Není nafta, nejezdí popeláři. Trumpovo palivové embargo Kuby změnilo během několika měsíců tuto zemi v jednu velkou skládku.
Soutěží o největší divokou skládku
Nejpostiženější je hlavní město Havana, jak píše americký deník The New York Times, především obvod Cerro, který patří k nejhustěji obydleným. Teď tam spolu „soupeří“ hned dvě pouliční divoké skládky. Jedna z nich už zaplňuje ulici na délku téměř čtyřicet metrů.
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Kromě smradu z nevyváženého odpadu trápí obyvatele Havany kouř z ohňů, na kterých lidé odpadky spalují, aby se jich alespoň částečně zbavili. Hygienici sice varují, že toxický dým škodí především dětem a může způsobit nejrůznější neurologická poškození, ale je to absolutně marné volání.
Palivová krize vypukla na ostrově poté, co Spojené státy napadly Venezuelu a zablokovaly dodávky roky z této země na Kubu a k tomu přidali hrozbu vysokých celních sankcí těm státům, jež by ropné embargo porušily.
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Docházejí i popelářské vozy
Kuba už před sankcemi ale měla problémy s odpadovou technikou. Před sedmi lety darovalo Japonsko Kubě sto popelářských aut. V hlavním městě, kde jich bylo celkem 106, už ale kvůli opotřebení i nedostatku náhradních dílů funguje jen něco málo přes čtyřicet vozů. Vláda sice přislíbila výrobu čtyřiceti nových sběrných aut. Místo toho vyslala na úklid příslušníky armády.