Děti chtějí od rodičů něco jiného než zákazy mobilů. S problémy se svěřují spíš AI

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  10:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Midjourney

AI zjevně stále ještě neví, jak přesně vypadá lidská tvář.
Z dálky rozjásaný dav, zblízka nepovedená AI grafika.
Takhle si chatbota představuje umělá inteligence.
Pokus o vygenerování ilustrační fotografie k článku v programu Canva pomocí...
5 fotografií
Mobil má v Česku 97 procent dětí ve věku od osmi do patnácti let. Rodiče se ale často soustředí hlavně na čas u obrazovky a zákazy, zatímco děti touží po skutečném zájmu. S přibývajícím věkem navíc stále častěji hledají radu u chatbotů, kterým mnohdy důvěřují víc než dospělí čekají.

„Odlož ten mobil, než mi dojde trpělivost.“ Tak popsala dvanáctiletá dívka jednu z vět, které doma slýchá. Podobnou zkušenost má řada českých dětí. Výzkum Digitální život dětí, který pro Nadaci O2 uskutečnila agentura NMS, ukázal, že u 63 procent z nich je komunikace o mobilech napjatá, pasivní, nebo neprobíhá vůbec.

Výzkum zahrnoval hloubkové rozhovory, dotazování 1700 žáků základních škol ve věku od osmi do patnácti let a také peer-to-peer část, v níž 66 dětí zpovídalo své spolužáky.

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Rodiče se podle výsledků často zaměřují především na dobu strávenou u obrazovky, zákazy a kontrolu. Děti však stojí také o skutečný zájem. Více než polovina, konkrétně 52 procent, by rodičům ráda ukázala, co na telefonu dělá.

„Praktický překlad výsledků výzkumu je jednoduchý: místo ‚vypni to‘ zkusit ‚ukaž mi to‘. A ptát se s opravdovým zájmem, ne jen s cílem obsah hned hodnotit. Právě tak vzniká prostředí, ve kterém se děti nebojí o svém digitálním světě mluvit,“ radí Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2.

AI jako učitel i důvěrník

Důvěru je podle výzkumníků důležité budovat už před jedenáctým rokem. Mladší děti obvykle zájem rodičů vítají, s příchodem dospívání jej však mohou stále častěji chápat jako kontrolu. Pokud se rozhovory doma omezují jen na příkazy, dítě může při problému raději mlčet nebo se obrátit na chatbota, který je dostupný kdykoliv a na první pohled nesoudí.

Přestáváme přemýšlet? Lidé poslouchají umělou inteligenci, i když se plete

Podle výzkumu dále používá umělou inteligenci (AI) 60 procent českých dětí ve věku od 12 do 15 let. Neslouží jim pouze k učení. Některé ji používají také jako rádce a svěřují se jí s osobními problémy. Informacím od AI věří 76 procent dotázaných dětských uživatelů a často nemají potřebu ověřovat si je jinde. Častěji se chatbotům svěřují děti z rodin, ve kterých je mobil zdrojem napětí nebo se o digitálním světě nemluví.

Česká zjištění odpovídají zahraničnímu vývoji. Studie How Teens Use and View AI z letošního února vycházela z dotazování 1458 dospívajících ve věku od 13 do 17 let a jejich rodičů. Chatboty používalo 64 procent teenagerů, přibližně tři z deseti každý den. Celkem 12 procent se na ně obrátilo kvůli emocionální podpoře nebo osobní radě. Pouze 18 procent rodičů by přitom bylo s takovým používáním AI spokojeno.

Detail zdeformovaného obličeje

Na generační rozdíl upozorňuje také zpráva UNICEF z letošního června. Vychází z reprezentativních šetření přibližně tisícovky dětí a tisícovky rodičů v každé z deseti sledovaných zemí. Děti byly více než třikrát častěji uživateli AI než jejich rodiče. Z dětských uživatelů hledalo 11 procent u AI radu v záležitostech, které je trápily.

AI influencerům práci nebere. Mění ale to, komu budou lidé skutečně věřit

Právě náskok dětí může rodičům komplikovat orientaci. Dítě už chatbot běžně používá, zatímco dospělý nemusí vědět, jak funguje ani proč může přesvědčivě formulovaná odpověď obsahovat chybu. Riziko roste, pokud dítě pomocí AI řeší zdraví, šikanu, vztahy nebo krizovou situaci.

UNICEF proto ve zprávě doporučuje přísnější pravidla pro chatboty, které vystupují jako společníci. Patřit mezi ně má ověřování věku, bezpečné výchozí nastavení, upozornění, že uživatel mluví se strojem, nebo schopnost odkázat ohrožené dítě na odbornou pomoc.

Zákazy se šíří světem

Některé státy reagují na digitální rizika zákazem telefonů ve školách nebo věkovými hranicemi pro sociální sítě. Nejde však o plošný zákaz internetu dětem.

Nejdále zašla Austrálie. Od prosince 2025 musejí například Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube nebo síť X bránit uživatelům mladším 16 let ve vytváření a udržování účtů. Odpovědnost nesou platformy, nikoliv děti nebo jejich rodiče. Australský regulátor opatření označuje spíše za odložení přístupu k účtům než za úplný zákaz sociálních sítí.

