Králem dnešního vydání Rybářského magazínu je bez debat kapr Josefa Šulce z maďarského Balatonu. Nejen proto, že byl uloven na největších kaprařských závodech na světě, ale hlavně proto, že to byla ryba, na kterou se nezapomíná. Josef přitom sám přiznal, že se závod zrovna nevyvíjel jako pohádka.
„Moc bodovaných jsme nenachytali, akorát hodinu před koncem to vzal mezi tím milionem šupináčů tenhle krasavec,“ popsal moment, který dokáže změnit náladu celé výpravy. A právě v tom je rybařina krásná. Hodiny čekání, ticho, únava, trochu zklamání – a pak jeden záběr, jedna jízda, jeden kapr, který svým vzhledem zastíní všechno předchozí.
Adrenalin a rozklepané ruce
U podobných úlovků se často řeší čísla. Kolik měl centimetrů? Kolik vážil? Na co přišel? Jenže někdy jsou tahle čísla až druhotná. Krásná ryba si vystačí sama. Josefův balatonský kapr byl přesně ten případ. Ryba s výrazem, tělem a kouzlem, které se nedá převést jen na údaj z váhy. Takový úlovek se neukazuje proto, aby se soutěžilo, ale proto, aby se na něj člověk ještě jednou podíval.
Podobně to vnímá i Veronika Machová, která vyrazila na divokou řeku. Celý den se nesl v duchu menších potočáků a hlavně kochání se horskou přírodou. Už to samo o sobě by mnoha rybářům stačilo. Čistá voda, kameny, proudy, ticho a ryby, které do takového prostředí patří stejně přirozeně jako stíny stromů na hladinu. Pak ale Veronika dorazila na místo, kde cítila, že by mohla stát větší ryba. Zvolila větší nástrahu a hned druhý nához přišla rána do prutu. Adrenalin, rozklepané ruce, souboj, a nakonec ryba v podběráku.
Zdivočelý, nádherně zbarvený duhák. Veronika už větší duháky chytila, ale právě tenhle u ní zatím vede. Ne kvůli tabulkovým parametrům, ale kvůli barvám, místu a emocím. To je na krásných rybách možná nejcennější. Nemusejí být největší. Nemusejí být rekordní. Nemusejí ani patřit k druhu, který se běžně ocitá na titulních stranách rybářských časopisů. Stačí, když v sobě mají něco zvláštního. Když je člověk zvedne nad podložku nebo zahlédne ve vodě a okamžitě ví, že tenhle okamžik si schová.
Legenda jménem Luďan
Své o tom ví i Karel Skalický, rybářský univerzál, který má hodně rád také mořský rybolov. Moře nabízí úplně jinou paletu barev, tvarů a překvapení než naše vody. Na poslední výpravě se Karlovi povedl kanic půlměsíčný. Ryba, která zaujme už na první pohled. Není to jen úlovek z dovolené nebo další položka do alba. Mořské ryby mají často zvláštní kresbu, tvrdost a eleganci, která připomíná, že pod hladinou existuje svět, kam se člověk jen na chvíli dívá skrz prut, šňůru a nástrahu. A když se taková ryba objeví v rukou rybáře, je to spíš setkání než obyčejný úlovek.
Krása ryby ale může být schovaná i v příběhu, který ji provází. Radek Filip vyrazil se synem Hubertem a celou rodinou na svazovou vodu, kde se kdysi chytil český rekord kapra. S kamarády tamní legendě říkají „Luďan“. Tentokrát to sice Luďan opět nebyl, i když při jízdě, která odtáhla člun daleko na vodu, tomu všichni na chvíli věřili. Hubert rybu zdolával sám a po podebrání následoval radostný řev přes celé jezero. Na břehu se ukázal famózní kapr přes dvacet kilo, s krásně rozházenými šupinami, skoro jako malovaný. Nebyl to vytoužený stařešina, ale byl to klenot, který udělal obrovskou radost.
Mořská elegance
A pak je tu Jakub Tesař, specialista na dravce, který si na domácí sezonu musel ještě počkat. Proto vyrazil za rybami jinam. Do míst, kam mnozí jezdí v létě za sluncem a koupáním, on jezdí v zimě a brzy na jaře s prutem. V Jadranu se mu během březnové výpravy povedlo něco, co zní skoro neuvěřitelně – tuňák obecný přímo ze skalnatého pobřeží. Ryba okolo šedesáti kilogramů už samozřejmě budí respekt i velikostí, ale i tady nejde jen o číslo. Tuňák je sval, rychlost a síla oceánu vtělená do jediné ryby. Jakub sám řekl, že to byl zážitek na celý život. A přesně takové chvíle dělají z rybařiny víc než jen lov.
Na všech těchto příbězích je krásné, že každý je jiný. Balaton a závodní kaprařina, horská řeka s divokým duhákem, rodinná výprava za legendárním kaprem, mořský kanic i jadranský tuňák ze břehu. Přesto mají společného jmenovatele: radost z ryby, která zůstane v paměti hlavně proto, jaká byla. Někdy se člověk vrací domů s rekordem. Jindy s rybou, která by v tabulkách nikoho neohromila, ale na fotce září tak, že se k ní rybář pořád vrací.
A možná právě proto bychom krásné ryby neměli poměřovat jen metrem a váhou. Někdy je největší trofejí dokonalá kresba šupin, červený pruh na boku duháka, mořská elegance kanice nebo kapr, který přijde v poslední hodině závodu a zachrání celý den. Rybařina je plná čekání, nejistoty i návratů bez záběru.
