Všimli jste si taky, že se Česko jen velice nerado vidí jako velmoc? A už vůbec ne ve filmu? Jenže jsou to právě animované snímky a seriály, animáče, animáky, chcete-li, v jejichž případě tohle sebeponížení neplatí. Tuzemská stopa, která sahá překvapivě daleko za hranice toho, co by člověk očekával od velikosti Česka a jeho trhu, se rozvíjí už od poloviny 20. století. Právě tehdy vznikla silná československá škola animace spojená se jmény jako Jiří Trnka – průkopník loutkového filmu nebo Karel Zeman – vizionář kombinující animaci s hraným filmem a filmovými triky.
„Jejich práce položila základ pověsti, díky níž se česká animace dodnes označuje za velmoc v tomto specifickém uměleckém oboru. Tuto tradici dále rozvíjeli tvůrci jako Jan Švankmajer, jehož surrealistická tvorba posunula animaci do oblasti výtvarného a filozofického experimentu. Nebo generace studií a tvůrčích dílen, které udržely živou loutkovou i autorskou animaci. Významnou roli v tomto vývoji sehrála také studia jako Krátký film Praha a Studio Bratři v triku, která formovala jak filmovou produkci, tak vizuální jazyk celé éry,“ říká pro magazín deníku Metro šéfredaktor webu Kinobox.cz Milan Rozšafný.
Kreslené partnerství z rozumu
Ale dost už bylo řečí o historii. Česká animovaná a loutková tvorba je zejména v posledních letech opět na strmém vzestupu. Podle Rozšafného to má ale jeden výrazný háček.
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„Stále je poměrně náročné u nás podobný počin natočit a doba vzniku se v některých případech dokonce pohybuje okolo deseti let. Sehnat financování pouze v českém rybníčku je prakticky nemožné, a tak se musí čeští tvůrci spoléhat na koprodukci ze zahraničí. Velmi efektivní a úspěšná je v tomto ohledu spolupráce například s Francií, Slovenskem či Polskem. Trpělivost a snaha ovšem nesou ovoce,“ dodává Rozšafný.
První výraznou vlaštovkou byl v tomto směru animák Moje Slunce Mad (2021), jenž byl oceněný na prestižním festivalu Annecy, a byl dokonce nominován na Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film.
„Následovala série animovaných úspěchů, která trvá naštěstí až dodnes. V Annecy byly oceněny i počiny Myši patří do nebe (2021), Život k sežrání (2024) či Tonda, Slávka a kouzelné světlo (2023), jež samozřejmě sbíraly ocenění také u nás. Zapomenout ale nesmíme také na studentskou krátkometrážní tvorbu v čele s na Oscara nominovanou Dcerou (2019) Darji Kaščejevové či Hurikán (2024) Jana Sasky, jenž se probojoval do letošních úzkých nominací na Oscara. Česká tvorba je zkrátka na vzestupu a v zahraničí se po letech znovu těší velkému respektu, kdy se znovu navazuje na naši zvučnou tradici. Škoda že v tuzemských kinech není hlad po českých animácích vždy tak velký a některé ze zmiňovaných snímků kiny takřka prošuměly,“ krčí rameny Rozšafný.
Cestou marvelovek
Významné animované novinky ale na diváky v kinosálech také teprve čekají. Do kin se už 13. srpna chystá snímek Tajemství Křišťálové planety od tvůrců Lichožroutů a Čtyřlístku. Film pojednávající o jedenáctileté dívence Rey, která objeví tajemný podzemní svět a v něm mládě neznámého tvora, se poprvé představil před zhruba dvěma týdny v hlavní soutěži Zlín Film Festivalu.
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Už z prvních fotografií a upoutávek je zřejmé, že by mohlo jít o animák světové úrovně. Supervizorem animace snímku Tajemství Křišťálové planety je totiž Jakub Pístecký, Čech, který strávil dvě dekády své kariéry v Hollywoodu a pracoval například na filmových marvelovkách Avengers: Endgame, Black Panther: Wakanda Forever, Thor: Ragnarok, Iron Man nebo na animovaném hitu Gorea Verbinského Rango. Do Česka s sebou přinesl také zkušenosti přímo z vizuálního studia režiséra Star Wars či kultovky Americké graffiti George Lucase.
„To ale není jediná věc, která animované dobrodružství pro celou rodinu spojuje s Hollywoodem. České studio Alkay Animation Prague, které stojí za výrobou filmů Lichožrouti a Čtyřlístek, získalo pro hlavní roli záporáka Mordokana jednoho z nejslavnějších britských herců, oscarového Jeremyho Ironse,“ tvrdí Zuzana Janák, zástupkyně společnosti Falcon – distributora snímku.
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O roli záporáka Mordokana se dělí dvě herecké legendy. V anglické verzi mu propůjčuje svůj hlas jeden z nejslavnějších britských herců oscarový Jeremy Irons, v české verzi se do role hlavního záporáka převtělil Jiří Lábus. Snímek vznikl jako česko-chorvatsko-slovenská koprodukce s produkčními společnostmi Filmosaurus Rex (Záhřeb) a BFilm (Bratislava), koproducentem je Česká televize a její kreativní producentka Barbara Johnsonová. Snímek, který uvidí diváci nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku či Černé Hoře, podpořil Státní fond audiovize, Chorvatské audiovizuální centrum, Slovenský audiovizuální fond, Eurimages a program Kreativní Evropa – MEDIA i ministerstvo kultury. Tyto údaje jen potvrzují výše zmíněné. Když chcete dát v tuzemsku vzniknout kvalitnímu animáku, sami to rozhodně nezvládnete.
Mlok Čtvrtníček
Posledním příkladem toho, že český animovaný film rozhodně neumírá, ba právě naopak, je chystaná listopadová premiéra snímku Válka s mloky. Snímek vznikl v česko-slovensko-chorvatsko-srbské koprodukci. Režie se ujal Aurel Klimt známý například projektem Fimfárum Jana Wericha.
„Tvůrci chtějí rozsáhlý Čapkův román, stále ještě povinnou četbu k maturitám, přiblížit atraktivní formou široké veřejnosti. Snímek je tak volnou adaptací Čapkova mistrovského díla. Předobrazem filmového mloka Andyho ze slavného Čapkova románu je Petr Čtvrtníček, který kromě hlasu vtiskl mlokovi své herectví včetně mimiky a gest. Známou postavu kapitána Vantocha ztvárnil Jaroslav Dušek. Třetí stěžejní postavu téměř osm let vznikajícího filmového díla, vlivného mezinárodního obchodníka a továrníka G. H. Bondyho, hraje Robert Nebřenský,“ uvádí filmový web Totalfilm.cz.
Válka s mloky je natočená jako takzvaný kombinovaný film, v němž se prolíná reálné prostředí a hrané herectví s animací v jednotné výtvarné stylizaci. Část snímku vzniká ploškovou animací z fotografií herců, doplněnou o počítačově generované mloky, zatímco prostředí vychází z dobových fotografií, které jsou výtvarně dotvořeny scénografem Františkem Liptákem. Postava mloka Andyho vzniká spojením hereckého výkonu Čtvrtníčka a digitální animace, další mloci jsou vytvářeni pomocí 3D grafiky. Díky tomuto přístupu působí jejich soužití s živými herci přirozeně a vizuálně jednotně.