Zapomeňte na vířivky, ring lights i proteinové tyčinky. Na Farmě Česko, nové reality show dostupné na platformě Oneplay od pondělí do čtvrtka po 21. hodině, se soutěžící vracejí o sto let zpět. Bez tekoucí vody, bez elektřiny, bez sociálních sítí – zato s reálnými zvířaty, opravdovým hnojem a každodenním bojem o základní komfort.

Úkol? Oživit zchátralou farmu, spolupracovat, rozdělovat úkoly a každý týden čelit duelu, ve kterém jeden soutěžící vypadne. Na vítěze čeká jeden milion korun – ale jen pokud prokáže sílu i schopnost přežít ve skupině lidí, kteří si často nerozumí ani u snídaně, natož při společném dojení.

Aby toho nebylo málo, soutěžící jsou rozděleni do dvou skupin – „obyčejní“ lidé z ulice versus známé tváře z reality shows, TikToku, bojových sportů nebo Instagramu. Výsledkem je mix lidí, který si sice dokáže vybudovat publikum, ale postavit plot nebo obstarat slepice? To už je jiná disciplína.

Reality survivor se smyslem pro absurditu

První tři epizody, které jsem měla možnost zhlédnout, ukazují, že Farma Česko má tah na branku. Díky kontrastu mezi malebným venkovem a chaosem ve stodole sledujeme nejen snahu postavit farmu, ale i vnitřní dynamiky mezi lidmi, kteří si jsou blíž kamerou než charakterem. Nejde jen o fyzickou námahu – jde o psychologickou hru, ve které hraje každý sám za sebe, i když tvrdí, že ne.

Jedna hodina denně čtyřikrát týdně je vlastně ideální dávka přesně na tu chvíli, kdy člověk potřebuje vypnout. A přesto se přistihnete, že vás zajímá, kdo koho nominuje, kdo přespí u slepic a kdo zase dramatizuje každou poznámku.

Mary. Queen of Sluhovna

Jednou z nejvýraznějších postav je už od začátku Mary, kterou si možná pamatujete z Bacheloru. Zatímco tam bojovala o srdce Honzy, tady bojuje hlavně o to zjistit, kdo jí dal hlas, aby se stala sluhou, což je tedy nejméně vhodná pozice na farmě, a proč. A dělá to s intenzitou detektiva v případu vraždy.

Tvrdí, že drama nesnáší. Realita? Rozdýchává každé špatně zvednuté obočí a role sluhy ji zasáhla jako facka od osudu. Farma jí ale nijak zvlášť nedělá problém, spíš jen ty mezilidské vztahy. A právě proto je pro diváky dokonalá. Nejsympatičtější? Ne. Nejnudnější? Ani náhodou. Drama Queen? Ano!

Luboš, letákový král

Luboš je ten typ soutěžícího, který vám buď leze krkem, nebo si ho zamilujete. Zpočátku má pocit, že chce domů, stěžuje si na všechno – ale pak, když se ocitne v duelu, najednou bojuje, jako by šlo o život. Možná šlo, a možná jde jen o princip. Každopádně – přináší do show trochu obyčejnosti v tom nejlepším slova smyslu. Káva je pro něj víc než aliance. A to se cení.

Kromě Mary a Luboše ale stojí za zmínku i další výrazné postavy. Například Andrej, MMA zápasník, který se v klidu mění ve stroj na přežití, Luktuma, tiktoker s energií roztočené pračky, Zuzana, převoznice výbušnin s kosmickou aurou a belgickým ovčákem, nebo Sandra, mladá autotronička, která působí, jako by na farmu se svými umělými řasami zabloudila omylem. Společně tvoří pestrou směsici charakterů, jež má k idylické komunitě hodně daleko – a právě proto se na to tak dobře kouká.

Z ostrova lásky na farmu

Moderátorského křtu se chopil Vilda Šír, kterého diváci znají z Love Islandu a Let’s Dance. Jeho úvodní výstup působil trochu jako maturitní projev na školní besídce – nejistý, místy křečovitý, ale sympatický. Potenciál tu je. A i když zatím nepůsobí jako suverénní průvodce celou show, může překvapit. Každý někde začínal. Vilda to dává aspoň s úsměvem a snahou, a to je víc než leckterý soutěžící. Ačkoli se v show hodně mluví, křičí a analyzuje, nezapomíná se na prostředí. Farma je syrová, autentická. Mlhy nad loukami, potoky, staré stodoly, zvířata, která tu nejsou jen jako kulisa, ale součást života. Není to jen vizuální pohlazení – je to výzva. A připomínka, že život bez klimatizace a chytré žárovky není romantika, ale dřina. Farma Česko je povedený mix přírody, sociálního experimentu a guilty pleasure, který si nehraje na intelektuální revoluci, ale funguje. Ať už vás baví dramata mezi soutěžícími, nebo se chcete jen zasmát tomu, jak se influenceři tváří, když poprvé drží vidle, tady si přijdete na své. Kdo ví, možná na konci zjistíme, že k přežití opravdu stačí trochu jídla, střecha nad hlavou – a někdo, kdo vám nevezme kafe.