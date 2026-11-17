Vrací se rok 1968, kdy okupaci Československa v srpnu předznamenaly velké protesty ve Francii? Evropou se tehdy valila vlna za vlnou. Generace, která vyznávala dlouhé vlasy, džíny a velké hudební festivaly, se bouřila nejen generačně.
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Nechcete se mačkat na Národní? Pět míst v Praze, kde zapálit svíčku 17. listopadu
Paříž. Praha. Berlín i Milán. Evropou prostupují protesty už několik měsíců. V hlavní roli je bydlení, perspektiva mladých a také svoboda slova. Jsou si protesty podobné?
Německo: Více než polovina má kořeny v cizině
Berlín letos zažil mnohatisícové zástupy v širokých ulicích. Mladí Němci, ale i příslušníci střední generace pociťují velké nedostatky ve vzdělávacím systému, který hodnotí jako nekvalitní. Podle svého názoru se potýkají také se složitějšími životními podmínkami. Proti srsti jsou lidem u našich sousedů i myšlenky na zavedení povinné vojenské služby.
Demonstrace nejsou jen berlínskou záležitostí. Například v říjnu vyšli lidé do ulic ve 34 městech. Protesty provázely násilnosti a rabování ze strany demonstrantů. Většinu pokojně i nepokojně vystupujících manifestantů tvořili cizinci a přistěhovalci, a to jak nově příchozí, tak lidé, jejichž imigrační kořeny sahají několik generací do minulosti.
Francie: Vzpomínky na ideje velké revoluce
Rovnost, volnost, bratrství. Dávné heslo Velké francouzské revoluce z konce 18. století, kdy pod gilotinou padaly hlavy vznešených, vytanulo na mysli i při letošních velkých demonstracích ve francouzských městech včetně metropole Paříže.
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Nechcete se mačkat na Národní? Pět míst v Praze, kde zapálit svíčku 17. listopadu
Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, vypukly ve Francii v polovině září. Připojily se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami. Stát musel proti manifestujícím nasadit desetitisíce policistů, v pohotovosti byla i armáda.
Protesty ve Francii směřují proti rostoucím životním nákladům a na podporu studentů. Řadu z nich provázely tvrdé střety policie s demonstranty. Ti ničili auta i obchody a došlo také na rabování.
Itálie: Vzduchem létaly lahve
Ani Itálii neobešla vlna odporu. Tisíce studentů v uplynulých týdnech demonstrovaly proti vládní školské politice, zvyšování vojenských výdajů i zdražování obecně. Na některých místech se demonstranti střetli s policií. Část italských pedagogů zároveň stávkovala a požadovala zvýšení výdajů na školství. Vládní politici kritizovali násilnosti, které se odehrály v některých městech.
Někteří účastníci studentské demonstrace se střetli s policií například v Turíně, kde na policisty házeli lahve a další předměty. Policisté odpověděli slzným plynem. V Římě studenti došli až k sídlu ministerstva školství, kde použili pyrotechniku. V řadě jiných měst se ale protesty obešly bez větších konfliktů.
Česko: Ulice se zaplnily kvůli televizi a rozhlasu
Na rozdíl od uvedených zemí nevyhnalo manifestanty do ulic drahé bydlení nebo špatná školní výuka. Podobně jako před sedmatřiceti lety je v hlavní roli svoboda projevu.
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Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro bylo přeplněné a nabíralo zpoždění
Ta se v českých podmínkách promítá do odporu části veřejnosti proti zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Výhrady směřují k plánu vládnoucí koalice nahradit poplatky financováním ze státního rozpočtu.