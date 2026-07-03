Od Schwarzeneggera po Momou. Jak filmové plakáty upravují těla akčních legend?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Sledovat Metro na Googlu
Plakát k filmu, kde má herec postprodukčně zúženou siluetu, a fotografie...

Plakát k filmu, kde má herec postprodukčně zúženou siluetu, a fotografie filmového políčka, kde je vidět hercova tehdejší forma. | foto: CINEMART

Plakát k filmu Expendables: Postradatelní
Z filmu Expendables: Postradatelní 3
Z filmu Expendables: Postradatelní 3
Plakát k filmu Expendables: Postradatelní
35 fotografií
V honbě za dokonalou, až sochařsky vyhlazenou postavou se grafici ne vždy drží reality. Ba právě naopak. Filmové plakáty už dávno nejsou jen věrnou reklamou na snímek. Často přepisují vzhled hvězd, mažou břicha, přidávají svaly i ubírají roky. Kde ale končí marketing a začíná klamání diváků?

Na filmových plakátech se někdy objevují věci, které v samotných filmech neuvidíte. Tohle médium mnohdy hraničící s uměním má mít totiž jediný, ten vůbec nejdůležitější úkol – přimět diváky ke koupi vstupenek. Tvůrci posterů si ale leckdy s realitou hlavu příliš nelámou.

Když herce přeroste jeho ego. Diesel či Statham si nechají počítat rány na place

Na propagačních materiálech se objevují postavy, které mají ve filmu jen pár minut prostoru, souboje, k nimž nikdy v kině nedojde, romantické dvojice bez skutečné chemie i digitálně „vylepšená“ těla, kterým grafici vyhlazují svaly, nebo dokonce mažou vypouklá břicha. Často kvůli smluvním podmínkám hvězd. Kde ale končí marketingová licence a začíná klamání diváků?

Z filmu Expendables: Postradatelní 3
Z filmu Expendables: Postradatelní 3
Plakát k filmu Expendables: Postradatelní
Z filmu Expendables: Postradatelní 3
35 fotografií

Hladké břicho Jasona Momoy

Snaha udělat z břicha hladkou plochu bez stop lidské anatomie je v poslední době výrazně patrná na plakátě ke snímku Demoliční četa (2026). Právě na něm se objevují dva hromotluci – Dave Bautista a Jason Momoa, přičemž výše zmíněného upgradu se dočkal druhý jmenovaný.

Ve filmu Demoliční četa se vzájemně odcizení nevlastní bratři Jonny (Jason Momoa) a James (Dave Bautista) setkávají po záhadné smrti svého otce. Při hledání pravdy odkryjí pohřbená tajemství a konspiraci, která hrozí roztrhat jejich rodinu na kusy.

Fanoušci na sociálních sítích upozorňují, že oblast jeho břicha byla digitálně upravena a tátovský pupík, jímž herec v posledních letech disponuje, na některých verzích plakátu prakticky zmizel.

Bodyshaming

  • Tento článek není a nemá být kritikou vzhledu akčních hvězd, takzvaným bodyshamingem. Popisuje pouze případy, kdy filmová studia nebo jejich grafici digitálně upravili propagační materiály.
  • Tématem není tělo herců, ale způsob, jakým marketing vytváří obraz „dokonalého“ akčního hrdiny.

Studio se k úpravě nikdy veřejně nevyjádřilo, debata ale ukázala, jak citlivě si publikum podobných zásahů všímá. Je to však perfektní příklad toho, jak daleko může marketing zajít ve snaze prodat „nadlidský“ obraz filmové hvězdy.

Úzký trup Vina Diesela

Když se řekne filmový akční hrdina, nejspíš vás napadne některé z následujících jmen: Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Bruce Lee či Clint Eastwood. Z mladších gerojů si nejspíš okamžitě vybavíte Johna Cenu, Jasona Stathama či Vina Diesela. Kolem posledně jmenovaného hlavního herce a producenta automobilové franšízy Rychle a zběsile se před časem vedla podobná diskuse jako u kolegy Momoy. Na promomateriálech a plakátech k akčňáku Bloodshot (2020) působilo jeho břicho výrazně rovnější než na fotografiích z natáčení či propagačního focení. Fanoušci poukazovali na to, že jsou Dieselovy „špíčky“ téměř neviditelné nebo zcela odstraněné, což vyvolalo spekulace o rozsahu digitálních retuší.

