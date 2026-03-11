Od redaktora s fotografem k „holce pro všechno“. Jak technologie proměňují profese?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  9:00
Ten dělá to a ten zas tohle. Multifunkčnost pracovních skupin se rozšiřuje. Všichni dělají všechno a k tomu ještě AI. Týmy poskládané podle toho, na čem se právě pracuje jsou v módě. Důležité je ale využít k tomu jak AI, tak vlastní mozek.
Německý šifrovací přístroj Enigma. Na prolomení šifry se během 2. světové války...

Německý šifrovací přístroj Enigma. Na prolomení šifry se během 2. světové války podíleli šachisté, lingvisté, matematici a další lidé. Tehdy se tomu ještě neříkalo hybridní tým. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Keira Knightley ve filmu Kód Enigmy (2015)
Z filmu Kód Enigmy
Z filmu Kód Enigmy
Z filmu Kód Enigmy
5 fotografií

Malá ukázka z mediální branže, jak se s ohledem na vývoj techniky mění práce profesionálů. Když před třiceti až čtyřiceti lety vyrážel redaktor do „terénu“, jeho nezbytným průvodcem byl redakční fotograf. Ten měl nezbytné vybavení a také to uměl.

Točím, fotím, píšu. Jsem holka pro všechno

Redaktor s fotoaparátem na krku býval výjimka. Pokud měla redakce jen jednoho či dva, bývala o ně rvačka. Rozhodovala priorita a taky funkce objednatele.

Keira Knightley ve filmu Kód Enigmy (2015)

Není to úplně minulost, ale ve všech médiích se v současnosti předpokládá, pokud nejde zrovna o přímý vstup do vysílání v televizi, že si „papírový“ či webový reportér vše zdokumentuje nejen do poznámek a nahrávek, ale i obrazově. Někdy je docela legrační pozorovat, jak zástupce zpravodajského webu, nebo dokonce rádia, nejdřív vše nahrává na diktafon a případně druhou rukou natáčí na mobil video či dělá fotografie.

Nemluvě o tom, že televizáci a rozhlasáci, hlavně ti vyslaní narychlo někam do světa a místa konfliktu, si své audio i videonahrávky přímo na místě sami sestříhají. S kameramanem a zvukařem za zády se už všude nesetkáte. Podobný vývoj lze sledovat i ve vytváření a fungování pracovních týmů v některých oborech. Má to ale už specifika 21. století.

Hybridní práce. Znáte?

Všichni sice nedělají všechno, ale trendem je dočasné slučování pracovníků podle jejich momentálních schopností a dovedností jen pro konkrétní úkoly. Když je hotovo, tým se rozpouští.

„Zaměstnavatelé zjišťují, že když hledají nové lidi, nezáleží jim už tolik na konkrétní specializaci uchazeče, na tom, co má na vysokoškolském diplomu a jak dlouho studoval,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup.

Hybridní pětka

  • Pět základních principů je dobré dodržet při zřízení hybridního týmu.
  • Jedná se o jednotný a funkční komunikační systém, přesné termíny a cíle včetně například reakcí na e-maily.
  • Také o kvalitní technické zázemí pro práci i komunikaci v týmu.
  • Nezapomeňte na flexibilitu a profesní rozvoj. PH

V praxi to pak znamená, že zadané úkoly neřeší dlouhodobě stabilní oddělení či skupina, ale tým poskládaný z „internistů“, dočasně najatých externistů, v případě výroby doplněný o konkrétní automatické výrobní systémy a to vše doplněné o spolupráci s AI. Teď se pro tento způsob zažilo pojmenování „hybridní tým“.

Právě schopnost využívat a především kriticky hodnotit výstupy umělé inteligence se podle Rezlerové zařadí k důležitým požadavkům na její používání. „Nejhorší je, a často to vidíme, když se firma vrhne na AI po hlavě, chce jí vše předat bez ohledu na to, aby její výstupy a působnost posuzovala,“ zdůrazňuje Jaroslava Rezlerová.

Hybridy pomáhaly vyhrát 2. světovou válku

Přitom dočasně složené týmy nejsou v novější historii nic převratného, za 2. světové války jeden takový rozluštil německý kódovací systém a stroj Enigma. Jeho tvůrci dali dohromady matematiky, historiky, jazykové odborníky, šachisty, ale i technicky nadané odborníky. Co bylo na tehdejší dobu a pevně stanovenou strukturu britské společnosti novinkou, to bylo vytvoření mužsko-ženského týmu.

Z filmu Kód Enigmy

Pro současné hybridní týmy je nejtypičtější práce na dálku kombinovaná s přesně určenými časy v kanceláři nebo ve výrobní hale, v laboratoři či jiném prostředí. Osobní kontakt je důležitý.

„Mezi problémy totiž patří izolace či nedostatek socializace. Aby hybridní tým pracoval efektivně, musí těmto problémům předcházet. Snažte se proto i na dálku udržovat co nejlepší kolektiv a pravidelně se vídejte – ať už virtuálně, či naživo,“ radí Per Hejčl z Kancelare.cz.

Máte šťávu?

