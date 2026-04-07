Od čarodějnic po hip hop. Banát láká na tradice i comeback Bow Wave po 18 letech

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  19:04
V rumunských kopcích vysoko nad Dunajem leží Banát, region, v němž od 19. století žijí čeští krajané. Založili zde sedm vesnic, z nichž dodnes zůstalo šest. Zachovali si nejen svůj jazyk, ale i českou kulturu, tradice a srdečnou pohostinnost. Spolu s krásnou přírodou a bohatým kulturním programem přitahují do Banátu každý rok stále více turistů.
Do rumunského Banátu můžete vyrazit už na čarodějnice, Eibenthal přivítá pivní...

Do rumunského Banátu můžete vyrazit už na čarodějnice, Eibenthal přivítá pivní slavnosti.

K Banátským tradicím patří i sváteční kroje.
Atmosféra akce strhne i vystupující.
„Pod hlavičkou Festivalu Banát proto pořádáme více akcí, díky nimž do oblasti dostaneme další návštěvníky, a to nejen z Česka, ale i z Rumunska. Jsou to například květnové Pivní slavnosti na Eibenthale, tradiční letní hudební Festival Banát nebo říjnové Eibenthalské hody,“ uvedl zakladatel festivalu Štěpán Slaný.

I ve filmu

  • Zájemci se mohou s regionem seznámit také prostřednictvím dokumentu Česká srdce Banátu od Jiřiny Šimkové a týmu studentů ČVUT v Praze.
  • Film mapuje historii i současný život českých krajanů. Lze jej vidět v květnu v Pardubicích (4. 5.) nebo v červenci v jihočeských Chotěmicích (25. 7.).

Jaro a pivo

Novinkou letošního roku jsou jarní Pivní slavnosti na Eibenthalu, které se konají 30. dubna až 3. května. Program nabídne například tradiční pálení čarodějnic, velikonoční zvyky, hudební a folklorní vystoupení, pivní ochutnávky či doprovodný program pro děti. „Díky covidu, kdy i v Rumunsku bylo zakázáno cestování, tento kraj objevilo mnoho rodin z Rumunska. Někteří si tu koupili domy, mnoho se jich sem vrací. Od Čechů očekávají hlavně dobré pivo, tak jim ho chceme touto akcí dopřát,“ vysvětluje vznik Pivních slavností Štěpán Slaný.

„Banát není jen destinace, je to duchovní místo, umožňuje nám zastavit se a přemýšlet nad tím, co jsme ztratili. Pak se vrátíme domů a můžeme náš život vylepšit. Takové má Banát kouzlo,“ říká Ivo Dokoupil.

Návrat Bow Wave

Hlavní část sezony tvoří již zmíněný hudební Festival Banát, který se uskuteční od 19. do 23. srpna. Vystoupí například raper Rest, skupiny Midi Lidi, I Love You Honey Bunny, Circus Problem, 12:Piet nebo zpěvačky Lucie Redlová a Bára Zmeková. Po více než 18 letech se na pódium vrátí také hiphopová skupina Bow Wave, která odehraje comebackový koncert právě v Banátu. Součástí festivalu jsou kromě koncertů také workshopy, divadelní představení a program pro děti. Organizátoři chtějí akci více otevřít rodinám.

Vstupenky jsou v prodeji na webu festivalu. Cena balíčku s dopravou vlakem začíná na 6 799 korunách, děti do 15 let platí 4 399 korun. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je třeba objednat do konce dubna. Ubytování je zajištěno v kempu nebo za příplatek u místních obyvatel, v penzionech či nově v glampingových stanech v přírodě nad vesnicí.

Vlakem, či letadlem?

  • Tradičně bude vypraven festivalový vlak Banát Expres z Prahy, který se svými 16 soupravami patří k nejdelším v Evropě. Vyjíždí den před začátkem programu z pražských Holešovic a nabídne i několik improvizovaných koncertů během jízdy.
  • Nově v květnu zahájí letecká společnost Wizz Air dvakrát týdně přímou linku z Prahy do rumunského Temešváru, odkud je možné pokračovat do Eibenthalu veřejnou dopravou do Oršavy a pak místním taxi do Eibenthalu.

Banát se musí zažít!

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od čarodějnic po hip hop. Banát láká na tradice i comeback Bow Wave po 18 letech

Do rumunského Banátu můžete vyrazit už na čarodějnice, Eibenthal přivítá pivní...

V rumunských kopcích vysoko nad Dunajem leží Banát, region, v němž od 19. století žijí čeští krajané. Založili zde sedm vesnic, z nichž dodnes zůstalo šest. Zachovali si nejen svůj jazyk, ale i...

7. dubna 2026  19:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