Vin Diesel ve filmu Rychle a zběsile 10

Nutno podotknout, že za úpravou plakátů nemusel stát samotný Diesel a jeho vyhlášené zbytnělé ego. Produkční tým si totiž u grafiků objednal plakáty, které budou svým vzhledem věrně kopírovat obálky komiksu, z něhož snímek vycházel. A právě na nich má kreslený hrdina, předobraz Dieselovy postavy znovuoživeného vojáka Raye Garrisona, nadlidsky atletickou siluetu ve tvaru velkého písmene T.

Hubeňour Dwayne Johnson

V případě kráčející skály, tedy Dwaynea „The Rocka“ Johnsona, se pochopitelně o žádném zvýšeném množství tuku v oblasti břicha nelze bavit. Na plakátech k filmům Herkules (2014) nebo Black Adam (2022) je nicméně k vidění jeho silně vyhlazené a digitálně upravené břicho. Nejde ani tak o méně kožních záhybů jako spíše o tvrdší/kontrastnější „kostičky“ jeho břišních svalů, někdy i zúžený pas.

Dwayne Johnson a jeho vylepšené břišáky

O herci je navíc známo, že ač se většinu své kariéry prezentuje jako obří hora svalů bez špetky tuku navíc, jeho břišní svaly nejsou typicky symetrické a nemá tedy mít pověstný six-pack. Na plakátech je tomu ale jinak.

Mladík Steven Seagal

V případě Stevena Seagala, který nějakým tím kilem navíc disponuje drtivou většinu své kariéry, se nebavíme o odstraňovaní vypouklého břicha. Herce už víc než třicet let grafičtí kouzelníci na plakátech zeštíhlují komplet celého. Jeho pas je zúžený, břicho vyhlazené a silueta působí výrazně atletičtěji než ve filmech samých. Proslýchá se také, že si v posledních letech herec zakládá také na tom, aby vypadal na plakátech co možná nejmlaději.

Steven Seagal

Tento fakt ostře kontrastuje s tím, že tento čtyřiasedmdesátiletý příznivec ruského prezidenta Vladimira Putina v současnosti natáčí i akční scény, v nichž bojuje vsedě.

Dokonalý Arnold a Sly

Pokud existuje herec, jehož plakáty pomáhaly budovat obraz téměř nadlidské fyzické dokonalosti, je to bezesporu Arnold Schwarzenegger. Zejména u pozdějších filmů, jako jsou Konečná (2013) nebo Sabotáž (2014), je u rakouského rodáka patrné výrazné digitální vyhlazení trupu. Grafici herci ubrali kožní záhyby, zvýraznili prsní svaly i břišní partie a celkově vytvořili dojem, že někdejší sedminásobný vítěz Mr. Olympia prakticky nezestárl.

Arnold Schwarzenegger ve filmu Konečná

Nejde přitom o odstranění pupku jako v případě Diesela či Momoy, ale o stejný princip, tedy přiblížit skutečné tělo idealizované představě akčního hrdiny.

Znáte nový seriál od Harlana Cobena? Thriller podle jeho knihy připomíná telenovely

Podobný přístup provází už řadu let také Sylvestera Stalloneho, jemuž se přezdívá Sly. Plakáty k filmům jako Postradatelní, ale i k Rambo: Poslední krev často zobrazují jeho postavu s výrazně vyrýsovanějšími svaly, hladší pokožkou a mladistvější tváří, než jak působí ve filmu.

Z filmu Expendables: Postradatelní 3

Marketéři a retušéři tak udržují obraz nezničitelného akčního veterána, který vzdoruje nejen nepřátelům, ale i času.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro

Pohled na bazén v areálu Beach Eden.

Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach Eden s největší písečnou pláží v Praze. Zatímco Slavia mluví o moderním projektu, první návštěvníci...

