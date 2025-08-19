Od karibských plantáží až do vašich sklenek. Jaké jsou největší zajímavosti o rumu?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  13:40
Věděli jste, že o víkendu byl Mezinárodní den rumu? Připadá na 16. srpna a je svátkem všech milovníků tohoto legendárního destilátu. Jaká je jeho historie a jaké jsou zajímavosti spojené s tímto nápojem? Čtěte níže.

Rum má bohatou historii od karibských plantáží až po dnešní bary. | foto: Palírna U Zeleného stromu

Rum má bohatou historii sahající do 17. století, kdy se poprvé začal vyrábět na karibských plantážích z melasy, vedlejšího produktu při zpracování cukrové třtiny. Rychle si našel cestu do pohárů námořníků i pirátů, stal se platidlem, lékem proti kurdějím i symbolem tropického dobrodružství. Jeho Mezinárodní den proběhl v sobotu, my jsme ale připravili pár zajímavostí, který se s tímto nápojem spojují.

Je libo mojito z bílého rumu?

Tento den slaví po celém světě – v barech, palírnách i doma u kuchyňských pultů. Je to příležitost ochutnat různé druhy rumu, poznat rozdíl mezi mladými bílými, jemnými zlatými a dlouze zrajícími tmavými rumy. Mnozí si připravují tematické večírky či ochutnávky, kde podávají nejen rumy, ale i například rumové koktejly. Mezi stálice patří osvěžující mojito z bílého rumu, máty a limetky, elegantní Daiquiri nebo tropická piña colada z rumu, kokosu a ananasu.

Označení „rum“ měl dříve kdejaký alkoholický nápoj, od tuzemáku přes destiláty z cukrové třtiny a melasy až po pravý rum, a bylo těžké se v tom všem vyznat. Ale nyní je definice pravého rumu celkem jasná: je vyroben jen ze šťávy z cukrové třtiny nebo melasy a nesmí obsahovat více než 20 g cukru na litr. Navíc nesmí být aromatizován. Obsah alkoholu musí být alespoň 37,5 %. Pokud tedy na láhvi tvářící se jako rum chybí označení „rum“, opravdu nejde o pravý rum, ale o lihovinu nebo likér.

Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Nevíte, zda si máte pořídit rum karibský nebo se zaměřit na jednu zemi, třeba Kubu nebo Panamu? Země původu je jedním z faktorů, které ovlivňují výslednou chuť rumu. Oba budou pravděpodobně chutnat dobře, ale ten, který pochází z jedné země, má opravdu jasný původ a nejde o směs různých rumů z velké oblasti Karibiku. „Navíc rumy z jedné země mají svůj osobitý charakter, něco jako terroir u vína, tedy vlastnosti, které můžete vyhledat v chuti. Mohou mít i intenzivnější chuť. Například panamské rumy, jako jsou třeba Heffron 5 YO nebo Heffron 10 YO, mají bohatou a vyváženou chuť, které jim dodává specifické klima Panamy,“ říká master blender Roman Petruš z Palírny U Zeleného stromu.

Pět let zrání vs. osmiletý destilát

Kromě země původu vás bude zajímat také stáří rumu. I když neplatí, že čím je rum starší, tím je lepší, doba zrání samozřejmě ovlivňuje jeho chuť. Mladé rumy, které zrají mezi jedním až třemi roky, jsou lehčí. Naopak rumy, které zrály 3 roky nebo 20 let jsou těžší, komplexnější a mají intenzivnější chuť. Aby to ale nebylo tak jednoduché, je zapotřebí číst stáří rumu na etiketě opravdu pozorně. „Pokud je například uvedeno „5 let zrání“, pak se jedná o rum, jehož každá kapka zrála v sudu 5 let. To je třeba příklad rumu Heffron 5 YO. Pokud je ale na etiketě uvedeno například „až 8letý třtinový destilát“, pak se jedná o blend několika různě starých rumů a 8letého třtinového destilátu tam může být například jedna kapka,“ doplňuje Roman Petruš.

Ať už budete slavit s přáteli na terase, v oblíbeném baru nebo jen s dobrou sklenkou doma, Mezinárodní den rumu je ideální příležitost zpomalit, užít si jedinečné chutě a přenést se alespoň v duchu do tropického ráje.

