Vysočina neumírá, jen převléká kabát. Modrou vystřídá žlutá a tradiční rychlíky dostanou nového provozovatele. Linku R9 spojující Prahu s Havlíčkovým Brodem, Brnem a Jihlavou převezme od Českých drah společnost RegioJet. Stane se tak 13. prosince 2026, kdy na železnici začne platit nový jízdní řád.
Z Prahy přímo do Jihlavy
Změn je na železnici víc. Nový jízdní řád přinese přímé spojení Prahy s jihlavským městským nádražím bez přestupu v Havlíčkově Brodě. Mezi Prahou a Havlíčkovým Brodem pojedou rychlíky každou hodinu, do Jihlavy a Brna každé dvě hodiny.
|
Německo zakázalo pití alkoholu na všech nádražích. Jaká pravidla platí v Česku?
Cestující by měli mít možnost i po změně dopravce využívat jízdenky v systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV). „Pro nás je důležité především to, aby cestující mohli dál využívat jednu jízdenku VDV při cestování různými druhy dopravy. S RegioJetem proto jednáme o uznávání jízdenek VDV v rychlících v podobě, na jakou jsou cestující v současnosti zvyklí,“ uvedl pro server kraje Vysočina náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
Co změna pro cestující znamená?
Jízdenky VDV zakoupené u kteréhokoli zapojeného dopravce, který působí v regionu, budou tedy platit na integrovaných autobusových linkách, ve vlacích Českých drah a RegioJetu i v městské hromadné dopravě v Jihlavě, Třebíči a Novém Městě na Moravě. Na rychlíkové lince R9 budou dopravci podle příslušných tarifních podmínek uznávat také jízdenky Pražské integrované dopravy (PID), Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) a celostátního tarifu OneTicket.
RegioJet plánuje zahájit předprodej vlastních jízdenek nejpozději 1. prosince 2026. Cestující je pořídí na webu dopravce, v mobilní aplikaci, na pokladnách nebo v jízdenkových automatech. Na Vysočině budou automaty ve Světlé nad Sázavou, Golčově Jeníkově městě a v Jihlavě.
Klimatizace, wi-fi a rychlost až 200 km/h
Jak společnost RegioJet informovala, při prosincovém zahájení provozu nasadí na linku R9 klasické soupravy složené z lokomotiv a osobních vozů. Nové elektrické jednotky PESA, se kterými dopravce původně počítal od prosince, začnou jezdit postupně během roku 2027. První by mohly vyjet do zkušebního provozu s cestujícími v únoru. Termín ale závisí na dokončení technických zkoušek a získání potřebných povolení.
|
Nejstarší metro na evropské pevnině postavili za necelé dva roky. Jezdil s ním i císař
Zajímavé je, že nejde o běžné regionální elektrické vlaky. Jsou konstruované pro dálkovou dopravu a rychlost až 200 km/h. Na Vysočině mají postupně nahradit klasické soupravy s lokomotivou a osobními vagony. RegioJet cestujícím v nových vlacích nabídne wi-fi s využitím mobilních sítí 5G, některé vagony budou vybaveny také obrazovkami se zábavním obsahem.
|
Pražský Semmering se loučí s legendou. Motoráky s desítkami přezdívek nahradí modernější vlaky
Další zajímavostí jsou vakuové toalety, které jsou úspornější než klasické gravitační toalety používané ve starších soupravách. Vlaky PESA budou ve vyšších třídách vybaveny také pohodlnými sedačkami. Výrobce také uvedl, že bude více místa pro kola a nejdelší verze pojmou až 300 cestujících.
Když po kolejích jezdil Albert Einstein