  • Ne všichni si uvědomují, že k využívání AI i v rámci hybridních skupin potřebují silná datová centra.
  • Firmy musí hledět na budování datových center s velkou rezervou do budoucnosti.
  • Firmy musí do svých faktur včas zapracovat zvýšené náklady na spotřebu elektřiny a podle toho budovat cenovou politiku.
  • AI může současně hledat nejoptimálnější energetická řešení.

Oceňovaná mluvčí končí po 7 letech. Jana Poštová povede srdce záchranky

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

V jihlavské čistírně vyváží technika písek usazený za tři roky v jedné z nádrží

V jihlavskĂ© ÄŤistĂ­rnÄ› vyvĂˇĹľĂ­ technika pĂ­sek usazenĂ˝ za tĹ™i roky v jednĂ© z nĂˇdrĹľĂ­

V čistírně odpadních vod v Jihlavě dnes začali pracovníci odstraňovat nános z jedné ze dvou velkých nádrží, kterými prochází kal před odstředěním. Čištění...

11. března 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Úřad nepovolil drogové centrum ve vilové části Ústí, kraj rozhodnutí zrušil

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Krajský úřad Ústeckého kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Ústí nad Labem, který nepovolil přeměnu vily ve Staré ulici na centrum pro závislé. Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolala...

11. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Záhadný výbuch poblíž studentských kolejí. U garáží našla policie mrtvého muže

ilustrační snímek

V blízkosti vysokoškolských kolejí v Liberci se v úterý večer ozval výbuch. Explozi potvrdili policisté s tím, že na místě našli mrtvého muže. Co přesně vybuchlo a jestli exploze přímo souvisí s...

11. března 2026  11:52

Ze žhářského útoku v Hluboké policie obvinila dva muže. Shořelo politikovo auto

Osobní auto shořelo kompletně. (25. února 2026)

Dva týdny po žhářském útoku na automobil městského zastupitele Martina Vebera v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku policisté dopadli dvojici mužů, kterou za čin stíhají. Oběma je 28 let....

11. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z požáru v Otrokovicích policie podezírá neznámého pachatele, vyšetřování se potáhne

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

V případu obřího požáru v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích, který v úterý dopoledne zachvátil sklad plastového materiálu společnosti Remaq, podezírá policie neznámého pachatele z...

11. března 2026  11:42

Žena s kočárkem ukradla kondomy a kartáčky za 22 tisíc korun, policie ji našla

ilustrační snímek

Policisté našli ženu s kočárkem, po které pátrali v souvislosti s krádeží desítky balíčků kondomů a zubních kartáčků v drogerii v Horních Měcholupech z konce února. Nyní s ní budou probíhat...

9. března 2026  13:12,  aktualizováno  11. 3. 11:41

Bouraná Slezanka v Opavě má špatnou statiku, stavbaři rozšiřují ochranné pásmo

Z právě bourané části Slezanky již mnoho nezbývá. Kvůli horšímu stavu...

V centru Opavy se rozrůstají ochranné bariéry okolo někdejšího obchodního domu Slezanka, jehož první část se právě bourá. Neprůchodné jsou i některé trasy na Horní náměstí. Důvodem jsou statické...

11. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

U Hrdlořez na Mladoboleslavsku zemřel po střetu s nákladním autem cyklista

ilustrační snímek

Po střetu s nákladním autem zemřel dnes ráno na silnici I/38 v katastru obce Hrdlořezy na Mladoboleslavsku cyklista. Příčiny nehody policie vyšetřuje, řekla...

11. března 2026  9:45,  aktualizováno  9:45

Pirátská daň za mobilitu: Proč Praha zdražuje MHD, zatímco efektivita pokulhává?

Komentář
ilustrační snímek

Zatímco ještě loni jsme za půlhodinovou jízdu Prahou platili 30 korun, dnešní realita je o poznání drsnější. Papírová jízdenka na 30 minut zdražila na 39 Kč, což představuje nárůst o 30 %. Pokud však...

11. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Ve čtvrtek začne v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava o seriálu Pat a Mat

Ve ÄŤtvrtek zaÄŤne v RegionĂˇlnĂ­m muzeu v Chrudimi vĂ˝stava o seriĂˇlu Pat a Mat

Ve čtvrtek začne v Regionálním muzeu v Chrudimi výstava Pat a Mat o známých loutkových hrdinech televizního seriálu. Umožní návštěvníkům prohlédnout si...

11. března 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

Požár plynu v pražských Holešovicích. (10. března 2026)

Vyšetřování úterního požáru plynového potrubí v pražských Holešovicích, který zasáhl dva domy a vyžádal si evakuaci desítek lidí, potrvá podle hasičů ještě několik týdnů. Obyvatelé bytů, které požár...

11. března 2026  9:02,  aktualizováno  11:10

Ostravské zoo se podařil ojedinělý odchov tropické ryby nožovky běločelé

ilustrační snímek

Ostravské zoologické zahradě se podařil ojedinělý odchov tropické ryby nožovky běločelé, která je oblíbeným druhem pro chov ve velkých akváriích. Dováží se z...

11. března 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.