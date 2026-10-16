Od slunečnicového chleba ke kváskovému boomu. Jak se proměnilo české pečivo za desítky let?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  8:19
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Čerstvé pečivo pečou v řemeslné pekárně William Thomas Artisan Bakery několikrát denně. (červen 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pamatujete si slunečnicový chléb, který si v devadesátých letech získal oblibu? Od té doby se české pečivo výrazně proměnilo. Současným trendům vládne kvásek, důraz na čisté složení a menší balení. Mini bochníky přitom nejsou jen zmenšenou verzí klasického chleba – jejich těsto bývá hutnější a sytější.

Spotřeba chleba a ostatních výrobků z pšeničné mouky vykazuje v české kotlině zajímavý poměr. Pečiva z pšeničné mouky zkonzumujeme přibližně stejné množství co chleba (ať už čistě pšeničného, nebo výhradně či absolutně žitného).

Chleba dolů, rohlíky a spol. nahoru

Jak prozrazují grafy Českého statistického úřadu, od roku 1948, spotřeba chleba na osobu a rok se snížila z přibližně 85 kilogramů „božího daru“ na něco málo přes čtyřicet kilo. Zatímco na přelomu 40. a 50. let jsme spořádali kolem dvaceti kilogramů rohlíků a housek, teď se to pohybuje mezi 40 až 50 kilogramy za jeden rok.

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V České republice je v současnosti kolem padesátky velkých průmyslových pekáren a několik set menších, takzvaných řemeslných. Současně se zamrazené polotovary rozpékají ve většině super a hypermarketů. Když před více než čtyřmi lety vyskočily ceny elektřiny a plynu, bez kterých se malí ani velcí pekaři neobejdou, posunula se postupně cena rohlíku, nejběžnějšího českého pečiva, z tehdejší obvyklé supermarketové ceny 1,90 koruny na současných 2,90 koruny. Chlebová klasika šumava se prodává kolem čtyřiceti korun.

Připravte si peněženky, budeme zdražovat

To ale nemusí už dlouho platit. Rohlíky, chleba, bagety, ale i sladké pečivo se cenově pohnou směrem vzhůru. Pekařům totiž rostou náklady prakticky na všech stranách, od cen pohonných hmot přes suroviny až po mzdy zaměstnanců.

Dříve vzal člověk v obchodě velkou šumavu a deset rohlíků, to je dávno minulostí. Prodej velké šumavy jde strmě dolů, lidé nakupují častěji a menší balení.

Petr Křivka, majitel pekárny ve Velkých Pavlovicích

„Své výrobky zdraží prakticky všechna pekařství v Česku,“ upozorňuje v této souvislosti Svaz cukrářů a pekařů České republiky. Má to logiku. Ceny základních energií se dostaly na stejnou úroveň jako v rekordním roce 2022.

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Chleby nad kilo váhy. Jejich prodej jde strmě dolů

Ustálenou oblibu klasického pecnu či šišky potvrzuje také každoroční soutěž o chléb roku. Letošním vítězem se v červnu na setkání v Pardubicích staly v základní kategorii chleby z Choustníkova Hradiště. Jak je pro pekaře soutěž důležitá, potvrdila rekordní účast 143 výrobků v pěti kategoriích.

Test obsahu soli - pečivo

„Rekordní počet přihlášených chlebů je pro nás jasným důkazem, že české pekařství stojí na silné tradici a zároveň se dál dynamicky rozvíjí. Vývoj se však odehrává v náročných podmínkách, kdy se do výrobních nákladů pečiva stále výrazněji promítají dopady krize na Blízkém východě a blokády Hormuzského průlivu, zejména prostřednictvím rostoucích cen energií a dalších vstupů,“ říká k soutěži a aktuální situaci pekařů Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů ČR.

Soutěž současně ukázala, že nejlepší konzumní chleby se vyrábějí ve váze pod jeden kilogram. „Dříve vzal člověk v obchodě velkou šumavu a deset rohlíků, to je dávno minulostí. Prodej velké šumavy jde strmě dolů, lidé nakupují častěji a menší balení,“ potvrzuje Petr Křivka, majitel pekárny ve Velkých Pavlovicích. Nabídka je v tomto směru obrovská, i supermarkety nabízejí nejrůznější druhy od 300 do 500 gramů.

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Lidé už pečivo do mrazáku nestrkají, nakupují ho častěji

„Pochopitelně jsou stále oblíbenější chleby s nejrůznějšími příchutěmi, zájem neklesá o ty celozrnné. To se týká i bílého pečiva, turisťák nebo vlašák s rohlíkem už mezi nejoblíbenější svačiny nepatří. Pokud ano, tak i místo obyčejného rohlíku si člověk spíš koupí nějaký celozrný,“ zdůrazňuje Bohumil Hlavatý.

Semínkové, vícezrnné či kváskové a další chleby či jejich alternativy podle svazu pekařů ubírají stále víc tržního podílu klasickému pšenično-žitnému velkému chlebu.

Domácnosti řeší pečivo spíše častějšími nákupy během týdne než nájezdem na hypermarket o víkendu a naládováním mrazáku pečivem.

(Ilustrační foto)

To, co pekaře momentálně trápí stejně jako energie a zvýšené mzdové náklady, je obecně budoucnost řemesla. „Taky přemýšlím, komu to jednou předám,“ posteskl si Petr Křivka. Jako předseda představenstva pekařského a cukrářského svazu má totiž dokonalý přehled o nástupcích. Zatímco ročně vychází ze škol necelých dvě stě pekařů, cukrářů je asi sedmkrát víc.

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