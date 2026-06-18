Do pražské haly Královka předminulý týden zamířili závodníci z celé Evropy. Nešlo ale o atletiku, gymnastiku ani jezdectví. Česká metropole hostila vůbec první oficiální mistrovství Evropy v hobby horsingu, sportu, při kterém soutěžící absolvují parkur nebo drezuru s plyšovou koňskou hlavou na tyči.
Akce pořádaná pod hlavičkou International Hobbyhorse Federation ukázala, jak rychle se z původně okrajové záliby stal mezinárodní fenomén. Hobby horsing přitom není jediným příkladem. Vedle něj se na sociálních sítích i ve skutečném světě objevují další netradiční záliby – od hobby joggingu přes quadrobics až po různé formy takzvaného animal movement. Spojuje je jedna věc – nevznikly v tradičních sportovních svazech, ale v komunitách mladých lidí, které si postupně budují vlastní pravidla, soutěže i identitu.
Od dětské hry k evropskému šampionátu
Hobby horsing vznikl ve Finsku, kde se z původně dětské hry postupně stal organizovaný sport. Nyní zde funguje národní asociace a finské mistrovství se letos uskutečnilo už potřinácté. Organizátoři jej označují za největší hobbyhorse akci na celém světě. Každoročně přitahuje účastníky z celého Finska i zahraničí. Dalším milníkem se stalo právě letošní mistrovství Evropy v Praze. Za šampionátem stojí International Hobbyhorse Federation, která sdružuje národní organizace a snaží se sjednotit pravidla tohoto rychle rostoucího sportu. Na evropský šampionát se závodníci museli kvalifikovat prostřednictvím národních svazů a kvalifikačních soutěží.
Když sport přestane být o výkonu
Vedle hobby horsingu se na internetu stále častěji objevuje také pojem hobby jogging. Na rozdíl od běžeckých závodů nebo maratonů není jeho cílem překonávání rekordů. Naopak. Jeho příznivci zdůrazňují, že běhají bez tlaku na výkon, bez sledování tempa a bez ambice sbírat medaile.
Trend dobře zapadá do širší změny, kterou odborníci pozorují u mladší generace. Stále větší důraz klade na zážitek, komunitu a psychickou pohodu, zatímco soutěžení a výkon ustupují do pozadí.
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Běhání po čtyřech a další fenomény sociálních sítí
Podobný příběh má i quadrobics, tedy pohyb po všech čtyřech končetinách inspirovaný chováním zvířat. Trend se rozšířil především prostřednictvím TikToku a dalších sociálních sítí. Podle odborníků kombinuje prvky gymnastiky, kalisteniky a aerobního tréninku, zároveň je ale úzce spojený s komunitní kulturou mladých lidí.
Právě internet je společným jmenovatelem většiny těchto nových zálib. Zatímco dříve vznikaly sportovní disciplíny především v klubech a organizacích, nyní často začínají jako videa na sociálních sítích. Pokud kolem nich vznikne dostatečně silná komunita, mohou se během několika let proměnit v organizovanou aktivitu s vlastními pravidly, soutěžemi i mezinárodními akcemi.
Venčíte dobrmana či čivavu?
Dalším z nových trendů je takzvaný hobby dogging. Princip je překvapivě jednoduchý – člověk vyrazí na procházku s vodítkem, na jehož konci však není žádný pes. Pro účastníky této aktivity ale prázdné vodítko nepředstavuje prázdný prostor. Ve své představě na druhém konci vedou konkrétního psa a podle toho se také chovají. Přizpůsobují tempo chůze, zastavují, mění směr nebo reagují na imaginární situace, které by při venčení skutečného čtyřnohého parťáka mohly nastat.
Z pohledu náhodného kolemjdoucího může taková scéna působit jako vtip nebo performance. Ti, kteří se této zálibě věnují, ji ale vnímají jako formu hry a kreativního vyžití, při němž hraje hlavní roli představivost a schopnost ponořit se do vlastního světa.