Rozešli jste se v říjnu? Může za to virální trend z TikToku, který ničí vztahy

Možná si říkáte, že je druhý listopadový týden a s říjnovou teorií tedy přicházíme trochu pozdě, ale aspoň jsme měli chvíli na to se z října oklepat. Podle sociálních sítí se totiž právě v tomhle měsíci přepisují životní plány, končí vztahy a dávají se předsevzetí. Říká se tomu October Theory (říjnová teorie – pozn. redakce). Začněme ale hezky od začátku. Kde se to zase vzalo?
Proč čekat až na leden?
Pod názvem October Theory se na sociálních sítích už v roce 2024 šířila myšlenka, že první říjen může fungovat jako druhý Nový rok.
Tvůrkyně Chloe Van Berkel ho popisovala jako chvíli, kdy má smysl podívat se, co se letos povedlo, a rozhodnout se, čemu ještě dát šanci. Do Silvestra zbývají zhruba tři měsíce. Dost na to zkusit něco, co od ledna odkládáte, a zároveň dost málo na to, aby věta „někdy letos“ začala znít podezřele.
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Pro někoho to může znamenat vrátit se k běhání, pro jiného konečně otevřít dokument s názvem „životopis nový finální“ nebo začít jíst zdravěji. Říjnová verze předsevzetí má oproti té silvestrovské jednu půvabnou vlastnost. Když se vás o Vánocích někdo zeptá, co je u vás nového, můžete mít i jinou odpověď, než že začínáte od ledna. Nikdo už přece nechce být ledňáček... nebo?
Opravdová změna, či hitparáda na sítích?
Letos se na TikToku znovu objevila i dramatičtější varianta této teorie s názvem October canon event. Jejími hlavními motivy jsou nečekané rozchody, konce přátelství a další zvraty, o které se člověk zrovna neprosil. Výraz canon event si půjčuje logiku filmů a seriálů. Označuje událost, která patří do příběhu postavy a zásadně ji formuje. V internetovém podání je to scéna, u které divák tuší, že se k ní tvůrci vrátí v posledním díle.
Představte si třeba rozchod po pěti letech. V reálu se řeší, kdo si nechá gauč, kdo vyzvedne zbytek věcí a jestli je pořád v pořádku používat účet toho druhého na Netflixu. Na sociálních sítích stačí pár záběrů, smutná hudba a věta o tom, že teď konečně začíná nová kapitola. Přeskočit z hádky o gauč rovnou k životnímu ponaučení je ostatně výsada, kterou má hlavně člověk u střihu.
Zlom poznáte nejlíp zpětně
Na říjnové teorii je zábavné, kolik různých příběhů se do ní vejde. Jeden člověk se rozejde a vezme to jako důkaz, že říjen ukončuje vztahy. Druhý se zamiluje a má důkaz, že říjen otevírá nové kapitoly. A někdo si třikrát zajde zacvičit a řekne si, že na tom podzimním restartu asi něco bude. Všichni se mohou potom na závěr potkat pod stejným hashtagem... nebo si o tom udělat obsah na YouTubu. Ach jo.
Co na to výzkum?
Představa, že konkrétní datum může člověka rozhýbat, má oporu ve výzkumu. Hengchen Dai, Katherine Milkmanová a Jason Riis popsali takzvaný efekt nového začátku. Ve třech studiích zjistili, že po časových předělech, jako je začátek týdne, měsíce nebo roku, lidé častěji chodili do posilovny, vyhledávali informace o dietách nebo se zavazovali k plnění cílů. Výsledky tedy pomáhají vysvětlit, proč může říjen působit jako dobrá chvíle něco rozjet. O tom, ve kterém měsíci se lidé nejčastěji rozcházejí, však studie nic neříká.
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A tak se na říjen dá zpětně dívat dvěma způsoby. Buď v něm najdete zásadní scénu svého letošního příběhu, nebo si přiznáte, že jeho největší zvrat nastal ve chvíli, kdy jste v kapse loňského kabátu našli dvě stovky. Obojí je na listopadové ohlédnutí slušný materiál. A komu říjnový restart utekl, dneska je pondělí. Tak můžete začít se změnou. Chcete to odpočítat? 3, 2, 1...