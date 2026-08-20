Mojmír Morávek zemřel 19. srpna 2026. Jeho odchod vzbudil velký ohlas i na sociálních sítích.
Dobré uhlí se pozná podle kouře
Co bylo na tomto člověku tak jedinečného? V široké veřejnosti moc známý nebyl, ale všichni ti, kteří fandili starým vlakům, vagónům i nádražím, o něm dobře věděli. Mojmír byl dokonalým znalcem techniky a jejího používání a uměl o ní dlouze vyprávět.
To byl důvod, proč se za ním rádi v minulosti vydávali i novináři. V reportáži Tradice zakletá v páře, kterou v roce 2009 natočil Josef Kubeczka pro Radio Prague International, například zaznělo z úst Morávka, jak důležité je pro parní lokomotivu uhlí.
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„Teď se musí jezdit jenom na černé uhlí, je to předepsané, protože to míň jiskří, ale problém je v tom, že dříve, když jezdili nějaké trasy, brali uhlí nějakých dolů a věděli, co to uhlí dělá. My teď máme jednou uhlí odtud, jindy zase nějaké jiné, někdy se to spéká a pak je z toho to, co tady vidíte na zemi. To jsou sklovité spečky, a ještě v tom je hlína. To se na roštu speče, a ta mašina, protože tam samozřejmě nejde vzduch, přestane vařit a je to v háji. Když je uhlí dobré, to se pozná. Topí se podle komína. Když tam hodíte lopatu a okamžitě vám z něj jde černý kouř, tak je to v pořádku, to se tam pak přiloží tři, čtyři, šest lopat. Když to ale nekouří, je to vidět, tak se použijí takové velké háky, kterými se ten rošt čistí. Ono se to na ten rošt připeče, a to je špatně,“ popisoval Mojmír Morávek.
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Už je na nebeské cestě, vzpomínají přátelé
Na Morávka vzpomínají i jeho fanoušci a přátelé. „Mojmír byl opravdu legenda a náš kolega. Čest jeho památce. Sejdeme se nahoře v tom nebeském depu všichni,“ napsal například Václav Procházka. „Dnes nás všechny zarmoutila smutná zpráva o tom, že se náš dlouholetý kamarád a strojvůdcovská legenda p. Mojmír Morávek, známý jako Mojda, vydal na svou nebeskou jízdu,“ vzkazují ze Zubrnické museální železnice.
Na Morávka vzpomíná také Zdeněk Kyncl: „Upřímnou soustrast celé rodině, Mojmír byl fajn kamarád a to v jakékoliv situaci. Dodnes nemohu zapomenout, jak pod Zámeckým vrchem na Šenovce položil třaskavky na koleje a za nimi zapálil táborák uprostřed kolejí pro cestující z vlaku. Ten Hurvajs prostě zastavit nešlo…“