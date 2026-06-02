Obyvatelé Havany se dočkali odpadkového inferna. Popeláři nemají palivo, kontejnery se nevyváží

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  20:30
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Trump zastavil dovoz ropy na Kubu, výsledky se rychle dostavily. Není palivo pro odpadové vozy, Havana se topí ve smetí a smradu. Obyvatelé hlavního města ze zoufalství pálí odpadky rovnou na ulicích, i když tím otravují ovzduší a své děti. Některé ulice jsou už smetím doslova zabarikádované.

Realita havanských ulic těchto dnů. Horko a smrad. | foto: Profimedia.cz

Není nafta, nejezdí popeláři. Trumpovo palivové embargo Kuby změnilo během několika měsíců tuto zemi v jednu velkou skládku.

Soutěží o největší divokou skládku

Nejpostiženější je hlavní město Havana, jak píše americký deník The New York Times, především obvod Cerro, který patří k nejhustěji obydleným. Teď tam spolu „soupeří“ hned dvě pouliční divoké skládky. Jedna z nich už zaplňuje ulici na délku téměř čtyřicet metrů.

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Kromě smradu z nevyváženého odpadu trápí obyvatele Havany kouř z ohňů, na kterých lidé odpadky spalují, aby se jich alespoň částečně zbavili. Hygienici sice varují, že toxický dým škodí především dětem a může způsobit nejrůznější neurologická poškození, ale je to absolutně marné volání.

Palivová krize vypukla na ostrově poté, co Spojené státy napadly Venezuelu a zablokovaly dodávky roky z této země na Kubu a k tomu přidali hrozbu vysokých celních sankcí těm státům, jež by ropné embargo porušily.

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Docházejí i popelářské vozy

Kuba už před sankcemi ale měla problémy s odpadovou technikou. Před sedmi lety darovalo Japonsko Kubě sto popelářských aut. V hlavním městě, kde jich bylo celkem 106, už ale kvůli opotřebení i nedostatku náhradních dílů funguje jen něco málo přes čtyřicet vozů. Vláda sice přislíbila výrobu čtyřiceti nových sběrných aut. Místo toho vyslala na úklid příslušníky armády.

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