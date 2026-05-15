Obrovští kapři i tuňák za 60 kilo. Rybáři zažili lovy, na které hned tak nezapomenou

Metro.cz
  18:15
Nádherné ryby, u kterých ani tolik nezáleží na velikosti, váze nebo tom, jestli posunou osobní rekord. Radost udělají hlavně tím, jak vypadají. Dokážou se na hladině zalesknout tak, že se rybáři na chvíli zastaví dech. Mají dokonale rozhozené šupiny, nečekanou kresbu, barvy jako z obrazu nebo v sobě nesou příběh místa, odkud přišly.
Rybářská kráska Veronika Machová se chlubí duhákem.

Rybářská kráska Veronika Machová se chlubí duhákem. | foto: archiv rybářů

Tuňáka ze skály ulovil Jakub Tesař.
Unikátní a krásný kapr Josefa Šulce
Se synem a kaprem, který má příběh – to je rybaření Radka Filipa.
Karel Skalický s kanicem
5 fotografií

Králem dnešního vydání Rybářského magazínu je bez debat kapr Josefa Šulce z maďarského Balatonu. Nejen proto, že byl uloven na největších kaprařských závodech na světě, ale hlavně proto, že to byla ryba, na kterou se nezapomíná. Josef přitom sám přiznal, že se závod zrovna nevyvíjel jako pohádka.

„Moc bodovaných jsme nenachytali, akorát hodinu před koncem to vzal mezi tím milionem šupináčů tenhle krasavec,“ popsal moment, který dokáže změnit náladu celé výpravy. A právě v tom je rybařina krásná. Hodiny čekání, ticho, únava, trochu zklamání – a pak jeden záběr, jedna jízda, jeden kapr, který svým vzhledem zastíní všechno předchozí.

Karel Skalický s kanicem

Adrenalin a rozklepané ruce

U podobných úlovků se často řeší čísla. Kolik měl centimetrů? Kolik vážil? Na co přišel? Jenže někdy jsou tahle čísla až druhotná. Krásná ryba si vystačí sama. Josefův balatonský kapr byl přesně ten případ. Ryba s výrazem, tělem a kouzlem, které se nedá převést jen na údaj z váhy. Takový úlovek se neukazuje proto, aby se soutěžilo, ale proto, aby se na něj člověk ještě jednou podíval.

Čeští kapraři slaví velký úspěch na Balatonu. Dva týmy na stupních vítězů

Podobně to vnímá i Veronika Machová, která vyrazila na divokou řeku. Celý den se nesl v duchu menších potočáků a hlavně kochání se horskou přírodou. Už to samo o sobě by mnoha rybářům stačilo. Čistá voda, kameny, proudy, ticho a ryby, které do takového prostředí patří stejně přirozeně jako stíny stromů na hladinu. Pak ale Veronika dorazila na místo, kde cítila, že by mohla stát větší ryba. Zvolila větší nástrahu a hned druhý nához přišla rána do prutu. Adrenalin, rozklepané ruce, souboj, a nakonec ryba v podběráku.

Unikátní a krásný kapr Josefa Šulce

Zdivočelý, nádherně zbarvený duhák. Veronika už větší duháky chytila, ale právě tenhle u ní zatím vede. Ne kvůli tabulkovým parametrům, ale kvůli barvám, místu a emocím. To je na krásných rybách možná nejcennější. Nemusejí být největší. Nemusejí být rekordní. Nemusejí ani patřit k druhu, který se běžně ocitá na titulních stranách rybářských časopisů. Stačí, když v sobě mají něco zvláštního. Když je člověk zvedne nad podložku nebo zahlédne ve vodě a okamžitě ví, že tenhle okamžik si schová.

Legenda jménem Luďan

Své o tom ví i Karel Skalický, rybářský univerzál, který má hodně rád také mořský rybolov. Moře nabízí úplně jinou paletu barev, tvarů a překvapení než naše vody. Na poslední výpravě se Karlovi povedl kanic půlměsíčný. Ryba, která zaujme už na první pohled. Není to jen úlovek z dovolené nebo další položka do alba. Mořské ryby mají často zvláštní kresbu, tvrdost a eleganci, která připomíná, že pod hladinou existuje svět, kam se člověk jen na chvíli dívá skrz prut, šňůru a nástrahu. A když se taková ryba objeví v rukou rybáře, je to spíš setkání než obyčejný úlovek.

Tuňáka ze skály ulovil Jakub Tesař.

Krása ryby ale může být schovaná i v příběhu, který ji provází. Radek Filip vyrazil se synem Hubertem a celou rodinou na svazovou vodu, kde se kdysi chytil český rekord kapra. S kamarády tamní legendě říkají „Luďan“. Tentokrát to sice Luďan opět nebyl, i když při jízdě, která odtáhla člun daleko na vodu, tomu všichni na chvíli věřili. Hubert rybu zdolával sám a po podebrání následoval radostný řev přes celé jezero. Na břehu se ukázal famózní kapr přes dvacet kilo, s krásně rozházenými šupinami, skoro jako malovaný. Nebyl to vytoužený stařešina, ale byl to klenot, který udělal obrovskou radost.

Muškaření, klid a emoce. Jak olympijský vítěz Josef Dostál nachází rovnováhu u vody?

Mořská elegance

A pak je tu Jakub Tesař, specialista na dravce, který si na domácí sezonu musel ještě počkat. Proto vyrazil za rybami jinam. Do míst, kam mnozí jezdí v létě za sluncem a koupáním, on jezdí v zimě a brzy na jaře s prutem. V Jadranu se mu během březnové výpravy povedlo něco, co zní skoro neuvěřitelně – tuňák obecný přímo ze skalnatého pobřeží. Ryba okolo šedesáti kilogramů už samozřejmě budí respekt i velikostí, ale i tady nejde jen o číslo. Tuňák je sval, rychlost a síla oceánu vtělená do jediné ryby. Jakub sám řekl, že to byl zážitek na celý život. A přesně takové chvíle dělají z rybařiny víc než jen lov.

