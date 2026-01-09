Narodil se jako David Jones a jeho nástup do showbyznysu byl raketový. Doslova. První hitový singl Space Oddity, vyprávějící story astronauta Toma, totiž vyšel 11. července 1969. Uběhlo jen deset dní a na Měsíci stanul první člověk. Geniální načasování. Nehynoucí slávu však Bowiemu přineslo až „vesmírné“ album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972).
Androgynní a chytlavý
Zaujal nejen chytlavým, nablýskaným rockem, ale také šokujícími kostýmy a androgynním vzezřením. Výstřední, až teatrální výraz přenesl Bowie i na stříbrné plátno. Už v roce 1976 ztvárnil hlavní roli mimozemšťana v temné sci-fi Muž, který spadl na Zemi, velkolepá je také jeho upírská role v thrilleru Hlad (1983).Z posledních let jeho kariéry je asi nejzajímavější ztvárnění fyzika Nikoly Tesly v hollywoodském filmu Dokonalý trik (2006). V této době už měl Bowie za sebou poměrně vážnou operaci srdce – první příznaky onemocnění se projevily během červnového koncertu roku 2004 v Praze, který kvůli bolestem nedokončil.
Naživo naposledy vystoupil v roce 2006 na charitativním koncertě v New Yorku. V pátek 8. ledna, v den svých 69. narozenin, vydal David Bowie album Blackstar, které tvořil s vědomím rychle se blížícího konce. Vesmířana Bowieho skolila rakovina jater.
Bowie, jak ho neznáte
Pusťte si song Heroes nebo China Girl, pohodlně se usaďte a vplujte do vesmíru renesančního umělce a dobrotivého člověka. Velká chvíle Davida Bowieho přišla během charitativního koncertu Live Aid v roce 1985. Akci sice nejvíc proslavilo vystoupení kapely Queen, jen Bowieho ale tehdy napadlo, že jednu ze svých písniček „obětuje“ a místo ní nechá na plátno pustit hrůzně sugestivní záběry z hladovějící Etiopie. Právě od toho momentu začal Live Aid od televizních diváků sbírat potřebné miliony liber. Skromný Bowie o tom později odmítal hovořit, stejně jako o gestu, které činil od roku 1977 pro rodinu svého kamaráda Marca Bolana, tragicky zesnulého frontmana skupiny T-Rex. Bowie totiž mlčky platil Bolanovu ročnímu synovi tučnou rentu, a to až do jeho dospělosti.
Spásonosné peníze přistály na kontu i Iggymu Popovi, jenž se začátkem 80. let propadl do spirály dluhů a drog. Bowieho tehdy napadlo oprášit Iggyho song China Girl z roku 1977, dát mu popový háv, načež se zrodil obrovsky výnosný hit. Tantiémy z něj umořily všechny Popovy dluhy a problémy.