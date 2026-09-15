Prodejní automaty zažily obrovskou proměnu a jejich nabídka už zdaleka nekončí u kávy a sladkostí. Vůbec první automat zkonstruoval Hérón Alexandrijský v římském Egyptě již kolem roku 200 p. n. l., aby v chrámech spravedlivě dávkoval posvátnou vodu. Ve větším se automaty rozšířily až v 19. století, kdy nabízely noviny, známky, žvýkačky nebo čokoládu. Ve 20. století přibyly káva, limonády, sladkosti a chlazené potraviny.
Zajímavá čísla
Dnes už vending stojí hlavně na datech. „Z jednoduchého výdejního automatu se stal technologický nástroj, který pracuje s daty, automatickým vyhodnocováním nedostatku surovin a individuálními preferencemi uživatelů,“ říká René Sion, generální ředitel Dallmayr ČR. Chytré systémy sledují prodeje, zásoby i poptávku a pomáhají plánovat doplňování. „Budeme schopni lépe plánovat doplňování, aby stroje byly pořád plné, ale abychom zbytečně nevyhazovali zboží s krátkou expirací,“ doplňuje Sion. Podle dat Fortune Business Insights má globální trh s vendingovými automaty v roce 2026 hodnotu přibližně 79 miliard dolarů.
Japonsko posouvá hranice
Největší vendingovou velmocí zůstává Japonsko. Z automatů tam lze koupit nejen nápoje, ale také polévky, mražené gyoza knedlíčky, košile, živý hmyz nebo paruky pro psy. Některé automaty navíc slouží při krizích. Při zemětřesení nebo jiné mimořádné události mohou vydávat nápoje zdarma a část z nich funguje i při výpadku proudu.
Sýr, maso i použité kalhotky
V Evropě se automaty přizpůsobily lokálním potřebám. Ve Švýcarsku prodávají sýry, v Německu a Francii čerstvé maso, na farmách zase mléko, vejce nebo jogurty. Běžné jsou také automaty na květiny či čerstvý pomerančový džus. Podobně se rozvíjí vending i v Česku.
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Vedle mlékomatů, vejcomatů a květinových boxů se letos objevila i výrazně bizarnější novinka. Česká platforma Kalhotkomat spustila v Praze testovací provoz tří automatů s použitým dámským spodním prádlem. Jednou z hlavních výhod má být anonymita nákupu.
Zlato i pizza za pár minut
Automatizovaný prodej navíc stále častěji zasahuje i do sféry prémiového a luxusního zboží. V USA se objevily automaty s kaviárem a lanýži, v Dubaji zase stroje Gold to Go prodávající zlaté mince a cihličky. Stále častěji se automatizuje i gastronomie. Moderní pizza automaty dokážou během několika minut vydat horkou pizzu, další stroje připravují hranolky, hot dogy nebo jiná teplá jídla.