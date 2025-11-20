Od Bowieho a Lagerfelda až na dražbu v Bubenči. Zaniniho konvice bude začínat na 10 tisících

Provokativní, bláznivě tvarovaný a barevný. Rozhodně však stylový, ceněný mezi fajnšmekry a sběrateli. Takový má být podle odborníků nábytek a bytový design vytvořený v osmdesátých letech architekty a návrháři ze sdružení Memphis. Svého času jej sbíral například hudebník David Bowie nebo třeba módní návrhář Karl Lagerfeld.
U nás si ho oblíbil karikaturista a malíř Ivan Steiger (1939–2025), který si memphisem vyšperkoval svůj byt ve Vršovicích. Právě odsud pocházejí věci, které budou od zítřka vystaveny v galerii Arthouse Hejtmánek v pražské Bubenči.

„Spolu s dalšími, více než dvěma sty padesáti uměleckými díly tu budou k vidění denně od 11 do 18 hodin až do 2. prosince. Den poté je už v aukci získají jejich noví majitelé,“ říká pro deník Metro akademický malíř, restaurátor a majitel zmiňované galerie Tomáš Hejtmánek.

V čem podle vás spočívá kouzlo nábytku a užitého designu od sdružení Memphis?
Kouzlo určitě má, i když já jsem jím hned očarován nebyl. Připadal mi až příliš excentrický.

Konvice od Marca Zaniniho

Tak to jsem zrovna trefil hřebíček na hlavičku, že?
V kontrastu s jiným, třeba starožitným nábytkem nicméně vypadají jednotlivé kusy moc pěkně a dokážou interiér rozsvítit. Právě tak je teď v Arthousu vystavujeme: ne pohromadě, ale jako barevné, zábavné solitéry. Třeba ve spojení s kubistickým psacím stolem navrženým věhlasným architektem Josefem Gočárem. I ten mimochodem patřil karikaturistovi a malíři Ivanu Steigerovi. Gočár ho navrhl v roce 1912 pro jednoho pražského advokáta.

Jaké konkrétní kusy od Memphisu budeme moct vidět?
Máme tu celkem sedm různých typů mephisovského designu. Zajímavé je, že tytéž kusy měl ve sbírce jak David Bowie, tak Ivan Steiger. Oba zaujala například čajová konvice Colorado od italského designéra a spoluzakladatele Memphisu Marca Zaniniho, křesílko Palace od George J. Sowdena nebo stolek Flamingo a stolní lampa Oceanic od architekta Michela de Lucchiho. Při dražbě Bowieho sbírky v londýnské aukční síní Sotheby’s v prosinci roku 2016 se Zaniniho konvice prodala za 10 625 liber (skoro tři sta tisíc korun – pozn. redakce). My teď máme 3. prosince v aukci stejnou.

Za kolik ji budete nabízet?
Počáteční cena v dražbě je deset tisíc korun.

Proč je tenhle laickým okem poněkud bláznivý design tak slavný?
Sdružení Memphis vzniklo v roce 1981 v Miláně. Název mu dala písnička Boba Dylana a působila v něm řada výborných architektů a designérů. Jejich výtvory byly sice výstřední, ale i velmi inspirativní. Na svéráznou estetiku Memphisu reagovaly třeba kolekce módních domů Chanel nebo Dior. Některé divoké grafické vzory a la Memphis se objevily také na autech značky BMW. Jeho typické tvary a barevnost najdeme ale i u skleněných objektů Bořka Šípka nebo u nábytku Milana Knížáka. Memphis měl vliv zejména na užitý a průmyslový design včetně domácích spotřebičů. I ty jsou nyní také díky Memphisu hravější a veselejší.

Židle First od Michele de Lucchiho

Jak k věhlasu Memphisu přispěli Bowie a Lagerfeld? Tím, že se vědělo, že mají ten styl rádi?
Karl Lagerfeld by počátkem osmdesátých let vycházející hvězdou módního návrhářství. V roce 1983 si zařídil memphisem svůj nový dům v Monaku, což samozřejmě vzbudilo pozornost. Výrazný mephisovský styl okouzlil také hudebníka Davida Bowieho. Také on, podobně jako Lagerfeld, nashromáždil úctyhodnou sbírku čítající stovky kusů.

V Arthousu teď máte memphis od Ivana Steigera. Slyšel jsem, že jste se znali osobně.
Ivana jsem znal přes deset let. Navštívil jsem ho v jeho bytě v Mnichově a pak i v Praze, kam se v devadesátých letech přestěhoval. Seznámil jsem se i s jeho milovanou manželkou Evou, jeho celoživotní múzou a pečlivou opatrovatelkou všech jeho sbírek. Znám se také s jeho dcerami Helenou a Johanou. Vzpomínám na něj jako na energického, činorodého a nesmírně pracovitého člověka, který s vášní dělal vše, do čeho se pustil. Léta kreslil karikatury pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, kterých mu tam nakonec otiskli skoro devět a půl tisíce. S vervou natáčel animované filmy, pořádal výstavy, maloval… Světově proslulá je jeho sbírka historických hraček, pro kterou založil hned dvě muzea – v Mnichově a na Pražském hradě. Sbíral ale i různé věci související s Vánocemi. Jenom stojanů na stromeček měl prý ve sklepě svého vršovického domu přes stovku. Nebylo lehké z nich pak jeden vybrat.

Výřez z obrazu Kamila Lhotáka Tour de France

Je pravda, že se Steiger přátelil s malířem Kamilem Lhotákem?
Ano, byli to kamarádi. Ivan Steiger Kamila Lhotáka velmi obdivoval a získal od něj i řadu krásných obrazů a kreseb. Díky tomu teď vystavujeme Lhotákův obraz Tour de France z roku 1939. Celkem je u nás k vidění 278 děl zahrnujících umění od 15. do 21. století. Patří do něj obrazy, sochy a plastiky, ale i starožitnosti, šperky, design, nábytek a sklo. Instalovali jsme je v interiéru i v zahradě, která k Arthousu patří. A i letos jsme to udělali tak, aby si návštěvníci mohli představit, jak by tato díla vypadala třeba právě u nich doma.

