„Pod hlavičkou Festivalu Banát proto pořádáme více akcí, díky nimž do oblasti dostaneme další návštěvníky, a to nejen z Česka, ale i z Rumunska. Jsou to například květnové Pivní slavnosti na Eibenthale, tradiční letní hudební Festival Banát nebo říjnové Eibenthalské hody,“ uvedl zakladatel festivalu Štěpán Slaný.
I ve filmu
Jaro a pivo
Novinkou letošního roku jsou jarní Pivní slavnosti na Eibenthalu, které se konají 30. dubna až 3. května. Program nabídne například tradiční pálení čarodějnic, velikonoční zvyky, hudební a folklorní vystoupení, pivní ochutnávky či doprovodný program pro děti. „Díky covidu, kdy i v Rumunsku bylo zakázáno cestování, tento kraj objevilo mnoho rodin z Rumunska. Někteří si tu koupili domy, mnoho se jich sem vrací. Od Čechů očekávají hlavně dobré pivo, tak jim ho chceme touto akcí dopřát,“ vysvětluje vznik Pivních slavností Štěpán Slaný.
Návrat Bow Wave
Hlavní část sezony tvoří již zmíněný hudební Festival Banát, který se uskuteční od 19. do 23. srpna. Vystoupí například raper Rest, skupiny Midi Lidi, I Love You Honey Bunny, Circus Problem, 12:Piet nebo zpěvačky Lucie Redlová a Bára Zmeková. Po více než 18 letech se na pódium vrátí také hiphopová skupina Bow Wave, která odehraje comebackový koncert právě v Banátu. Součástí festivalu jsou kromě koncertů také workshopy, divadelní představení a program pro děti. Organizátoři chtějí akci více otevřít rodinám.
Vstupenky jsou v prodeji na webu festivalu. Cena balíčku s dopravou vlakem začíná na 6 799 korunách, děti do 15 let platí 4 399 korun. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je třeba objednat do konce dubna. Ubytování je zajištěno v kempu nebo za příplatek u místních obyvatel, v penzionech či nově v glampingových stanech v přírodě nad vesnicí.
Vlakem, či letadlem?