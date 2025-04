Brankářky: Michaela Hesová (Dartmouth University), Klára Peslarová (Boston Fleet), Viktorie Švejdová (HV71) Obránkyně: Daniela Pejšová (Boston Fleet), Klára Seroiszková (HV71), Sára Čajanová (Brynäs IF), Karolína Kosinová (HC Baník Příbram), Tereza Radová (Leksand IF), Andrea Trnková (Renssleaer Polytech), Aneta Tejralová (Ottawa Charge), Dominika Lásková (Montréal Victoire) Útočnice: Kateřina Mrázová, Tereza Vanišová (obě Ottawa Charge), Barbora Juříčková (HPK Naiset), Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota Frost), Kristýna Kaltounková (Colgate University), Natálie Mlýnková (University of Minnesota), Noemi Neubauerová (Toronto Sceptres), Michaela Pejzlová (HC Ambrì-Piotta Girls), Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Hana Haasová (všechny Djurgardens IF), Vendula Přibylová, Adéla Šapovalivová (obě MODO Hockey)