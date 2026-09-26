Ještě než se představíte nebo stačíte pronést první větu, člověk stojící proti vám už může mít základní představu o tom, jací jste. Neznamená to, že skutečně poznal vaši povahu. Jeho mozek ale bleskově vyhodnotil několik snadno dostupných signálů.
Jak rychle první dojem vzniká, zkoumali psychologové Janine Willisová a Alexander Todorov. Účastníkům studie ukazovali fotografie neznámých tváří po různě dlouhou dobu a nechali je hodnotit například z hlediska sympatičnosti, důvěryhodnosti nebo sebevědomí.
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Proč neposlechnout první dojem? Důvodů je několik
Ukázalo se, že k vytvoření základního úsudku stačilo už 100 milisekund, tedy pouhá desetina sekundy. Při delším pozorování si lidé byli svým hodnocením jistější, jejich prvotní názor se však výrazně neměnil.
Mozek vyhodnocuje tvář i postoj
Při osobním setkání máme k dispozici více informací než při pohledu na fotografii. Všímáme si výrazu tváře, držení těla, pohybů, gest, tónu hlasu i způsobu, jakým člověk navazuje oční kontakt.
Vzpřímený, ale přirozený postoj, uvolněná ramena a otevřená gesta mohou působit jistěji než shrbená záda a ruce křečovitě sevřené před tělem. Význam má také mimika. Neutrální výraz může na někoho působit klidně, jinému však může připadat odtažitý.
Mozek přitom nehodnotí každý detail zvlášť. Jednotlivé podněty rychle spojuje do celkového obrazu, z něhož vzniká pocit, že je nám člověk sympatický, působí sebejistě, nebo naopak vyvolává odstup.
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Značka na oblečení není to hlavní
K vytvoření příznivého dojmu není nutné drahé oblečení ani luxusní kabelka. Okolí může více vnímat to, zda oděv odpovídá situaci, člověk se v něm cítí přirozeně a celý vzhled působí upraveně.
Roli mohou hrát také zdánlivé maličkosti, například čisté boty, pomačkaná košile nebo neupravené vlasy. Výrazný detail, jako jsou neobvyklé brýle, šperk či barevný doplněk, zase může přispět k tomu, že si člověka snáze zapamatujeme.
Neexistuje však univerzální návod na dokonalý první dojem. Stejný oděv nebo gesto mohou lidé vyhodnotit rozdílně podle prostředí, vlastních zkušeností i kulturních zvyklostí.
Rychlý úsudek nemusí odpovídat skutečnosti
Právě v tom spočívá hlavní háček. Výzkum ukazuje, jak rychle lidé dokážou hodnotit tvář, nikoliv to, že během desetiny sekundy spolehlivě odhalí skutečnou povahu člověka. Do prvního dojmu se mohou promítat stereotypy, předsudky i momentální nálada pozorovatele.
Člověk může působit odměřeně jen proto, že je nervózní, unavený nebo se ocitl v neznámém prostředí. Uhýbání pohledem nemusí znamenat neupřímnost a shrbený postoj automaticky nevypovídá o nedostatku sebevědomí.
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První dojem proto dokáže ovlivnit další průběh setkání, neměl by však být považován za spolehlivý obraz osobnosti. Vzniká rychle, ale k opravdovému poznání člověka několik milisekund rozhodně nestačí.