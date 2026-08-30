Na první pohled není na té hale nic výjimečného. Bývalý statek, možná JZD. Do vrat právě zajíždí sériový Fiat Ducato. Bílý plech, plastová podlaha, prázdný nákladový prostor. Jen těžko by někdo hádal, že právě tady se během několika týdnů promění v luxusní cestovní apartmán. Ale je to tak. Jsme v Terešově a tady se tyto zázraky dějí.
Ducato je modla
Právě Fiat Ducato je dnes nejčastějším základem obytných vestaveb. A podle zakladatele společnosti FullVans Petra Fulína zatím lepší řešení nevzniklo. „Je to platforma, která nabízí ideální poměr rozměrů, nosnosti, jízdních vlastností i prostoru uvnitř. Za nás zatím nic lepšího na trhu není,“ říká bez váhání.
Není divu. Nízká podlaha, téměř kolmé stěny i široká karoserie dávají konstruktérům možnost využít doslova každý centimetr.
Od závodní dráhy ke karavanům
Příběh firmy přitom nevznikl za kancelářským stolem. Petra Fulína znají fanoušci motorsportu jako několikanásobného mistra Evropy v závodech tahačů. Když ale hledal obytné zázemí pro závody, narazil na stejný problém jako tisíce dalších cestovatelů – kvalitní vestavby byly drahé nebo nevyhovovaly jeho představám. Rozhodl se proto postavit vlastní.
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Z jednoho auta se stala další. Přibývali zákazníci, rozrůstala se výroba a z původního nápadu vznikla česká firma FullVans, která dnes vyrábí obytné vestavby pro zákazníky z Česka i zahraničí.
Každý centimetr má svůj důvod
Ve výrobní hale rychle pochopíte, že tady není místo pro improvizaci. „První zastávkou je izolace. Každý dutý prostor karoserie dostává tepelnou i zvukovou izolaci. Díky tomu nebude v autě v létě rozpáleno a v zimě promrzlo,“ říká Petr Fulín.
Následuje elektroinstalace. Desítky metrů kabelů mizí za budoucím obložením. Vše musí být připravené dřív, než se vůz definitivně uzavře.
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Pak přichází na řadu voda. Nádrže na čistou i odpadní vodu, rozvody, čerpadla, bojler. Teprve potom začíná být patrné, že z dodávky vzniká obytný vůz.
Tam, kde rozhodují desetiny milimetru
Největší ruch panuje v truhlárně. Velké CNC obráběcí centrum vyřezává jednotlivé díly nábytku s přesností na desetiny milimetru. Každá skříňka, zásuvka nebo pracovní deska vznikají digitálně podle připravených dat.
Fréza během několika minut vyřeže přesné tvary. Přesnost je tady naprosto zásadní. „V obytné dodávce není jediný centimetr navíc. Každá skříňka se musí otevřít i po tisících kilometrů na rozbitých silnicích,“ říká bývalý kamioňák.
Každá dvířka musí zůstat zavřená i při prudkém brzdění. Proto se používají speciální zámky Push Lock, které se během jízdy samy neuvolní. Nábytek vzniká z lehké topolové překližky, aby byla zachována co nejnižší hmotnost vozu.
Z prázdného plechu vzniká chatka
Po montáži nábytku dostává vůz svou skutečnou podobu. Objevuje se kuchyňská linka s vařičem, lednice, otočná přední sedadla, jídelní kout, koupelna se sprchou i chemickou toaletou.
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Nakonec přijde to, co budoucí majitele zajímá nejvíce. Postel. Právě kvalitní matrace podle Fulína často rozhoduje o tom, jestli bude cestování radostí, nebo utrpením.
Každé auto projde zkouškou
Než zákazník převezme klíčky, čeká vestavbu dlouhá kontrola. Testují se elektrické rozvody, plynová instalace, vodní systém i všechny výsuvné mechanismy. Každá dvířka musí přesně doléhat. Každá zásuvka se musí otevřít i po tisících kilometrech. Teprve potom může vůz vyrazit na svou první cestu.
Když odjíždíme, na parkovišti stojí několik hotových obytných Ducat. Zvenku vypadají nenápadně. Uvnitř ale ukrývají všechno potřebné pro několikadenní i několikaměsíční cestování – kuchyň, koupelnu, místo na spaní i dostatek úložného prostoru. A možná právě v tom spočívá jejich kouzlo.
„Ještě před několika týdny šlo o obyčejné dodávky z výrobní linky. Dnes jsou připravené odvézt své majitele kamkoli. K norským fjordům, na surf na jih do Portugalska nebo jen na víkend k českému rybníku,“ říká pyšně Petr Fulín.
FullVans