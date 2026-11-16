Od úřední přepážky k románům. Spisovatelka Jarka Jendrisková ukazuje finančák s humorem

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  16:00
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Spisovatelka Jarka Jendrisková s nejnovější knihou Daně na příští rok

Spisovatelka Jarka Jendrisková s nejnovější knihou Daně na příští rok | foto: Jarka Jendrisková

Spisovatelka Jarka Jendrisková na křestu knihy Daně na příští rok.
Spisovatelka Jarka Jendrisková debatuje se čtenáři
Jarka Jendrisková při podpisu knihy Daně na příští rok
Namísto šampaňského byla kniha Daně na příští rok pokřtěna konfetami.
6 fotografií
Od nostalgických vzpomínek na „páralovské“ Ústí až po trefný humor za úřednickou přepážkou. Spisovatelka Jarka Jendrisková ve svých knihách s nadhledem zachycuje hluboké příběhy, život na vesnici i svérázné lidské osudy. Jak se z úřednice a knihovnice stala úspěšná autorka?

Cesta Jarky Jendriskové k literatuře vedla přes bohaté životní zkušenosti i neotřelý smysl pro humor. Poprvé se čtenářům představila v roce 2024 prvotinou Láska podle Párala. Soubor deseti memoárů nabídl nostalgické vzpomínky na první lásku, dětská léta i atmosféru páralovského Ústí sedmdesátých let. O dva roky později navázala sbírkou sedmi povídek z vesnického prostředí Boženka a disidenti, v níž s nadhledem zachytila témata mládí, stáří, lásky i smrti. V letošním roce vyšla její nejnovější kniha Daně na příští rok. Přestože název evokuje úřední agendu, autorka v ní s humorem nahlíží především do životů lidí na obou stranách přepážky. Inspiraci k tomu čerpala ze své vlastní úřednické minulosti

Co vás přivedlo k psaní?
Nejprve jsem začala psát blogy na iDnes. Hlavně kulturní témata, tedy například o knihách, filmech nebo hudbě, ale také různé úvahy a memoáry. Zpětná vazba od čtenářů byla dobrá a když jsem pak v knihovně v Ústí nad Labem založila čtenářský klub, začala jsem texty číst i svým čtenářkám. A byly to právě ony, které mi vnukly myšlenku, abych memoáry vydala jako knížku. Tak vznikla prvotina Láska podle Párala.

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Proč jste zvolila takový název?
Prvotinu jsem pojmenovala Láska podle Párala podle stejnojmenného příběhu. Ústí nad Labem sedmdesátých let bylo až magické, zejména když nám bylo dvacet let a skrze chemickou mlhu jsme přes den chodili místy, o kterých jsme večer četli v Páralových knihách. Milovali jsme jeho hrdiny a chtěli žít jako oni. Knížka obsahuje i další vzpomínky, například z dětství nebo na léta dospívání v době Pražského jara a nástupu normalizace. Knihu doplnila ilustracemi má kamarádka Míla Doležalová.

Spisovatelka Jarka Jendrisková na křestu knihy Daně na příští rok.

O rok později, tedy loni, vám vyšla druhá kniha Boženka a disidenti. O čem je?
V knize je sedm povídek a dějištěm všech je náš Ústecký kraj, který je drsný i krásný zároveň. Odehrávají se v čase dávno minulém, ale i v přítomnosti. Jsou o dětském vnímání světa, ale také o lásce a smrti a nechybí ani humor. V povídce Ontaria na obzoru jsem se pak vrátila ke křivdám na polabských sadařích v padesátých letech minulého století.

Jarka Jendrisková

Spisovatelka Jarka Jendrisková debatuje se čtenáři

Spisovatelka Jarka Jendrisková debutovala v roce 2024 vzpomínkovou knihou Láska podle Párala. Na venkovské příběhy z novější sbírky Boženka a disidenti navazuje zářijovou novinkou Daně na příští rok. V rozhovoru prozrazuje, jak zúročila úřednickou minulost a co ji inspiruje při práci knihovnice. O své tvorbě promluvila také v podcastu Ahoj, spisovatelky.

