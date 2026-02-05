Dárci mohli pomoci buď přímým finančním příspěvkem, nebo zakoupením tematických dárkových certifikátů. Ty podporovaly například péči o zraněná zvířata, ochranu původních lesů, obnovu mokřadů či pomoc obojživelníkům při jarním putování za rozmnožováním.
Největší zájem byl o pomoc zvířatům
Z více než 250 prodaných certifikátů patřily k nejoblíbenějším Plná miska pro zvířata, Uzdravení zvířat nebo Štědrovečerní nadílka. Zájem byl ale i o projekty zaměřené na krajinu – například Ticho v pralese, Šťastná cesta obojživelníkům, Krajina v rozkvětu nebo poeticky pojmenovaný Rašelinový zábal.
Tohoto zajíčka přinesl pes.
„Všem, kterým není osud naší přírody lhostejný a kteří nás během Vánoc podpořili, velmi děkujeme,“ říká koordinátorka kampaně Marta Kroča Bryndová. Podle ní právě finanční podpora veřejnosti dává ochráncům přírody jistotu, že se mohou své práci věnovat naplno.
Pomoc, která funguje po celý rok
Díky darům mohou ochránci přírody každoročně investovat desítky milionů korun například do:
- péče o zraněná zvířata v záchranných stanicích a jejich návratu do volné přírody,
- ochrany ohrožených lokalit,
- obnovy mokřadů a zadržování vody v krajině,
- péče o květnaté louky a staré ovocné sady,
- environmentální výchovy dětí,
- prosazování ochrany přírody v legislativě.
A že nejde jen o čísla, dokazují konkrétní příběhy z posledního roku.
Příběh krále oblohy
V létě roku 2025 spadlo z hnízda u jihomoravských Přítluk mládě orla královského. Přestože jeho rodiče se ho několik dní snažili krmit i na zemi, bylo jasné, že bez lidské pomoci to nepůjde. Záchranáři z Rajhradu ho převezli na veterinární kliniku, kde rentgen odhalil zlomeninu drobné kůstky v křídle.
Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov.
Po týdnech péče se mladý orel zotavil natolik, že mohl zpět do volné přírody. Dostal satelitní vysílač a byl vypuštěn na místě, kde jeho příběh začal. Od té doby urazil stovky kilometrů – přes Rakousko a Německo až do Švýcarska, kde byl před Vánoci pozorován místními ornitology.
Šest liščat z pražské divočiny
Další silný příběh se odehrál v pražském Braníku. Místní obyvatelé si všimli šesti mladých lišek, které se pohybovaly po zahradách a byly ve špatném zdravotním stavu. Diagnóza byla jasná – prašivina, která by bez léčby znamenala pomalou a bolestivou smrt.
Záchranářům se během necelých dvou měsíců podařilo všechna liščata odchytit a přeléčit. Jakmile byla zdravá, vrátila se zpět do pražské přírody, která je jejich domovem.
Předsevzetí, které vydrží
„Ježíšek je za námi a většina z nás si s novým rokem dává předsevzetí, která často do konce ledna vzdá,“ říká Marta Kroča Bryndová. „Co kdybychom si dali takové, které nezabere mnoho času ani energie a pomůže tam, kde je to opravdu potřeba? Pomáhat přírodě po celý rok.“
I díky dárcům měly tyto příběhy uplynulého roku šťastný konec
- Příběh krále oblohy očima ochránců přírody: Když se v létě 2025 pod mohutným topolem u jihomoravských Přítluk ozvalo duté zapraskání, nikdo netušil, že se právě začíná psát jeden z nejdojemnějších příběhů roku. V trávě pod stromem leželo jediné mládě orla královského. Jeho rodiče se ale nevzdali. Ještě několik dnů ho krmili na zemi, jako by věděli, že každý okamžik může rozhodnout o jeho životě. Když k mláděti dorazili zvířecí záchranáři z Rajhradu, zdálo se být v pořádku. Jen v ohbí jeho křídel byla drobná povrchová poranění. Pro jistotu ho převezli na veterinární kliniku. Rentgen však ukázal zlomeninu drobné záprstní kůstky. Nic život ohrožujícího, ale dost vážné na to, aby se mohl hned vrátit zpět svobodu.
- Dny plynuly a mladý orel dokazoval, proč se jeho druhu říká královský. Statečně spolupracoval, sílil, a když se křídlo zahojilo, znovu rozpřáhl svá křídla. Dne 16. října nastal okamžik, na který všichni čekali. Na záda dostal baťůžek se satelitním vysílačem a byl vypuštěn přesně tam, kde jeho příběh začal. Jeho cesta vedla na jih, až k okraji Vídně. Pak se obrátil k západu – k Salzburku, Mnichovu, dokonce až k Vaduzu. Před Vánoci byl spatřen poblíž švýcarského Bernu, kde ho vyfotografovali místní ornitologové.
- Příběh o šesti liškách: Z Prahy-Braníku se minulé léto Pražské zvířecí záchrance opakovaně ozývali místní obyvatelé, že se jim po zahrádkách potulují mladé lišky. To už není nic neobvyklého, tyto však vypadaly na první pohled zbídačeně. Ztuhlý postoj, urousaná a místy vypadaná srst znamená jasný problém. Prašivina. Bez včasné léčby by liščata čekala pomalá a útrpná smrt. Kontaktem by navíc mohla nakazit další zvířata, včetně psů. Po dobu necelých dvou měsíců se podařilo postupně odchytat všech šest liščat, která jsme urychleně odvezli do záchranné stanice, kde se podrobila potřebnému veterinárnímu přeléčení. V pravou chvíli byla vypuštěna zpět na svobodu do pražské divočiny, která je jejich domovem.
- Znovuzrození zapomenutého mokřadu: Když se nám v roce 2023 naskytla příležitost vykoupit nedaleko Jihlavy prvních osm hektarů unikátní mokřadní lokality Na Skřivánku, neváhali jsme. Rozlehlé pestré území si zaslouží péči a ochranu. Jak ale zaplatit nemalou částku 3,5 milionu korun? Požádali jsme o pomoc veřejnost. Podařilo se. Následně i další výkupy, takže současná rozloha nádherného Místa pro přírodu Na Skřivánku čítá již 10,2 hektaru. Lokalita je jedinečná nejen svou rozlohou, ale zejména svou pestrostí. Různorodé mokřady, od pramenišť přes rozmanité druhy mokřadních luk a porosty vrbin až po drobné vodní toky či malý rybníček. Nechybí tu ani sušší místa či kousek lesa a spousta mrtvého dřeva. Tedy přesně to, co příroda potřebuje a co v naší současné krajině tolik chybí.
- Na jaře 2025 byly cenné mokřadní louky po mnoha letech zarůstání opět pokoseny a na podzim jsme poprvé kopli do země s cílem obnovy narušeného vodního režimu. Vznikly zatím čtyři menší tůně a ucpávky na jednom z odvodňovacích kanálů. Těšíme se, že se Místo pro přírodu Na Skřivánku brzy stane i hnízdištěm bekasin, že nové tůně budou domovem obojživelníků a vážek, že se na loukách objeví další zajímaví motýli a znovu zde pokvete i vzácný všivec. A jistě i mnoho dalších.