50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu

ilustrační snímek

Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům. Rada městské části schválila výběr dodavatele projektu Senior taxi, který by měl začít fungovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta

Není to čistý offroad, ale ani v drsnějším terénu se neztratí.

Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová Dacia Bigster kombinuje LPG, elektrifikovaný pohon a čtyřkolku způsobem, který je na dnešním trhu...

Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?

Přírodní koupaliště Džbán v Praze 6

Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už čtvrtou sezonu zavřený. Spor o jeho budoucnost stále trvá. Developer v posledních měsících zmírnil své...

Aňa Geislerová rozzářila filmový festival v Karlových Varech

4. července 2026  21:40

InterSucho: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a části Olomouckého kritický

ilustrační snímek

Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli dnes tvůrci webu InterSucho na síti X. Z mapy, kterou vědci z...

4. července 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Úsek cyklostezky Ohře u Lokte je po uzavírce kvůli pádu kamení opět průjezdný

ilustrační snímek

Úsek cyklostezky Ohře u Lokte na Sokolovsku, který byl od počátku týdne kvůli popadanému kamení uzavřený, je opět průjezdný. ČTK to řekla mluvčí státního...

4. července 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Výlety s dětmi v Praze: Kam vzít milovníky dinosaurů, vesmíru, železnice a zvířat?

Představení opraveného Planetária Praha. (5. června 2025)

Kam vyrazit s dětmi? Otázka, kterou si hlavně o víkendech klade snad každý rodič. Slunečné letní počasí láká ven, ne každý má ale možnost opustit hlavní město a načerpat síly v přírodě. Navíc vylákat...

4. července 2026  18:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olomoucký magistrát kvůli suchu zakázal odebírat vodu z Bystřice a dvou potoků

ilustrační snímek

Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků například k zalévání zahrad a...

4. července 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Při odpolední nehodě u Hluboké nad Vltavou se zranili tři lidé

ilustrační snímek

Při odpolední nehodě u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se zranili tři lidé. Osobní auto tam čelně narazilo do stromu. U havárie zasahovali i letečtí...

4. července 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Loket opraví pět let zavřenou lávku ve Svatošských skalách za 8,3 mil.

ilustrační snímek

Lokti se na čtvrtý pokus podařilo vybrat firmu, která opraví pět let zavřenou lávku ve Svatošských skalách, zakázka bude stát ale víc, než město předpokládalo...

4. července 2026  16:27,  aktualizováno  16:27

Motorkářský pár narazil v Praze do autobusu a skončil v trauma centru

Srážka motorky a autobusu v pražském Motole. (4. července 2026)

Dopravní nehoda zkomplikovala provoz v sobotu odpoledne nedaleko zastávky městské hromadné dopravy Motol na Praze 5. Srazila se tam motorka s autobusem. Muž i žena, kteří na motorce jeli, skončili v...

4. července 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Shrnutí po veletrhu: Kompletní řetězec ZTT pro solární energii, skladování a výrobu vodíku zazářil na veletrhu Intersolar Europe 2026

4. července 2026  17:31

Na dálnici D8 vyprošťují nákladní auto. Provoz na Prahu je odkloněn

ilustrační snímek

Vyprošťování havarovaného nákladního automobilu na D8 mezi Roudnicí nad Labem na Litoměřicku a Novou Vsí uzavřelo po jedné hodině odpoledne dálnici D8 ve směru na Prahu. Policie odkláněla dopravu na...

4. července 2026  15:32,  aktualizováno  16:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Živnostníci mají od července nižší zálohy. Ne všem ale stát pošle stejnou úlevu

Řemeslník opravuje fasádu

Mnohé osoby samostatně výdělečně činné neboli OSVČ si od 1. července finančně polepšily tím, že se jim snížily minimální zálohy na sociální pojištění.

4. července 2026  14:44

Ve Valticích dnes začíná letní škola staré hudby, ještě je možné se zúčastnit

ilustrační snímek

Na zámku ve Valticích na Břeclavsku dnes začíná 38. ročník mezinárodní letní školy staré hudby. Ve 31 třídách přivítá přes 300 účastníků a 29 lektorů. Ještě...

4. července 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.