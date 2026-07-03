Na filmových plakátech se někdy objevují věci, které v samotných filmech neuvidíte. Tohle médium mnohdy hraničící s uměním má mít totiž jediný, ten vůbec nejdůležitější úkol – přimět diváky ke koupi vstupenek. Tvůrci posterů si ale leckdy s realitou hlavu příliš nelámou.
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Když herce přeroste jeho ego. Diesel či Statham si nechají počítat rány na place
Na propagačních materiálech se objevují postavy, které mají ve filmu jen pár minut prostoru, souboje, k nimž nikdy v kině nedojde, romantické dvojice bez skutečné chemie i digitálně „vylepšená“ těla, kterým grafici vyhlazují svaly, nebo dokonce mažou vypouklá břicha. Často kvůli smluvním podmínkám hvězd. Kde ale končí marketingová licence a začíná klamání diváků?
Hladké břicho Jasona Momoy
Snaha udělat z břicha hladkou plochu bez stop lidské anatomie je v poslední době výrazně patrná na plakátě ke snímku Demoliční četa (2026). Právě na něm se objevují dva hromotluci – Dave Bautista a Jason Momoa, přičemž výše zmíněného upgradu se dočkal druhý jmenovaný.
Fanoušci na sociálních sítích upozorňují, že oblast jeho břicha byla digitálně upravena a tátovský pupík, jímž herec v posledních letech disponuje, na některých verzích plakátu prakticky zmizel.
Bodyshaming
Studio se k úpravě nikdy veřejně nevyjádřilo, debata ale ukázala, jak citlivě si publikum podobných zásahů všímá. Je to však perfektní příklad toho, jak daleko může marketing zajít ve snaze prodat „nadlidský“ obraz filmové hvězdy.
Úzký trup Vina Diesela
Když se řekne filmový akční hrdina, nejspíš vás napadne některé z následujících jmen: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Bruce Lee či Clint Eastwood. Z mladších gerojů si nejspíš okamžitě vybavíte Johna Cenu, Jasona Stathama či Vina Diesela. Kolem posledně jmenovaného hlavního herce a producenta automobilové franšízy Rychle a zběsile se před časem vedla podobná diskuse jako u kolegy Momoy. Na promomateriálech a plakátech k akčňáku Bloodshot (2020) působilo jeho břicho výrazně rovnější než na fotografiích z natáčení či propagačního focení. Fanoušci poukazovali na to, že jsou Dieselovy „špíčky“ téměř neviditelné nebo zcela odstraněné, což vyvolalo spekulace o rozsahu digitálních retuší.
Nutno podotknout, že za úpravou plakátů nemusel stát samotný Diesel a jeho vyhlášené zbytnělé ego. Produkční tým si totiž u grafiků objednal plakáty, které budou svým vzhledem věrně kopírovat obálky komiksu, z něhož snímek vycházel. A právě na nich má kreslený hrdina, předobraz Dieselovy postavy znovuoživeného vojáka Raye Garrisona, nadlidsky atletickou siluetu ve tvaru velkého písmene T.
Hubeňour Dwayne Johnson
V případě kráčející skály, tedy Dwaynea „The Rocka“ Johnsona, se pochopitelně o žádném zvýšeném množství tuku v oblasti břicha nelze bavit. Na plakátech k filmům Herkules (2014) nebo Black Adam (2022) je nicméně k vidění jeho silně vyhlazené a digitálně upravené břicho. Nejde ani tak o méně kožních záhybů jako spíše o tvrdší/kontrastnější „kostičky“ jeho břišních svalů, někdy i zúžený pas.
O herci je navíc známo, že ač se většinu své kariéry prezentuje jako obří hora svalů bez špetky tuku navíc, jeho břišní svaly nejsou typicky symetrické a nemá tedy mít pověstný six-pack. Na plakátech je tomu ale jinak.
Mladík Steven Seagal
V případě Stevena Seagala, který nějakým tím kilem navíc disponuje drtivou většinu své kariéry, se nebavíme o odstraňovaní vypouklého břicha. Herce už víc než třicet let grafičtí kouzelníci na plakátech zeštíhlují komplet celého. Jeho pas je zúžený, břicho vyhlazené a silueta působí výrazně atletičtěji než ve filmech samých. Proslýchá se také, že si v posledních letech herec zakládá také na tom, aby vypadal na plakátech co možná nejmlaději.
Tento fakt ostře kontrastuje s tím, že tento čtyřiasedmdesátiletý příznivec ruského prezidenta Vladimira Putina v současnosti natáčí i akční scény, v nichž bojuje vsedě.
Dokonalý Arnold a Sly
Pokud existuje herec, jehož plakáty pomáhaly budovat obraz téměř nadlidské fyzické dokonalosti, je to bezesporu Arnold Schwarzenegger. Zejména u pozdějších filmů, jako jsou Konečná (2013) nebo Sabotáž (2014), je u rakouského rodáka patrné výrazné digitální vyhlazení trupu. Grafici herci ubrali kožní záhyby, zvýraznili prsní svaly i břišní partie a celkově vytvořili dojem, že někdejší sedminásobný vítěz Mr. Olympia prakticky nezestárl.
Nejde přitom o odstranění pupku jako v případě Diesela či Momoy, ale o stejný princip, tedy přiblížit skutečné tělo idealizované představě akčního hrdiny.
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Podobný přístup provází už řadu let také Sylvestera Stalloneho, jemuž se přezdívá Sly. Plakáty k filmům jako Postradatelní, ale i k Rambo: Poslední krev často zobrazují jeho postavu s výrazně vyrýsovanějšími svaly, hladší pokožkou a mladistvější tváří, než jak působí ve filmu.
Marketéři a retušéři tak udržují obraz nezničitelného akčního veterána, který vzdoruje nejen nepřátelům, ale i času.