Rozešli jste se v říjnu? Může za to virální trend z TikToku, který ničí vztahy

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  12:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Rozešli jste se? Pohádali se s kamarádkou, se kterou jste si ještě v září posílali nabídky na společnou dovolenou? Nebo jste po letech přemýšlení konečně poslali životopis jinam? Možná jste se stali obětí takzvané říjnové teorie.

Možná si říkáte, že je druhý listopadový týden a s říjnovou teorií tedy přicházíme trochu pozdě, ale aspoň jsme měli chvíli na to se z října oklepat. Podle sociálních sítí se totiž právě v tomhle měsíci přepisují životní plány, končí vztahy a dávají se předsevzetí. Říká se tomu October Theory (říjnová teorie – pozn. redakce). Začněme ale hezky od začátku. Kde se to zase vzalo?

Proč čekat až na leden?

Pod názvem October Theory se na sociálních sítích už v roce 2024 šířila myšlenka, že první říjen může fungovat jako druhý Nový rok.

Tvůrkyně Chloe Van Berkel ho popisovala jako chvíli, kdy má smysl podívat se, co se letos povedlo, a rozhodnout se, čemu ještě dát šanci. Do Silvestra zbývají zhruba tři měsíce. Dost na to zkusit něco, co od ledna odkládáte, a zároveň dost málo na to, aby věta „někdy letos“ začala znít podezřele.

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Pro někoho to může znamenat vrátit se k běhání, pro jiného konečně otevřít dokument s názvem „životopis nový finální“ nebo začít jíst zdravěji. Říjnová verze předsevzetí má oproti té silvestrovské jednu půvabnou vlastnost. Když se vás o Vánocích někdo zeptá, co je u vás nového, můžete mít i jinou odpověď, než že začínáte od ledna. Nikdo už přece nechce být ledňáček... nebo?

Opravdová změna, či hitparáda na sítích?

Letos se na TikToku znovu objevila i dramatičtější varianta této teorie s názvem October canon event. Jejími hlavními motivy jsou nečekané rozchody, konce přátelství a další zvraty, o které se člověk zrovna neprosil. Výraz canon event si půjčuje logiku filmů a seriálů. Označuje událost, která patří do příběhu postavy a zásadně ji formuje. V internetovém podání je to scéna, u které divák tuší, že se k ní tvůrci vrátí v posledním díle.

Představte si třeba rozchod po pěti letech. V reálu se řeší, kdo si nechá gauč, kdo vyzvedne zbytek věcí a jestli je pořád v pořádku používat účet toho druhého na Netflixu. Na sociálních sítích stačí pár záběrů, smutná hudba a věta o tom, že teď konečně začíná nová kapitola. Přeskočit z hádky o gauč rovnou k životnímu ponaučení je ostatně výsada, kterou má hlavně člověk u střihu.

Zlom poznáte nejlíp zpětně

Na říjnové teorii je zábavné, kolik různých příběhů se do ní vejde. Jeden člověk se rozejde a vezme to jako důkaz, že říjen ukončuje vztahy. Druhý se zamiluje a má důkaz, že říjen otevírá nové kapitoly. A někdo si třikrát zajde zacvičit a řekne si, že na tom podzimním restartu asi něco bude. Všichni se mohou potom na závěr potkat pod stejným hashtagem... nebo si o tom udělat obsah na YouTubu. Ach jo.

Co na to výzkum?

Představa, že konkrétní datum může člověka rozhýbat, má oporu ve výzkumu. Hengchen Dai, Katherine Milkmanová a Jason Riis popsali takzvaný efekt nového začátku. Ve třech studiích zjistili, že po časových předělech, jako je začátek týdne, měsíce nebo roku, lidé častěji chodili do posilovny, vyhledávali informace o dietách nebo se zavazovali k plnění cílů. Výsledky tedy pomáhají vysvětlit, proč může říjen působit jako dobrá chvíle něco rozjet. O tom, ve kterém měsíci se lidé nejčastěji rozcházejí, však studie nic neříká.

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A tak se na říjen dá zpětně dívat dvěma způsoby. Buď v něm najdete zásadní scénu svého letošního příběhu, nebo si přiznáte, že jeho největší zvrat nastal ve chvíli, kdy jste v kapse loňského kabátu našli dvě stovky. Obojí je na listopadové ohlédnutí slušný materiál. A komu říjnový restart utekl, dneska je pondělí. Tak můžete začít se změnou. Chcete to odpočítat? 3, 2, 1...

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