Od populační katastrofy dělí Česko jen 12 tisíc novorozenců. Problémy mají i další země

V Česku se loni narodilo něco přes osmdesát tisíc dětí. Což je o neuvěřitelných 110 tisíc narozených dětí méně, než se v tehdejší v české části federace narodilo v roce 1974. Může nás snad uchlácholit pouze skutečnost, že ještě varovněji bijí zvony na poplach v Jižní Koreji. Tam na jednu ženu připadá 0,7 dítěte.

Výpadek populace již nenahrazují ani imigranti

Odborníci na porodnost už zvedají varovně prst. „Pokud porodnost klesne na sedmdesát tisíc dětí ročně, což hrozí, je to civilizační katastrofa,“ upozornil v rozhovoru pro Magazín DNES Pavel Calda, který ve známé pražské porodnici U Apolináře přivedl na svět kolem tří tisíc dětí.

V Česku se navíc snížil meziročně počet obyvatel, a to o více než tři tisícovky. V současnosti má republika necelých 10,9 milionu obyvatel. Více zemřelých než narozených nedokázal nahradit ani příliv imigrantů, který v posledních letech vyvažoval klesající populaci. Pokles porodnosti se projevuje v Česku i v tak důležitých oblastech, jako je obranyschopnost.

Vojáci i záložáci stárnou



Matky stárnou Průměrný věk rodiček v Česku je nyní 31 let. V polovině 80. let minulého století byl o osm a půl roku nižší. Na začátku 50. let byl průměrný věk prvního porodu něco málo přes 23,5 roku. Za ideální věk považují porodníci období mezi 20 až 30 lety.

Po zavedení profesionální služby v naší armádě před dvaceti lety se současně neustále snižuje počet těch, které by mohla armáda povolat v případě konfliktu jako případnou zálohu. „Každý rok odchází z povinné zálohy nižší desítky tisíc lidí, které ještě prošly nějakým vojenským výcvikem, a my je téměř nenahrazujeme nebo jen velmi málo,“ varoval nedávno náčelník generálního štábu Karel Řehka. V absolutních číslech se jedná asi o čtyřicet tisíc lidí za rok. Momentálně by bylo možné do služby povolat asi milion záložáků, dvě třetiny jsou ale už starší než 45 let. Průměrný věk profesionálních vojáků je v Česku 36 let, průměr armád NATO je kolem 38 let.