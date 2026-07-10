Smaltované označníky tramvajových zastávek, staré zastávkové sloupky, zubařské křeslo, lavičky ze stanic metra, sedačky z tramvají T3, ale také třeba hromady kolejnice prodávané na váhu, rentgen, molo, kazeťák, vysavače, mixážní pult nebo kladkostroj. A v neposlední řadě také vysloužilé autobusy, tramvaje a další vozidla s logem pražského dopravního podniku (DPP).
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Třicítka autobusů, nůžky a kouřoměr. Vyšší nabídka v zapečetěné obálce vyhrává
Kuriozity opět na scéně
Seznam majetku, kterého se největší dopravce v hlavním městě veřejně zbavoval, čítá za poslední roky nejednu kuriozitu. Nyní se podnik opět pouští do veřejné dražby, ale nikoli obálkovou metodou, jak u něj bylo doposud zvykem. Už žádná uzávěrka přijímání obálek s nabídkami, které museli milovníci hromadné dopravy, takzvaní šotoušové, s čerstvě rozbitými prasátky včas odeslat.
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Je k mání tramvaj, kouřoměr i vařič na asfalt. Dopravní podnik se zbavuje majetku
„Nově probíhá prodej majetku prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender Arena. Termín do 17. července do dvanácti hodin dopoledne,“ vysvětluje pro deník Metro mluvčí DPP Aneta Řehková. Mezi zajímavější položky nabízené dopravním podnikem patří nyní podle Řehkové například pojízdné autobusy SOR, mobilní plynová kotelna z provozovny Švábky včetně přípojky nebo menší bankovní trezor s kombinovaným zamykáním na klíč i číselný kód.
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Je libo traktor, autobus či vrtačku s logem dopravního podniku? Hoďte nabídku do obálky
S kým soupeří?
Obecně platí, že pokud si od DPP koupíte autobus, je třeba v některých případech počítat se ztrátou kol či s poplatkem za jeřáb. Závěrem je třeba dodat, že fandové do MHD i jiní zájemci při nákupu nesoupeří jen mezi sebou, ale také s výkupnami kovů. Bude-li totiž cena kovového šrotu z výkupen vyšší než cena nabízená kupujícími, zadaný majetek bude ze seznamu vyřazen.