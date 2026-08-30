Obyčejná dodávka přijede prázdná, za pár týdnů odjíždí jako luxusní domov na kolech

Petr Holeček
Petr Holeček
  9:00
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Zvenku nenápadná dodávka, uvnitř kompletní zázemí pro cestování. Obytné vozy...

Zvenku nenápadná dodávka, uvnitř kompletní zázemí pro cestování. Obytné vozy vznikají v české firmě FullVans v Terešově na Rokycansku. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Takhle vypadá český sen o cestování: dodávka, která ukrývá celý domov.
Výroba obytných vestaveb vyžaduje maximální využití prostoru.
Výroba obytných vestaveb vyžaduje maximální využití prostoru.
Výroba obytných vestaveb vyžaduje maximální využití prostoru.
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Ráno jsme viděli bílou dodávku. Za několik týdnů z ní bude plnohodnotný domov se sprchou, kuchyní, postelí i topením. Vypravili jsme se do výrobního závodu společnosti FullVans v Terešově na Rokycansku, kde pod rukama českých řemeslníků vznikají obytné vestavby, které mění způsob cestování.

Na první pohled není na té hale nic výjimečného. Bývalý statek, možná JZD. Do vrat právě zajíždí sériový Fiat Ducato. Bílý plech, plastová podlaha, prázdný nákladový prostor. Jen těžko by někdo hádal, že právě tady se během několika týdnů promění v luxusní cestovní apartmán. Ale je to tak. Jsme v Terešově a tady se tyto zázraky dějí.

Ducato je modla

Právě Fiat Ducato je dnes nejčastějším základem obytných vestaveb. A podle zakladatele společnosti FullVans Petra Fulína zatím lepší řešení nevzniklo. „Je to platforma, která nabízí ideální poměr rozměrů, nosnosti, jízdních vlastností i prostoru uvnitř. Za nás zatím nic lepšího na trhu není,“ říká bez váhání.

Z obyčejné dodávky postupně vzniká plnohodnotný obytný vůz s kuchyní, sprchou, postelí a veškerým potřebným vybavením.

Není divu. Nízká podlaha, téměř kolmé stěny i široká karoserie dávají konstruktérům možnost využít doslova každý centimetr.

Od závodní dráhy ke karavanům

Příběh firmy přitom nevznikl za kancelářským stolem. Petra Fulína znají fanoušci motorsportu jako několikanásobného mistra Evropy v závodech tahačů. Když ale hledal obytné zázemí pro závody, narazil na stejný problém jako tisíce dalších cestovatelů – kvalitní vestavby byly drahé nebo nevyhovovaly jeho představám. Rozhodl se proto postavit vlastní.

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Z jednoho auta se stala další. Přibývali zákazníci, rozrůstala se výroba a z původního nápadu vznikla česká firma FullVans, která dnes vyrábí obytné vestavby pro zákazníky z Česka i zahraničí.

Každý centimetr má svůj důvod

Ve výrobní hale rychle pochopíte, že tady není místo pro improvizaci. „První zastávkou je izolace. Každý dutý prostor karoserie dostává tepelnou i zvukovou izolaci. Díky tomu nebude v autě v létě rozpáleno a v zimě promrzlo,“ říká Petr Fulín.

Následuje elektroinstalace. Desítky metrů kabelů mizí za budoucím obložením. Vše musí být připravené dřív, než se vůz definitivně uzavře.

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Pak přichází na řadu voda. Nádrže na čistou i odpadní vodu, rozvody, čerpadla, bojler. Teprve potom začíná být patrné, že z dodávky vzniká obytný vůz.

Tam, kde rozhodují desetiny milimetru

Největší ruch panuje v truhlárně. Velké CNC obráběcí centrum vyřezává jednotlivé díly nábytku s přesností na desetiny milimetru. Každá skříňka, zásuvka nebo pracovní deska vznikají digitálně podle připravených dat.

Fréza během několika minut vyřeže přesné tvary. Přesnost je tady naprosto zásadní. „V obytné dodávce není jediný centimetr navíc. Každá skříňka se musí otevřít i po tisících kilometrů na rozbitých silnicích,“ říká bývalý kamioňák.

Výroba obytných vestaveb vyžaduje maximální využití prostoru.

Každá dvířka musí zůstat zavřená i při prudkém brzdění. Proto se používají speciální zámky Push Lock, které se během jízdy samy neuvolní. Nábytek vzniká z lehké topolové překližky, aby byla zachována co nejnižší hmotnost vozu.

Z prázdného plechu vzniká chatka

Po montáži nábytku dostává vůz svou skutečnou podobu. Objevuje se kuchyňská linka s vařičem, lednice, otočná přední sedadla, jídelní kout, koupelna se sprchou i chemickou toaletou.

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Nakonec přijde to, co budoucí majitele zajímá nejvíce. Postel. Právě kvalitní matrace podle Fulína často rozhoduje o tom, jestli bude cestování radostí, nebo utrpením.

Každé auto projde zkouškou

Než zákazník převezme klíčky, čeká vestavbu dlouhá kontrola. Testují se elektrické rozvody, plynová instalace, vodní systém i všechny výsuvné mechanismy. Každá dvířka musí přesně doléhat. Každá zásuvka se musí otevřít i po tisících kilometrech. Teprve potom může vůz vyrazit na svou první cestu.

Takhle vypadá český sen o cestování: dodávka, která ukrývá celý domov.

Když odjíždíme, na parkovišti stojí několik hotových obytných Ducat. Zvenku vypadají nenápadně. Uvnitř ale ukrývají všechno potřebné pro několikadenní i několikaměsíční cestování – kuchyň, koupelnu, místo na spaní i dostatek úložného prostoru. A možná právě v tom spočívá jejich kouzlo.

„Ještě před několika týdny šlo o obyčejné dodávky z výrobní linky. Dnes jsou připravené odvézt své majitele kamkoli. K norským fjordům, na surf na jih do Portugalska nebo jen na víkend k českému rybníku,“ říká pyšně Petr Fulín.

FullVans

  • Firma vznikla na konci roku 2021. Už začátkem roku 2022 rozjela výrobu obytných vestaveb pro německého partnera, první vůz dokončila v květnu a od začátku plánovala pásovou výrobu.
  • Z původních patnácti vozů měsíčně se během několika měsíců dostala na přibližně 25 dokončených aut za měsíc. Ještě téhož roku začala nabízet i individuální vestavby zákazníkům, kteří chtěli proměnit vlastní dodávku v obytný vůz.
  • Vznikají zde různé typy vestaveb – od základních modelů Siesta Classic přes luxusnější Siesta Premium až po variabilní Cargo nebo rodinné modely s palandami či odnímatelnými postelemi. Nechybějí ani kompaktní vestavby do menších dodávek nebo řešení pro Toyotu ProAce.
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