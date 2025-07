Od 1. července budou řidiči, kteří při odbočování ohrozí jiné vozidlo jedoucí za nimi, čelit citelnému postihu. Pokutě dva a půl tisíce až tři a půl tisíce korun na místě, ve správním řízení bude pokuta čtyři tisíce až deset tisíc korun. Hříšník k tomu musí počítat navíc se zápisem čtyř bodů do bodového hodnocení řidiče.

Novou úpravu schválil parlament v rámci rozsáhlé novely silničních zákonů, která mimo jiné zřídila Inspekci silniční dopravy. Uvedený přestupek dříve patřil do zbytkové kategorie. Uložena za něj mohla být pouze pokuta do dva tisíce korun blokově nebo dva až pět tisíc korun ve správním řízení. Nová úprava reaguje na to, že přehlédnutí vozidla za sebou vede často k nebezpečným situacím a vážným nehodám.

„Odbočující řidič má povinnost se vždy přesvědčit, že svým manévrem neohrozí žádného účastníka za sebou, ať už pohledem do zpětných zrcátek nebo přes rameno. V případě motorkářů, kteří jsou menší a zranitelní může být přehlédnutí fatální. Věříme, že nová pravidla zvýší pozornost řidičů za volantem a sníží počet takových nehod,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Hele, motorka

Na zvýšení bezpečnosti motocyklistů zaměřuje letos BESIP i své preventivní aktivity. Ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven odstartoval v červnu kampaň „Hele, motorka!“, která se zaměřuje na zvyšování pozornosti řidičů vůči motocyklům v silničním provozu.

Nejčastější příčinou smrtelných nehod motorkářů, které zaviní řidiči aut, je právě nedání přednosti při odbočování vlevo nebo v místě křížení vedlejší a hlavní silnice. Velkým rizikem jsou i manévry bez kontroly mrtvých úhlů nebo zrcátek, a to především při předjíždění či změně pruhu. „Rizikovým situacím lze předcházet také tím, že správně a včas používám blinkry. Řidiči si někdy neuvědomují, že bez blinkru jsem pro ostatní účastníky provozu nečitelní a chystaný manévr nelze předvídat,“ zdůraznil Neřold.

V televizi i rádiu

Kampaň „Hele, motorka!“ vychází z poznatků neurovědy a místo moralizování pracuje s jednoduchým návykem: vyslovit „Hele, motorka“ vždy, když ji řidič spatří, a tím aktivně podpořit vnímání jednostopých vozidel. Nahlas vyřčenou větou nastavujeme mysl na to, aby motocykly aktivně vnímala. Součástí kampaně jsou televizní a rádiové spoty, komunikace na sociálních sítích a v on-line prostoru, akce v terénu a spolupráce s veřejně známými osobnostmi.

Informace o kampani i doporučení pro řidiče najdou lidé na webu helemotorka.cz.