Se synem a kaprem

Na všech těchto příbězích je krásné, že každý je jiný. Balaton a závodní kaprařina, horská řeka s divokým duhákem, rodinná výprava za legendárním kaprem, mořský kanic i jadranský tuňák ze břehu. Přesto mají společného jmenovatele: radost z ryby, která zůstane v paměti hlavně proto, jaká byla. Někdy se člověk vrací domů s rekordem. Jindy s rybou, která by v tabulkách nikoho neohromila, ale na fotce září tak, že se k ní rybář pořád vrací.

A možná právě proto bychom krásné ryby neměli poměřovat jen metrem a váhou. Někdy je největší trofejí dokonalá kresba šupin, červený pruh na boku duháka, mořská elegance kanice nebo kapr, který přijde v poslední hodině závodu a zachrání celý den. Rybařina je plná čekání, nejistoty i návratů bez záběru.

Pochlubte se

  • Máte také fotografii krásné ryby, která vám udělala radost bez ohledu na to, jestli byla rekordní?
  • Pošlete ji do Rybářského magazínu deníku Metro na adresu dopisy@metro.cz. Přidejte prosím i pár informací o rybě, místě a okolnostech jejího chycení. Rádi ukážeme, že opravdové rybářské skvosty nepoznáme jen podle velikosti, ale hlavně podle toho, jakou radost dokážou udělat.
Témata: ryby, Kapr, časopis, Balaton

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Jdete zítra do Prčic? A víte, že fenomén, který vznikl u piva, slaví kulatiny?

Start na Hájích u Otíkovy lávky. Ujdete 75 kilometrů?

Pochod z Prahy do Prčice slaví 60. narozeniny. Legendární 75 kilometrů dlouhá štreka skrývá šest překvapivých zajímavostí – od vzniku u hospodského stolu přes rekordní davy až po slavnou plastovou...

15. května 2026  10:25,  aktualizováno  18:44

Procesy při obnově po povodních se táhnou, stěžují si obce. Nabízejí, co by pomohlo

Následky povodní v Jeseníku. (18. září 2024)

Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi v pátek kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po katastrofálních záplavách...

15. května 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Odborník NUDZ: Obětem tzv. konverzních praktik by pomohl zákaz těchto praktik

ilustrační snímek

Jasný právní zákaz takzvaných konverzních praktik, což jsou snahy o změnu sexuální orientace, genderové identity a vyjadřování lidí řadících se ke komunitě...

15. května 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

Pardubice zavádějí parkovací karty pro obyvatele oblasti Na Drážce

ilustrační snímek

Pardubice zavedou od 1. června placené karty pro dlouhodobé parkování v oblasti Na Drážce. Počet parkujících aut tam stoupl loni, protože se tehdy oblast...

15. května 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fanouškům Slavie v pohotovosti

ilustrační snímek

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Slavií Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem...

15. května 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Obrovští kapři i tuňák za 60 kilo. Rybáři zažili lovy, na které hned tak nezapomenou

Rybářská kráska Veronika Machová se chlubí duhákem.

Nádherné ryby, u kterých ani tolik nezáleží na velikosti, váze nebo tom, jestli posunou osobní rekord. Radost udělají hlavně tím, jak vypadají. Dokážou se na hladině zalesknout tak, že se rybáři na...

15. května 2026  18:15

Z dětského hřiště zmizela skluzavka, na které se zranil chlapec

Po úrazu malého chlapce na dětském hřišti Okrouhlík na pražském Smíchově...

Radnice Prahy 5 nechala odstranit skluzavku z dětského hřiště Okrouhlík na Smíchově, na které se zřejmě před několika dny zranil osmiletý chlapec. Městská část ji chce nahradit jinou skluzavkou...

15. května 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Ve Zlínském kraji se na čtyřleté a kratší obory SŠ dostalo 93,4 pct uchazečů

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji bylo na čtyřleté a kratší obory středních škol přijato 93,4 procenta uchazečů. Je to podobný údaj jako loni, kdy se dostalo 93,1 procenta...

15. května 2026  16:20,  aktualizováno  16:20

Mělník opraví základní školu v Cukrovarské ulici, chce uspořit energie

ilustrační snímek

Mělník opraví budovu Základní školy Jindřicha Matiegky v Cukrovarské ulici. Cílem je mimo jiné úspora energií, školu proto čeká výměna osvětlení a instalace...

15. května 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Kvůli vyšetřování nehody dvou aut je omezen průjezd po silnici I/6 u Bochova

ilustrační snímek

Nehoda dvou osobních aut, která se obešla bez zranění, omezila průjezd po silnici I/6 mezi Karlovými Vary a Prahou u Bochova na Karlovarsku. Informovali o tom...

15. května 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Prodával stejné jachty dokola. Soud poslal podnikatele na 7,5 roku za mříže

ilustrační snímek

Některé jachty prodával opakovaně různým lidem, jiné zatěžoval zástavami a kupujícím to zatajoval. Dokumenty k lodím padělal. Krajský soud v Brně poslal slovenského podnikatele Igora Krajčoviče za...

15. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Nevyšlo to, no. Zloděje brněnští strážníci vyzuli z ukradených tenisek

Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách. Muž podezřelý z jejich krádeže se sám usvědčil tím, že se s odcizenou obuví neskrýval a měl...

15. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.