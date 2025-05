Herec Spacey má v roce 2025 za sebou nespočet obvinění ze sexuálního zneužití, které u soudu setřásl. Poprvé od osvobozujícího verdiktu, který ale nezměnil názor části veřejnosti, herec přivezl do Cannes nový film. A jako bonus dostal ocenění za celoživotní přínos, které nedávno obdrželi Kevin Costner či Sharon Stone.

Těžko říct, kdo by takto brilantního herce mohl na stříbrných plátnech ztvárnit, ale pokud v budoucnu o Spaceym natočí životopisný snímek, o velké zvraty nebude nouze. Zápletka z ranku Obvyklých podezřelých na veřejnost pronikla v říjnu 2017, kdy herec Anthony Rapp vytáhl třicet jedna let starý incident. Po jeho výpovědi se přihlásily tři desítky dalších obětí, Spaceyho nevhodné chování hlásili především zaměstnanci divadla Old Vic, které herec a pozdější umělecký ředitel divadla dle svědectví sexuálně napadal v letech 1995 až 2013.

Kevin Spacey v seriálu Dům z karet

Průmysl reagoval bleskově, Spacey se rozloučil s rozdělaným seriálem Dům z karet a úplně ho vystřihli z natočeného filmu Všechny prachy světa, kde jej nahradil jiný herec – Christopher Plummer.

Spacey musel orientovat své charizma na porotu a soudce, což očividně zabralo. V říjnu 2022 ho v New Yorku shledali nevinným v soudním řízení vedeném Rappem, v červenci následujícího roku uspěl v britském občanskoprávním procesu se čtyřmi muži údajně napadenými mezi lety 2004 a 2013.

Obvinění, nařčení a nepřímé důkazy obsažené v dokumentech jako Spacey Unmasked tím nepominuly. Pětašedesátiletý Spacey, jenž přesvědčoval o své nevině například ve videích v kůži fiktivní postavy – politika Franka Underwooda, nicméně opět přičichává ke svobodnému umění.

O projektech na úrovni Americké krásy či Supermana si zatím může nechat zdát, ale průmysl ho přece jen bere na milost. V postprodukci se právě nachází britský nezávislý film The Awakening, kde Spacey ztvárnil jistého Balthazara – tajemnou osobu usilující o ovládnutí světa.

Projekt zdobí další známé tváře včetně herce a režiséra Petera Stormareho a herečky Alice Eve. Právě Spacey byl ale tím, kdo se v úterý prošel po červeném koberci a na galavečeru Better World Fund převzal cenu za celoživotní přínos. Tedy podobnou poctu, jaké se dočkal už loni v Itálii. Z pohledu toho, co jako herec za víc než čtyři dekády v branži dokázal, to dává perfektní smysl.

Vzhledem k tomu, že se teprve před pár lety stal jednou z hlavních záporných figur hnutí MeToo, zasahujícího do mnoha kulturních sektorů a sociálních diskurzů, je to ale zatraceně kontroverzní krok. Nehledejme za ním ale nic víc než dobrý obchod a údajně i špetku osobních sympatií. Spacey se na největším světovém festivalu sešel s potenciálními kupci, kteří mohou The Awakening dostat do světa. Tuto strategii nezapírá ani producent filmu Matt Hooking ze společnosti Camelot Films.

CELEBRITA V HLEDIŠTI. Finále ženské dvouhry na Australian Open si nenechal ujít ani herec Kevin Spacey.

„Nepřidali jsme ho tam jen tak na sílu. Dává to smysl. Není to Dům z karet, ale postava je tomu typu velmi blízká,“ řekl Hooking a dodal, že přivést herce do Cannes je součástí „partyzánského marketingu“ jeho firmy. Ten zahrnuje i virální videa propagovaná Spaceyho hereckými kolegy. „Takže když s ním někdo bude mluvit, může říct, že je v Cannes, kde přebírá ocenění, ale zároveň je tu i kvůli The Awakening, takže se film dostane do povědomí.“ Osoba, která stojí za Better World Fund, má navíc pro Spaceyho slabost. „Ten člověk, co to vede, je velkým fanouškem Kevina, a já mu prostě řekl: ‚Hele, mám jeden šílený nápad – když ho pozvu, co pro něj můžete udělat?‘“ líčil záležitost Hooking. „Takže to tak nějak vzniklo přirozeně.“

A co ti, kteří se nenechají tak snadno opít rohlíkem? Pro ty má Matt Hooking jednoduchý vzkaz: „Spoustě lidí je opravdu sympatický, takže si někteří řeknou: ‚To je fakt super.‘ A pak budou i tací, co si řeknou: ‚Co tady sakra dělá?‘ Ale doufám, že ti, co si tohle asi pomyslí, mu dají druhou šanci, až zjistí, proč tu je.“