V Anglii se nově od září školy řídí závazným pokynem Mobilní telefony ve školách. Podle něj mají omezit používání telefonů během celého školního dne, tedy nejen při hodinách, ale také o přestávkách nebo během oběda.

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Zákazy mohou omezit vyrušování, kyberšikanu během vyučování nebo nutkání neustále kontrolovat upozornění. Neřeší ale to, co se děje po odchodu ze školy, ani komu se dítě svěří, když se dostane do potíží.

Bezpečně v síti

Na výsledky českého výzkumu reaguje Nadace O2 proměnou vzdělávacího programu O2 Chytrá škola. Po téměř deseti letech jej nahrazuje projekt Bezpečně v síti, který nabízí rodičům, dětem i učitelům praktické návody, vzdělávací materiály, podcasty, rodinnou dohodu o mobilech nebo rady k bezpečnému používání AI.

Součástí projektu je také krátký test. Ten rodičům ukáže, který způsob komunikace o mobilech v jejich rodině převažuje, a nabídne doporučení přizpůsobená věku dítěte.

Signal Festival rozšíří svou mapu Prahy. Nově zamíří do Dejvic i ke Staré čistírně

Výsledky výzkumu připomíná také kampaň Tvoje máma vs. AI máma. Skutečná matka v ní odpovídá na stejné otázky o svém synovi jako její digitální protějšek, který vychází z informací, jež o sobě chlapec zanechal v online prostředí a při rozhovorech s AI.

„Nechceme stavět umělou inteligenci do role strašáka. Je součástí života dětí a pro některé se stává i místem, kam si chodí pro radu. Chceme ale rodiče povzbudit, aby se více zajímali o to, co jejich děti v online světě zažívají, co o sobě sdílejí a s kým – nebo s čím – si povídají. Důležité totiž není vědět o každém jejich kroku, ale být jim oporou ve chvíli, kdy ji potřebují. A právě na Bezpečně v síti jim poradíme,“ říká David Daneš, ředitel marketingu O2.

Je to většina

  • 97 procent českých dětí ve věku od osmi do patnácti let má vlastní mobil.
  • Mezi dětmi od osmi do jedenácti let je to 94 procent.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Ministerstvo životního prostředí neřešilo střet zájmů, dostalo pokutu 300.000 Kč

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal ministerstvo životního prostředí pokutou 300.000 korun za to, že při přípravě veřejné zakázky za 200...

15. září 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

V Braníku vzniklo hřiště, kde se neběhá jen tak dokola. Zkuste orientační běh

Orientační běh je sportovní disciplína, která kombinuje běh a navigaci v...

Běhat umí každý. Ale co když při tom musíte ještě přemýšlet, kam vlastně běžíte? V Braníku vznikl nový areál pevných kontrol pro orientační běh, který má tento sport přiblížit úplným začátečníkům,...

15. září 2026

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Mezinárodní konference ASO o roli kolektivního vyjednávání a podpoře zaměstnanců

15. září 2026  12:55

Do Liberce přijel legiovlak s novou výstavou věnovanou skautům a Sokolu

Do Liberce pĹ™ijel legiovlak s novou vĂ˝stavou vÄ›novanou skautĹŻm a Sokolu

Legiovlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí ode dneška novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním...

15. září 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dohoda o dodávkách tepla otevírá firmě SUAS dveře ke zpracování odpadu

ilustrační snímek

Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS GROUP pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze...

15. září 2026,  aktualizováno 

Crestyl a WOOD & Company spouští rezidenční projekt Šárka obklopený přírodou

15. září 2026  12:30

Přelouč opravila dům, bydlet v něm budou lékaři nebo strážníci

ilustrační snímek

Přelouč na Pardubicku dokončila rekonstrukci dvojdomu ve Sportovní ulici, kde vznikly čtyři byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Bytovou rezervu bude...

15. září 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Při Dnech otevřených ateliérů budou moct lidé na Vysočině navštívit 131 míst

ilustrační snímek

Při letošních Dnech otevřených ateliérů (DOA) se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo...

15. září 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní...

15. září 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Vedení Brna chce schválit prodej stadionu Zbrojovce, poruší tím ale zákon

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zákonům to sice odporuje, což ale v Brně očividně nevadí. Zastupitelé města na dnešním jednání od devíti hodin rozhodují o tom, jestli i navzdory zákonným postupům schválí prodej zchátralého stadionu...

15. září 2026  5:42,  aktualizováno  12:09

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

KVÍZ: Jak dobře znáte kuriozity českých voleb?

Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny....

Podzimní komunální a senátní volby 2026 se neúprosně blíží a kampaně pomalu vrcholí. Ačkoliv volby určují budoucí směřování našich obcí i složení horní komory Parlamentu, český volební systém a...

vydáno 15. září 2026

Petřínská strán

Petřínská strán

Centrum Prahy od Petřína

vydáno 15. září 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet