.

Menší balík nemusí znamenat levnější dopravu

Zákazníci by měli změnu poznat hlavně podle přiměřeně velkých zásilek, menšího množství výplní a srozumitelnějších informací o třídění.

„E-shopy by měly být připraveny především revizí používaných obalů a výplňových materiálů, jednáním s dodavateli a úpravou balicích procesů,“ říká ředitel digitální agentury PPC Profits Tomáš Čupr.

Levnější dopravu ale zákazníci očekávat automaticky nemohou. Obchody čekají investice do nových obalů, technologií a balicích linek, které se mohou krátkodobě promítnout do cen.

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Z dlouhodobého hlediska by však menší zásilky měly snížit spotřebu materiálu i náklady na přepravu.

Změny pocítí také restaurace

PPWR se netýká jen velikosti balíků. Zavádí také požadavky na recyklovatelnost, obsah recyklovaného materiálu a opětovné používání obalů. Od minulé středy se například uplatňují limity pro takzvané věčné chemikálie PFAS v obalech určených pro styk s potravinami. Postupně přibudou také omezení některých jednorázových plastů. Restaurace a kavárny budou muset zákazníkům umožnit odnést si jídlo nebo nápoj ve vlastní nádobě. Pravidla ale počítají s výjimkami a mírnějšími povinnostmi pro mikropodniky.

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