Od 1. ledna musí zaměstnavatelé přispívat na penzi. Koho se to týká a kolik dostane?

Autor:
  18:31
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve 3. kategorii.

Celoživotní dřina | foto: MAFRA

Změnu přináší zákon č. 324/2025 Sb., který vznikl jako kompenzace za zrušení možnosti předčasného důchodu v rámci důchodové reformy. Cílem opatření je pomoci lidem v náročných povoláních vytvořit si vyšší vlastní úspory na stáří a dát jim šanci odejít z práce dříve bez trvalého krácení státní penze.

Kolik peněz zaměstnanci dostanou

Zaměstnavatel bude odvádět čtyři procenta z hrubé mzdy za každý měsíc, v němž zaměstnanec odpracuje alespoň tři rizikové směny. Příspěvek poputuje na doplňkové penzijní spoření nebo na takzvané staré penzijní připojištění. Tyto peníze budou osvobozeny od daně i odvodů, a to až do ročního limitu 50 tisíc korun. Zaměstnavatel má zároveň povinnost informovat, zda konkrétní pracovní pozice spadá do třetí rizikové kategorie, a nárok na příspěvek se uplatňuje písemným oznámením s uvedením penzijní společnosti.

Předdůchod jako alternativa k předčasné penzi

Nový systém má motivovat k využívání předdůchodu, který umožňuje odejít z práce až o pět let dříve, aniž by se snížila výše státního důchodu. Předdůchod funguje v rámci doplňkového penzijního spoření a je financován z vlastních naspořených prostředků. Stát během tohoto období platí zdravotní pojištění, nikoli však sociální. Podle produktového analytika OVB Vojtěcha Šmajera může předdůchod pomoci překlenout nejnáročnější roky před řádnou penzí bez trvalých finančních ztrát, pokud lidé spojí příspěvek zaměstnavatele s vlastními vklady a rozloží investice do více nástrojů.

Koho se nová povinnost týká

Do třetí rizikové kategorie spadají profese, které jsou dlouhodobě vystaveny vysoké fyzické zátěži, práci v horku či chladu, vibracím nebo nočnímu provozu. Typicky jde například o svářeče, hutníky, kováře, lakýrníky, pracovníky v mrazírnách, stavební a lesní dělníky, ale také o profese vykonávané výhradně v noci, jako jsou recepční, hlídači nebo pekaři. Právě pro tyto skupiny má nový příspěvek znamenat citelnou pomoc.

Jak se to projeví v penzi

Konkrétní propočty ukazují, že změna může mít výrazný dopad na budoucí penzi. U průměrného čtyřicetiletého zaměstnance ve třetí rizikové kategorii, například svářeče pracujícího na noční směny, se současný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření pohybuje kolem 1 200 korun měsíčně. Od ledna 2026 by si takový zaměstnanec polepšil zhruba o dalších 560 korun měsíčně. Pokud má nyní naspořeno přibližně 135 tisíc korun a sám si bude přispívat 1 700 korun měsíčně, může při průměrném zhodnocení sedm procent ročně dosáhnout v 65 letech na úspory vyšší zhruba o 460 tisíc korun. To v praxi znamená přibližně o 2 800 korun vyšší měsíční rentu v penzi.

Češi chtějí do důchodu dřív, ale nemají plán

Z průzkumu společnosti OVB vyplývá, že do důchodu by chtělo odejít nejpozději v šedesáti letech 60 procent Čechů a téměř každý čtvrtý si nedokáže představit, že by pracoval déle. U lidí s nižšími příjmy hrají roli zdravotní potíže a vyčerpání, u těch s vyššími příjmy naopak snaha užít si penzi aktivně. Podle Vojtěcha Šmajera je problém v tom, že s prodlužující se délkou života může lidi čekat i třicet let v důchodu, přesto většině chybí jasná osobní strategie, jak se na penzi finančně připravit.

Spoříme špatně, i když víme, že bychom měli

Ačkoliv 81 procent lidí považuje státní podporu, daňové úlevy a příspěvek zaměstnavatele za důležité, většina Čechů stále ukládá peníze na běžné nebo spořicí účty, kde je dlouhodobě znehodnocuje inflace. Podle obchodního ředitele OVB Allfinanz Richarda Beneše navíc ani staré penzijní připojištění není ideálním řešením, protože prostředky v transformovaných fondech reálně ztrácejí hodnotu, a i proto už do nich není možné nově vstupovat.

