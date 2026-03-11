Malá ukázka z mediální branže, jak se s ohledem na vývoj techniky mění práce profesionálů. Když před třiceti až čtyřiceti lety vyrážel redaktor do „terénu“, jeho nezbytným průvodcem byl redakční fotograf. Ten měl nezbytné vybavení a také to uměl.
Točím, fotím, píšu. Jsem holka pro všechno
Redaktor s fotoaparátem na krku býval výjimka. Pokud měla redakce jen jednoho či dva, bývala o ně rvačka. Rozhodovala priorita a taky funkce objednatele.
Není to úplně minulost, ale ve všech médiích se v současnosti předpokládá, pokud nejde zrovna o přímý vstup do vysílání v televizi, že si „papírový“ či webový reportér vše zdokumentuje nejen do poznámek a nahrávek, ale i obrazově. Někdy je docela legrační pozorovat, jak zástupce zpravodajského webu, nebo dokonce rádia, nejdřív vše nahrává na diktafon a případně druhou rukou natáčí na mobil video či dělá fotografie.
Nemluvě o tom, že televizáci a rozhlasáci, hlavně ti vyslaní narychlo někam do světa a místa konfliktu, si své audio i videonahrávky přímo na místě sami sestříhají. S kameramanem a zvukařem za zády se už všude nesetkáte. Podobný vývoj lze sledovat i ve vytváření a fungování pracovních týmů v některých oborech. Má to ale už specifika 21. století.
Hybridní práce. Znáte?
Všichni sice nedělají všechno, ale trendem je dočasné slučování pracovníků podle jejich momentálních schopností a dovedností jen pro konkrétní úkoly. Když je hotovo, tým se rozpouští.
„Zaměstnavatelé zjišťují, že když hledají nové lidi, nezáleží jim už tolik na konkrétní specializaci uchazeče, na tom, co má na vysokoškolském diplomu a jak dlouho studoval,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup.
Hybridní pětka
V praxi to pak znamená, že zadané úkoly neřeší dlouhodobě stabilní oddělení či skupina, ale tým poskládaný z „internistů“, dočasně najatých externistů, v případě výroby doplněný o konkrétní automatické výrobní systémy a to vše doplněné o spolupráci s AI. Teď se pro tento způsob zažilo pojmenování „hybridní tým“.
Právě schopnost využívat a především kriticky hodnotit výstupy umělé inteligence se podle Rezlerové zařadí k důležitým požadavkům na její používání. „Nejhorší je, a často to vidíme, když se firma vrhne na AI po hlavě, chce jí vše předat bez ohledu na to, aby její výstupy a působnost posuzovala,“ zdůrazňuje Jaroslava Rezlerová.
Hybridy pomáhaly vyhrát 2. světovou válku
Přitom dočasně složené týmy nejsou v novější historii nic převratného, za 2. světové války jeden takový rozluštil německý kódovací systém a stroj Enigma. Jeho tvůrci dali dohromady matematiky, historiky, jazykové odborníky, šachisty, ale i technicky nadané odborníky. Co bylo na tehdejší dobu a pevně stanovenou strukturu britské společnosti novinkou, to bylo vytvoření mužsko-ženského týmu.
Pro současné hybridní týmy je nejtypičtější práce na dálku kombinovaná s přesně určenými časy v kanceláři nebo ve výrobní hale, v laboratoři či jiném prostředí. Osobní kontakt je důležitý.
„Mezi problémy totiž patří izolace či nedostatek socializace. Aby hybridní tým pracoval efektivně, musí těmto problémům předcházet. Snažte se proto i na dálku udržovat co nejlepší kolektiv a pravidelně se vídejte – ať už virtuálně, či naživo,“ radí Per Hejčl z Kancelare.cz.
Máte šťávu?
