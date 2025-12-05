Okoun je pro něj vrchol rybařiny. Slapy a Orlík zná Honza Hubka jako vlastní kapsu

Matouš Waller
Rybářský magazín   17:49
Rybář Honza Hubka patří mezi osobnosti, které dokážou mluvit o rybaření tak, že vás vtáhnou přímo k vodě. Slapy, Orlík i pražská Vltava jsou jeho druhým domovem a velký okoun jeho životní výzvou.
Fotogalerie3

Okoun je životní rybou Honzy Hubky, také takové kusy umí ulovit. | foto: IG JAN HUBKA

Když Honza Hubka mluví o rybařině, je to, jako by se otvíral jiný svět. Svět ticha, ranních mlh, světla odrážejícího se od hladiny a chvil absolutní soustředěnosti. „Kdybych se měl definovat jedním slovem, bylo by to prostě rybář,“ říká s tím zvláštním klidem, který v člověku zůstane, když se naučí poslouchat vodu. Rybařina pro něj není volnočasová aktivita, ale základní životní rytmus. „Neumím si představit, že bych nebyl u vody. Byl by to hrozně smutný život,“ zamýšlí se.

Jeho rybářský příběh se dlouhé roky točil především kolem kaprů. Byl mezi těmi, kteří dokázali přijet k přehradě na několik dní nebo týdnů a čekat na rybu, kterou jiní ani neviděli. Právě tahle dřina ho formovala – naučila ho trpělivosti, schopnosti vnímat podmínky, potravu, teplotu, krajinu. Jenže tak jako dozrává rybář, mění se i jeho touha. Kapr, dlouho král českých vod, u Honzy ustoupil jinému predátorovi – okounovi.

Okoun je životní rybou Honzy Hubky, také takové kusy umí ulovit.

„Velký okoun je pro mě absolutní vrchol. Je nádherný, dravý, silný. Padesáticentimetrový okoun je podle mě úplně jiná liga,“ přibližuje Hubka. Je fascinovaný nejen jeho vzhledem, ale i charakterem. Na rozdíl od kapra není tolik o strategii a trpělivosti, ale o přemýšlení v přítomném okamžiku. Okoun se musí najít, pochopit, co dělá, jak loví, jak reaguje na potravu. „Je to ryba, která tě donutí být lepší. Opravdu lepší,“ dodává.

Slapy: voda, co nikdy nespí

Honza nedá na Slapy dopustit. Ne snad proto, že by tam byly největší ryby, ale proto, že je to živá voda – doslova. „Slapy mají všechno. Hlubiny, mělčiny, skály, zátoky, proudy, stojáky. A hlavně mají ryby,“ přibližuje rybář. Okouni tam podle něj drží stabilní populaci. „Najdeš tam standardní ryby okolo pětatřiceti centimetrů skoro celoročně. A když víš, kde hledat, narazíš i na opravdu velké kusy,“ shrnuje a dodává, že atmosféru lovu umí popsat tak, že ji člověk cítí na kůži. „Stojíš za rozednění, všude je mlha, která se líně převaluje z jedné strany zátoky na druhou. Slyšíš jen mlasknutí na hladině – okouni loví rybičky. Zálov za zálovem. Je to chaos, ale nádherný chaos. Nevíš, kam nahodit jako první,“ říká.

V takových chvílích fungují hladinové nástrahy – poppery, prop baits, malé woblery. Když zálovy ustávají, přichází na řadu rotačky, plandavky nebo twitch wobblery. „Twitchování je v současnosti extrémně účinné. Vedeš wobler nepravidelně, jako zraněnou rybku. A když se okoun rozhodne, tak to není záběr – to je výbuch,“ nabádá Hubka.

Vydejte se na ryby vlakem. Nebojte se Berounky, je to revír s 18 kilometry

A pak jsou tu dny, kdy je hladina prázdná a dravci stojí hluboko. „To jsou chvíle na tail spinery, na gumy, někdy na dropshot nebo carolinu. Kdo se naučí tyhle techniky, má vyhráno,“ radí.

Vltava? Pod hladinou je úplně jiný svět

Prahu zná Honza jako člověk, který v ní nejen žil, ale i pracoval – jeho první zaměstnání byly smíchovské rybářské potřeby. „Byla to skvělá doba. Učil jsem se od starších rybářů, poslouchal historky, řešil vybavení. Byla to škola života.“ Přesto přiznává, že přímých zkušeností s dravci na Vltavě nemá tolik, jak by si přál. O to víc ale spoléhá na vyprávění kamarádů, kteří na řece tráví doslova stovky hodin ročně. „Vltava má obrovský potenciál. Nevidíš to, protože stojíš na náplavce a kolem plují lodě, ale pod hladinou je úplně jiný svět,“ glosuje rybář.

