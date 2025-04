„S hlubokým zármutkem oznamuje, že ve středu 2. dubna v brzkých ranních hodinách zemřel ve svém domově, obklopen nejbližšími, dlouholetý člen Činohry Národního divadla Alois Švehlík.“ Takto dnes dopoledne o úmrtí slavného herce, jemuž bylo 85 let, informovalo na svých stránkách Národní divadlo.

Alois Švehlík byl členem Činohry Národního divadla od roku 1988. Za více než 35 let se zde představil v dlouhé řadě rolí širokého hereckého rejstříku a v roce 2021 získal cenu Thalie za celoživotní mistrovství. O tři roky později pak byl uveden do Síně slávy Národního divadla. „Zemřel oblíbený kamarád, herec s poctivou a velkou kariérou, představitel silných a mužných postav s citlivou a překvapivě proměnlivou duší, dlouholetý vynikající pedagog na DAMU,“ uvedl Jan Burian, generální ředitel Národního divadla.

Od 70 let se objevoval před kamerou a jeho specifický chraplavý hlas byl rovněž často využíván v rozhlase a dabingu. Jeho prostřednictvím promlouvali Charles Bronson, Anthony Hopkins, Robert De Niro, Burt Lancaster nebo Jack Nicholson, za jeho nadabování ve filmu Lepší už to nebude v roce 1999 získal Cenu Františka Filipovského. O osm let později obdržel tuto cenu znovu – za dabing Anthonyho Quinna ve snímku Tajemství Santa Vittorie. V roce 2014 byl oceněn i za celoživotní mistrovství v dabingu.

Přivřené oči a chraplák

Pro Švehlíka byl typický charakteristický chraplavý hlas a přivřené oči. Díky těmto přednostem tak například brilatně ztvárnil roli profesora Antonína Rypara v Mádlově filmu Na střeše z roku 2019. Jeho posledním filmová role byla postava československého prezidenta Ludvíka Svobody v dokumentárním dramatu Muž, který stál v cestě z roku 2023.

Na herce vzpomíná na sociálních sítích řada osobností. „Mimořádný herec, skvělej chlap a velkej frajer! Lojza Švehlík. Směl jsem být čtyřicet let blízko něj - od Smrti krásných srnců až po Docenta. A mezitím těch filmů a dabingů… Být s ním byla čirá radost, dotek pevnosti, charakteru, stálosti, nezlomnosti, ale i víry a něhy, a kolikrát i štiplavého humoru,“ uvedl na sociální síti Facebook režisér a herec Jiří Strach.

Během své dlouhé kariéry ztvárnil mnoho nezapomenutelných postav, které jdou od komediálních figur a milovníků až po vysoce charakterové role. Působil v divadlech v Klatovech, v Mostě, Olomouci, Liberci a na mnoha pražských scénách – v Činoherním klubu, divadelním spolku JEDL, Divadle Viola, Divadle Na Jezerce, Dejvickém divadle nebo Divadle Na zábradlí, kde za výkon v Jandlově hře Z cizoty získal v roce 2005 Cenu Divadelních novin.

Od roku 1967 byl ženatý. Jeho manželkou byla ekonomka Florentina Švehlíková, rozená Štěpánová a měli spolu tři děti: dcery Terezu s Andreou a syna Davida, který je rovněž hercem. Jejich zeť je herec Martin Pechlát.