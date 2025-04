Žlutě zbarvený obr, který slouží náruživým rybářům, kteří se chtějí dostat kamkoli. To je expediční náklaďák Mercedes-Benz Unimog. Měří na délku necelých sedm metrů. Přesto nabízí pohodlný domov na cestách pro dva dospělé a dvě děti. Expediční kamion vznikl v bývalé železniční opravně na okraji Jičína prakticky celý: od pomocného rámu přes samotnou obytnou nástavbu až po vybavení interiéru a jeho designové řešení.

Interiér vznikl kombinací lehčených desek s bambusem s frézovanými prvky. Kuchyňská pracovní deska je z umělého kamene. Vzhledem k rozměrům podvozku se bojovalo o každý centimetr plochy, takže například průchod do řidičské kabiny mercedesu vede sprchovým koutem.

Pro koho expediční Unimog vznikl a jaké s ním má plány?

Majitel nyní cestuje klasickým off-roadem. Rád jezdí do divočiny a mimo civilizaci, například na sever Evropy rybařit. S přírůstkem do rodiny se rozhodl pro větší auto umožňující pohodlnější cestování, ale zároveň chtěl zachovat možnost projet i těžkým terénem. Tedy tak, jak byl zvyklý u offroadového vozu. Víme, že jeho první cesty budou mířit do severských zemí. Majitel je vášnivý rybář a Norsko je na rybaření ráj...

Proč si klient vybral podvozek modelu Unimog?

Právě pro jeho schopnosti v terénu, pro maximální požitek z jízdy v extrémních podmínkách.

Je to nové auto, nebo nějaká „hasičská uloženka“, která je mezi staviteli expedičních náklaďáků tolik oblíbená, protože mívá malý nájezd kilometrů a hasiči se o ni dobře starají?

V tomto případě jde o nové auto, které bylo pořízeno za účelem přestavby na obytný truck.

Pro kolik cestujících je vozidlo určené?

Pro čtyři lidi, má poskytovat zázemí rodině.

Je to klientovo první expediční auto? Nebo už měl s podobným vozem zkušenosti a ty se promítly do stavby unimogu?

Je to jeho první expediční truck. Nicméně má bohaté zkušenosti s ježdění s off-roadem vybaveným střešním stanem. Takže dobře věděl, co chce. Důležité bylo přiblížit se možnostem v průjezdnosti terénem, na které byl klient zvyklý z offroadového vozu.

Jak jste technicky řešili uchycení obytné nástavby na šasi? Je to vlastní konstrukce?

Nástavba je na šasi uchycena pomocí čtyřbodového kyvného rámu. Sami jsme jej navrhovali a nechali jej vyrobit na míru.

Obytná nástavba vznikala již ve VejnyWood? A technologicky se jedná o lepení?

Ano, jedná se o komplet naši výrobu: od projektu přes kyvný rám a slepení nástavby, nástřik barvou Raptor až po poslední detaily v interiéru. Nástavbu tvoří kompozitní panely špičkové kvality. Nástavbu jsme osadili okny Outbound, která odolávají extrémním tlakům i ve vysokých nadmořských výškách.

Jaký je hlavní zdroj energie pro obytnou část? Opět vaše oblíbená nafta v naftovém bufíku a vařiči?

Jasně, nafta. Palivo z nádrže pro motor pohání i bojler s topením, varnou desku a dokonce i toaletu.

Jaký typ toalety si klient zvolil?

Protože jsme se chtěli vyhnout rozvodům plynu v interiéru, byla v původním projektu zahrnuta separační toaleta. Ale díky tomu, že od letošního roku konečně byla uvedena na trh dieselová varianta spalovací toalety, tak jsme ještě v průběhu stavby projekt upravili a nakonec je zde spalovací Cinderella poháněná naftou. Tuto novinku jsme měli možnost testovat již v loňském roce, když jsme získali ostrý prototyp od výrobce. Letos budeme naftovou spalovací toaletu montovat do několika projektů.

Jakou technologii jste použili pro elektroinstalaci?

Na palubě je LiFePO pack o kapacitě 400 Ah / 24 V (9,6 kWh). Ten doplňují solární panely o celkovém výkonu cca 1,5 kWp, tedy taková malá solární elektrárna. Technicky vše stojí na komponentech Victron Energy.

Je na voze nějaká nezvyklá vychytávka?

Zákazník si přál dvojokruhový kamerový systém. První okruh se používá během jízdy, kdy umožňuje zobrazit na displeji v kabině mrtvé úhly. Jeho součástí je i zadní kamera. Druhý okruh je bezpečnostní. Ten má displej v obytné nástavbě a umožňuje sledovat prostor kolem celého vozu v rozsahu 360 stupňů. Druhý okruh disponuje nočním viděním.