Klíčem je kombinace a disciplína

Odborníci se shodují, že cestou k důstojnému důchodu je kombinace povinného příspěvku zaměstnavatele, vlastních pravidelných vkladů a maximálního využití daňových úlev. Ušetřené peníze je vhodné znovu investovat, protože i relativně malé částky mohou v dlouhém horizontu znamenat statisíce korun navíc. Pokud se se spořením začne včas, může nový systém výrazně pomoci zejména lidem, kteří pracují v nejnáročnějších profesích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

Policisté v sobotu odpoledne evakuovali obchodní centrum v Teplicích. Anonym...

Kvůli anonymní výhružce střelbou evakuovali policisté obchodní centrum v Teplicích. Po důkladné prohlídce celého objektu se lidé postupně vracejí zpět do obchodů. Na základě dosud prověřených...

27. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  18:48

Kralupské městská knihovna poprvé představila nové sídlo v bývalém pivovaru

KralupskĂ© mÄ›stskĂˇ knihovna poprvĂ© pĹ™edstavila novĂ© sĂ­dlo v bĂ˝valĂ©m pivovaru

Kralupská městská knihovna dnes poprvé veřejnosti představila nové sídlo v bývalém pivovaru na Palackého náměstí v centru města. V březnu v budově začne...

27. prosince 2025  16:51,  aktualizováno  16:51

Od 1. ledna musí zaměstnavatelé přispívat na penzi. Koho se to týká a kolik dostane?

Celoživotní dřina

Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově povinni přispívat na penzijní spoření zaměstnancům pracujícím v takzvaných rizikových profesích ve...

27. prosince 2025  18:31

Policie evakuuje obchodní dům v Teplicích kvůli anonymní výhrůžce střelbou

ilustrační snímek

Policie evakuuje obchodní centrum Galerie v Teplicích kvůli anonymní výhrůžce střelbou. Po neznámém volajícím pátrá, výhrůžku prověřuje, uvedla na síti X....

27. prosince 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

První etapa oprav Jízdárny ve Znojmě je hotová, vznikl tam sál pro 800 lidí

PrvnĂ­ etapa oprav JĂ­zdĂˇrny ve ZnojmÄ› je hotovĂˇ, vznikl tam sĂˇl pro 800 lidĂ­

Velkokapacitní sál až pro 800 lidí nabízí kulturní a kreativní centrum Jízdárna ve Znojmě, které má za sebou první etapu rekonstrukce. Opravené prostory v...

27. prosince 2025  16:37,  aktualizováno  16:37

Středočeští hasiči měli na Vánoce o 16 zásahů víc než loni, požárů bylo 21

ilustrační snímek

Středočeští hasiči evidují o letošních vánočních svátcích 134 zásahů, o 16 víc než loni. Nejvíce jich bylo na Štědrý den. Požárů bylo za tři dny 21, z...

27. prosince 2025  16:29,  aktualizováno  16:29

Hasičům v Pardubickém kraji o Vánocích vzrostl počet výjezdů o 40 procent na 76

ilustrační snímek

Hasičům v Pardubickém kraji o vánočních svátcích stoupl počet výjezdů meziročně o téměř 40 procent na 76. Loni o vánočních svátcích zasahovali u 55 událostí....

27. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  16:03

V parku jsou na tomto náměstí jako každoročně k vidění ozdobené stromečky dětí předškolního ale i školního věku a některé vybrané jsou pak umístěny i uvnitř kostela svaté Ludmily.

vydáno 27. prosince 2025  16:59

Jihomoravští hasiči vyjížděli letos o vánočních svátcích častěji, požárů bylo 14

ilustrační snímek

Vánoční svátky zaměstnaly jihomoravské hasiče více než loni. Evidují 122 událostí, ve srovnání s minulým rokem o 31 více. Nejvíce výjezdů se týkalo záchrany...

27. prosince 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

V Krkonoších a v Orlických horách zahájila sezonu další lyžařská střediska

ilustrační snímek

V Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji dnes zahájily sezonu další lyžařské areály. Poprvé se vleky rozjely v Mladých Bukách u Trutnova, ve...

27. prosince 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

Města na Žďársku budou příští rok stavět sportoviště i zázemí pro kulturu

ilustrační snímek

Města na Žďársku budou příští rok budovat sportoviště, i díky tomu, že tyto stavby teď ve větší míře dotuje kraj. Například Nové Město na Moravě s podporou...

27. prosince 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

27. prosince 2025  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.