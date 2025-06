6:00

Když se řekne „umělá inteligence“, většina z nás si ještě stále představuje robota, co píše texty nebo generuje obrázky. Jenže AI mezitím potichu prorazila i tam, kde by to čekal málokdo – do světa smažených sýrů, festivalových kelímků i řepky olejky. A začíná měnit pravidla hry.