Zdá se, že se nevyhýbáte ani těžkým tématům…
To je pravda. Například povídka Vesnický románek je o tom, jaké dopady může mít zakázaná láska na zúčastněné osoby. Zatímco milenci prožívají euforii citů a hormonů, opuštěnému partnerovi se může zhroutit svět. Zamýšlím se nad odpovědností za naše činy, ale nikoho nesoudím. To si musí každý, kdo se ocitne v pokušení, rozhodnout sám. Povídka Narozeniny je o ženě, která ráno v den svých osmdesátých narozenin bilancuje svůj život, ale jeho dveře před sebou ještě rozhodně zavřít nehodlá.

Letos jste vydala třetí knihu Daně na příští rok. Co vás k tomuto tématu vedlo?
Pracovala jsem více než dvacet let na finančním úřadě. Za tu dobu jsem zažila tolik humorných a absurdních příhod, že by byla škoda, kdyby zapadly v zapomnění. Tak jsem je začala psát a bylo zajímavé, že jsem se najednou vrátila v čase a příběhy i pocity se mi samy hrnuly na papír.

Zatímco Boženka a disidenti nesla těžká témata, Daně na příští rok zní jako oddechovka. Kterou z historek z finančního úřadu máte nejraději?
Asi historku Jak je důležité míti právníka, ve které se čtenáři dozvědí, jakou váhu má při úředním jednání právnický titul.

Jako úřednice jste se asi setkala s celou řadou nepochopení ze strany veřejnosti. Je něco, co byste lidem ráda vzkázala?
Naprostá většina úředníků jsou normální lidé a snaží se dělat svou práci, jak nejlépe umí. Skutečně nechtějí lidem škodit. Věřím, že k pochopení tohoto faktu Daně na příští rok přispějí.

Jarka Jendrisková při podpisu knihy Daně na příští rok

Třetí knihu ilustrovala vaše dcera, Michaela Neumannová. Jaká byla spolupráce mámy a dcery?
Musela jsem Míšu trochu přemlouvat, ona se zaměřuje na jiné oblasti tvorby, než jsou figurální motivy. Ale nakonec přikývla a myslím, že její obrázky jsou úžasné a doplňují knížku skvěle.

Kromě psaní také sama tvoříte komunitu, vedete dva čtenářské kluby. Jak se z úřednice stala spisovatelka?
Už ve škole jsem milovala literaturu a sloh, občas psala básničky. V dospělosti jsem svůj život intenzivně žila, nepsala jsem o něm. Zlom nastal až po odchodu ze zaměstnání, kdy jsem najednou měla čas, začala navštěvovat kurz tvůrčího psaní a psát blogy. Zásadní podíl na vydání první knihy mají čtenáři z mých klubů.

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Jak na to, že jste se rozhodla začít psát knihy, reagovalo vaše okolí?
Reakce okolí byly různé a někdy překvapivé. Někteří přátelé a známí mou tvorbu velmi podporovali, a dokonce projevovali různé stupně nadšení. Radovali se, že jsem jejich paní spisovatelka nebo mě nabádali, že sice píšu moc hezky, ale pomalu, a chtějí ode mě číst další knížky. Ale byli i takoví, kteří se tvářili nechápavě ve smyslu, co se mě to zmocnilo, vždyť jsem to nikdy nedělala. To mě trochu mrzelo, zejména když jsem to právě od nich nečekala. Ale dobrá zpráva je, že už si zvykli, asi potřebovali víc času.

Namísto šampaňského byla kniha Daně na příští rok pokřtěna konfetami.

Všichni, kdo píšeme, víme, že napsat knihu je opravdu práce. Co vám při tvorbě nejvíce pomáhá?
Inspirace. Ať už se jedná o inspiraci tím, co jsem prožila dřív a mám za to, že to stojí za zvěčnění, nebo inspirace aktuálním zážitkem. To se pak píše samo. Někdy je ale potřeba se trochu nutit, když to samo nejde. Ale to pokaždé, alespoň u mě, nefunguje. Na psaní potřebuji klid, nejraději píši o samotě. Někdy si pustím hudbu.

Co byste poradila začínajícím spisovatelkám?
Nemyslím si, že jsem ta, která už může radit, ale budiž. Pokud máte ten pocit, že to ve vás je, neváhejte a pište. Dnes nikdo nemusí psát do šuplíku. Můžete dávat své texty na nejrůznější platformy, ať už je to zmíněný blog iDnes a mnohé další. Stačí se zaregistrovat a uvidíte, jak budou vaše příspěvky přijaty. Skvělé jsou také kurzy tvůrčího psaní, určitě pomohou, ale všemocné nejsou.

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Témata: kniha, láska

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