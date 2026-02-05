České hokejistky vstupují do zimních olympijských her v Miláně s jasným cílem: poprvé v historii vybojovat olympijskou medaili. Zatímco před čtyřmi lety byl už samotný postup na hry velkým úspěchem, dnes se reprezentace řadí mezi vážné kandidátky na bronz. Podle kurzů sázkové kanceláře Fortuna mají Češky dokonce vyšší šanci na zisk cenného kovu než mužský tým v turnaji nabitém hvězdami NHL.
První zápas s USA
Olympijský turnaj zahájí český výběr dnes s USA od 16:40. O den později změří síly se Švýcarskem. Následovat budou zápasy proti Finsku a Kanadě. Všechny týmy z elitní skupiny A mají jistý postup do čtvrtfinále, úvodní část turnaje však nabídne mimořádně náročný program: čtyři utkání během pěti dnů.
„Je to jako den a noc. Před čtyřmi lety jsme odjížděly jako outsiderky, teď je naše pozice úplně jiná. Patříme mezi favoritky na medaile. Za tu dobu jsme udělaly obrovský posun, ale na olympiádu jedeme s pokorou,“ uvedla generální manažerka reprezentace Tereza Sadilová.
Těžký los a vysoké ambice
Stejně jasně má o cílech týmu i hlavní trenérka Carla MacLeodová. Kanadská koučka, která převzala český celek po hrách v Pekingu a dovedla ho ke dvěma bronzům na mistrovství světa, neskrývá ambice. „Nikdy jsem nepotkala olympionika, který by nechtěl vyhrát medaili. My nejsme výjimkou. Je to náš cíl a pracujeme na něm,“ zdůraznila.
Velkou výzvou bude fyzická zátěž. Hráčky čekají dva zápasy ve dvou dnech, což je tempo, na které nejsou zvyklé zejména hokejistky působící v evropských soutěžích. „Je to složité, protože kromě holek z PWHL nemají ostatní zkušenost s takzvanými back-to-back zápasy. Musíme dobře rozložit síly, ale zároveň není prostor na šetření,“ vysvětluje asistent trenéra Dušan Andrašovský. Reprezentace se podle něj na náročný program připravovala dlouhodobě i prostřednictvím individuálních kondičních plánů.
Esa ze zámoří
Opory týmu se očekávají především mezi hráčkami ze zámořské PWHL. Vedle brankářské jedničky Kláry Peslarové by měla hrát klíčovou roli i Kristýna Kaltounková – jednička loňského draftu a aktuálně nejlepší střelkyně soutěže. Sama má jasno: „Očekávání jsou velká. Prostě chci medaili. Nechci odjet bez ní a udělám pro to všechno. Samozřejmě si to ale chci i užít – s týmem, rodinou i kamarády.“
Úvodní vystoupení hokejistek na olympijském turnaji
Ženský hokej je součástí olympijských her od roku 1998, ale na zlato dosud dosáhly pouze Kanaďanky a Američanky. Kanada triumfovala pětkrát, naposledy v Pekingu 2022, Spojené státy mají dvě zlaté medaile. Jen jednou – v Turíně 2006 – se tyto velmoci nestřetly ve finále, když Švédky senzačně vyřadily USA. Bronz si třikrát odvezly Finky, které patří k největším konkurentkám českého týmu.
Právě proti této tradiční elitě se nyní pokusí prosadit i české hokejistky – tentokrát už ne jako překvapení turnaje, ale jako sebevědomý tým, který si jde pro historický úspěch.
Program českých hokejistek na ZOH
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|USA – ČESKO
|Čtvrtek 5. února, 16:40
|ČESKO – Švýcarsko
|Pátek 6. února, 14:40
|ČESKO – Finsko
|Neděle 8. února, 21:10
|Kanada – ČESKO
|Pondělí 9. února, 21:10