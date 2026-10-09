Oddíl B: Vězení, kde se z kartáčku vyrábí vibrátor. Tohle byste měli vědět o novém seriálu Oneplay

Metro.cz, Filip Jaroševský
  9:50
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Marcell Bendig v seriálu Oddíl B

Marcell Bendig v seriálu Oddíl B | foto: TV Nova / Oneplay

Václav Marhoul a Adam Ernest v seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Jan Prušinovský s herci při natáčení seriálu Oddíl B.
50 fotografií
Na obrazovky míří nový český seriál Oddíl B. Tvůrci Mostu! Jan Prušinovský a Petr Kolečko tentokrát vyměnili hospodu a sídliště za vězeňské chodby. A podle všeho se nebude chodit kolem horké kaše. Nový desetidílný komediální seriál startuje na Oneplay už v pátek 9. října.

V centru příběhu stojí dvacetiletý David Broulík, který se poprvé ocitá za mřížemi. Místo plánované cizinecké legie tak poznává svět, kde má vlastní pravidla prakticky všechno – od vztahů mezi vězni až po to, co se dá vyrobit z obyčejného ramínka.

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Tady je pět věcí, které stojí za pozornost.

1. Tvůrci Mostu! se tentokrát vydali za katr

Jestli vám humor Mostu! přišel dostatečně nekorektní, Oddíl B má na co navazovat. Za seriálem stojí Jan Prušinovský a Petr Kolečko, tedy dvojice podepsaná právě pod Mostem!.

Tentokrát ale místo severočeského sídliště dostali do rukou prostředí věznice. A podle popisu seriálu si rozhodně nedali za úkol vytvořit sterilní televizní vězení.

Václav Marhoul a Adam Ernest v seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Snímek ze seriálu Oddíl B.
Jan Prušinovský s herci při natáčení seriálu Oddíl B.
50 fotografií

David se jako nováček musí naučit, jak to za mřížemi chodí, kdo má jaké postavení a komu je lepší se vyhnout. A také třeba to, jak se ze zubního kartáčku dá vyrobit vibrátor nebo z ramínka kuš.

Jinými slovy: etiketa ve vězení bude mít zřejmě poněkud jiná pravidla než u nedělního oběda u babičky.

2. Obsazení je výrazně romské

Jedním z nejvýraznějších rysů seriálu je obsazení. Vedle Tadeáše Moravce, Matěje Hádka nebo Zuzany Stivínové se v něm objevuje řada romských herců, mimo jiné Zdeněk Godla, Julius Oračko, Marsell Bendig a členové rodiny Ferencových.

Nejde přitom pouze o známé tváře. Seriál staví na pestré vězeňské partě, v níž má každý vlastní minulost, povahu i způsob, jak se za mřížemi prosadit.

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Zajímavý je v tomto směru třeba Nick Ferenc, který otevřeně mluví o tom, že romští herci v české tvorbě často dostávají stereotypní role. Právě Oddíl B pro něj představuje další zkušenost s projektem, který se pohybuje na hraně komedie, stereotypu a jejich záměrného převracení.

3. Zdeněk Godla si zahrál ve vězení, které skutečně zná

Zdeněk Godla, představitel Saši Karvaje, si v minulosti skutečně odpykával trest ve vězení v Novém Sedle na Žatecku – tedy právě v objektu, kde se seriál natáčel. Podle dostupných informací tam strávil pět let.

Tvůrci tak nemuseli hledat člověka, který jim bude vysvětlovat, jak vězeňské prostředí působí na člověka. Jednoho měli přímo v hlavní herecké sestavě.

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Godla hraje zkušeného vězně Sašu Karvaje, který má za sebou několik trestů a ve vězení si vybudoval vlastní postavení.

4. Nekorektnost je součást hry

Oddíl B rozhodně nevypadá jako seriál, který by chtěl divákům servírovat uhlazenou lekci společenské odpovědnosti.

Postavy jsou schválně přehnané. Je tu například vězeňský dozorce Mirek, který je podle oficiálního popisu rasista a xenofob. Vedle něj se objevují vězni s problémy s drogami, násilím nebo kriminalitou a seriál se nebojí ani témat sexuality či života menšin.

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Právě tady bude zajímavé sledovat, jestli tvůrci dokážou fungovat podobně jako u Mostu!: smát se společenským stereotypům, aniž by je jednoduše reprodukovali.

5. Některé historky nejsou úplně vymyšlené

Oddíl B se sice tváří jako komedie, tvůrci ale při psaní čerpali ze skutečných vězeňských historek Zdeňka Godly a každodenní reality pobytu za mřížemi.

Vězení je prostředí, kde se potkávají lidé, kteří by se za normálních okolností možná nikdy nepotkali. Někteří jsou ve výkonu trestu poprvé, jiní už přesně vědí, jak systém funguje.

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Pro hlavního hrdinu Davida je to pochopitelně šok. Pro zkušenější vězně je to každodenní rutina. A pro diváka příležitost sledovat prostředí, které české seriály zatím příliš často nevyužívaly jako komediální hřiště.

Oddíl B: Humor za mřížemi

Oddíl B tak stojí na několika lákadlech najednou: známá tvůrčí dvojice z Mostu!, výrazné a početné romské obsazení, autentické vězeňské prostředí a humor, který si evidentně nebude dávat příliš velký pozor na to, koho může urazit.

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Jestli Prušinovský s Kolečkem dokážou trefit stejný poměr absurdity, trapnosti a společenského komentáře jako v Mostu!, může jít o jednu z nejvýraznějších českých seriálových komedií podzimu.

Oddíl B: Kdy vychází a kolik má dílů?

  • Premiéra: v pátek 9. října 2026
  • Kde sledovat: Oneplay
  • Počet dílů: 10
  • Délka epizody: přibližně 30 minut
  • Jak často vychází: Oneplay zatím uvádí premiéru seriálu 9. října, oficiální stránka ale neuvádí konkrétní rozpis vydávání jednotlivých epizod.
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