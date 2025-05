„Smrt nezná náhody. Ani shody okolností. Ani smůlu. A ani záchranu. Musíte pochopit, že my všichni jsme jak myš, kterou kočka drží za ocas.“ Tuhle promluvu démonického patologa (Tony Todd) z prvního zástupce vyvražďovací filmové série Nezvratný osud z roku 2000 si možná ještě matně pamatujete. I nejnovější díl série, který jde příští čtvrtek do kin, těží z divácky přitažlivé přehlídky mnoha druhů smrti coby nevyhnutelné síly, které nikdo, nikoliv nikdy, nemůže uniknout.

Krvavá šestka

Hororová franšíza Nezvratný osud (v originále Final Destination) patří v posledních dvou dekádách mezi nejoblíbenější. Aktuální film Nezvratný osud: Pokrevní linie (Final Destination: Bloodlines) je už šestým pokračováním.

„Nejnovější díl série od studia New Line Cinema nás zavede zpět na úplný začátek temné a neúprosné hry osudu. Film Nezvratný osud: Pokrevní linie odhalí, jak smrt rozhoduje o spravedlnosti. Hlavní hrdinkou je vysokoškolačka Stefanie, kterou pronásledují děsivé noční můry plné násilí. Ve snaze odhalit pravdu se vrací domů, kde se snaží najít jediného člověka, který by mohl přerušit řetězec tragických událostí a zachránit její rodinu před nevyhnutelným osudem,“ popisují děj zástupci tuzemského distributora snímku – společnosti Vertical Entertainment.

Vynalézavá série

První film měl, jak již bylo řečeno výše, premiéru na přelomu milénia. Publikum tehdy zaujal příběh teenagera Alexe, kterého podivná předtucha zachránila před smrtelnou havárií letadla. Tato zdánlivě šťastná událost však roztočila kolotoč děsivých nehod, v nichž smrt postupně dostihovala ty, kteří jí původně unikli.

Série pokračovala dalšími čtyřmi snímky, přičemž každý z nich představil nové postavy, které se snažily oklamat svůj osud poté, co unikly předem určené smrti. Jedinou postavou, která se opakovaně vracela, byl tajemný patolog William Bludworth, který se naposled objeví i v nejnovějším filmu. Loni totiž herce skolila vážná choroba.

Nezvratné osudy se staly populárními hned z několika důvodů. Kromě napětí, jisté nepředvídatelnosti a kreativního vraždění, které fanoušci hororových sérií oceňují mnohdy nejvíce, to byl také všudypřítomný černý humor, jenž sérií od prvního snímku prostupoval.

Pozor, předtucha

Hlavní atrakcí jednotlivých zástupců filmové série byla a je také rafinovanost úvodní předtuchy, díky které pak hrdinové toho kterého dílu smrti nejprve uniknout, aby před ní poté nejdéle do závěrečných titulků museli následně prchat. Kromě pádu letadla z jedničky se fandům vryla pod kůži i hromadná havárie na dálnici (scéna s padajícími kládami ovlivnila nejméně celou jednu generaci diváků) ze dvojky či hromadná smrt na horské dráze.

Jako konkurenční Saw

Tvůrci filmů ze série Nezvratný osud navíc odjakživa těží z faktu, že jsou na tom dost podobně jako konkurenční zdánlivě nekonečná hororová franšíza Saw. K tomu, aby dostali diváky do kina, nepotřebují dobré herce, protože pár hezkých mladých tvářiček ochotných objevit se před kamerou se najde v Hollywoodu tak nějak vždycky. Co se zápletek týče, stačí na začátek vymyslet originální velkou katastrofu, kterou přežije pár šťastlivců, a o další vývoj děje je již díky předem dané smrťácké šabloně postaráno. Po víc než dekádě bude pro mnoho fanoušků i odpůrců vyvražďovaček zajímavé sledovat, jak si film v kinech povede.

Fandové za kamerou

Režisérské duo Zach Lipovsky a Adam B. Stein, kteří za nejnovějším přírůstkem stojí, jsou prý srdcaři. A to tak velcí, že během jednoho z meetingů přes aplikaci Zoom zorganizovali scénu smrti jako vystřiženou z filmu. Učinili tak pomocí kombinace předem nahraných záběrů a vizuálních efektů, včetně požáru a nefunkčního rotujícího stropního ventilátoru. Ten měl zdánlivě utnout hlavu jednomu z filmařů. Účastníci schůzky složené z vedoucích pracovníků a producentů se prý hlasitě smáli.