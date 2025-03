15:40

Trochu toho buch buch sem a špetka toho prásk prásk tam, a než bys řekl švec, sestavil před našimi zraky zrzavý mladík jménem Dylan veliký dřevěný sud určený pro budoucí uskladnění irské whiskey. Trvalo mu to sotva čtvrt hodinky. Jak by také ne, dělá to v rámci své bednářské profese v palírně Tullamore D.E.W. každý den.