Hubka to s dravci opravdu umí. Ulovil například tuto luxusní štiku.

Podle mostních pilířů se drží skutečně velké štiky. „Některé ryby jsem viděl na fotkách opakovaně. Vrací se tam, drží se konkrétních míst. Je fascinující, že přímo v centru Prahy žijí metrové štiky,“ přibližuje.

Candátů je podle zkušených lovců také dost, jen je potřeba přesně vědět, kdy přichází jejich krátká aktivita. A pak je tu ještě jedna část příběhu: zima. „Vltava drží teplotu díky vodě z přehrad. To znamená, že i v lednu můžeš chytat kapry. A skutečně aktivně!“ říká nadšeně.

Orlík jako kulisy pro TV Fish Masters

Když Honza mluví o Orlíku, změní se jeho hlas. Je tam větší úcta, trocha nostalgie, ale i radost. „Orlík je moje srdcovka. Měl jsem tam hausbót, žil jsem na něm celé léto, někdy i déle. Když večer utichly lodě, vzniklo ticho, které nikde jinde nezažiješ,“ vzpomíná Hubka.

Berounka aneb pohodové rybaření na dosah Prahy. Klidná voda, živý revír a únik od městského shonu

Orlík ho naučil trpělivosti i pokoře. Desítky nocí bez záběru, průtrže mračen, ledový vítr v říjnu nebo první sníh v listopadu – to všechno k němu patřilo. „Ale pak přijde záběr a ty víš, proč tady jsi,“ dodává.

Nedávno se na Orlík vrátil při natáčení TV Fish Masters, soutěže českých kaprařských legend. Po delší době šel cíleně po kaprech. „Měl jsem sto hodin jen pro ryby. Pršelo, sněžilo, mrzlo… ale bylo to nádherné. Jsi tam skoro sám, kolem tebe skály, tma, jen občas světlo zdálky. To je rybařina v nejčistší podobě,“ doplňuje.

Vánoce bez kapra z vlastní výpravy

Přestože by se nabízelo, že domů nosí rybu vlastní rukou, není to tak. „Všechny ryby pouštím. Kapra si nepřinesu. Doma ho stejně moc nejedí. Takže jsme jako každá rodina – kapra koupíme,“ říká s úsměvem.

A u štědrovečerní tabule má jasno. „Já to mám jednoduché. Řízek a vinná klobása,“ směje se.

Honza Hubka je rybář, který nepotřebuje trofejní fotku, aby věděl, proč chodí k vodě. Stačí mu ráno, mlha, dvě tři hodiny ticha. Rybařina není jeho únik od reality – je to jeho způsob, jak svět opravdu vidět.

A ať už ho potkáte na Slapech, na Orlíku, nebo v centru Prahy, vždy pochopíte, že voda je jeho domov a ryby jsou příběhy, které nikdy nekončí.

Pošlete nám svůj vánoční recept!

  • Jak vypadá vaše štědrovečerní kuchyně? Patří k ní tradiční kapr, nebo jste přešli na jiné slavnostní jídlo? Ať už kapra milujete, nebo se mu vyhýbáte, budeme rádi, když se podělíte o svůj recept či speciální postup, který dělá váš Štědrý večer jedinečný.
  • Zajímá nás všechno – od rodinných pokladů až po moderní variace. Pokud kapra připravujete, můžete přiblížit nejen samotný recept, ale i vaše vychytávky před smažením: namáčení do mléka, bylinkové marinády, odležení v soli i další triky, které z něj dělají delikatesu.
  • Recepty nám pošlete na e-mail dopisy@metro.cz, a pokud máte fotografii vašeho menu, budeme rádi, když ji přiložíte. Vybrané recepty a příběhy zveřejníme v deníku Metro.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Okoun je pro něj vrchol rybařiny. Slapy a Orlík zná Honza Hubka jako vlastní kapsu

Okoun je životní rybou Honzy Hubky, také takové kusy umí ulovit.

Rybář Honza Hubka patří mezi osobnosti, které dokážou mluvit o rybaření tak, že vás vtáhnou přímo k vodě. Slapy, Orlík i pražská Vltava jsou jeho druhým domovem a velký okoun jeho životní výzvou.

5. prosince 2025  17:49

Pardubičtí hasiči dělají mikulášské obchůzky, je to letitá tradice

PardubiÄŤtĂ­ hasiÄŤi dÄ›lajĂ­ mikulĂˇĹˇskĂ© obchĹŻzky, je to letitĂˇ tradice

Za Mikuláše, čerta a anděla se převlékají tradičně i hasiči z Pardubic. Letitý zvyk nevynechali ani letos. Obchůzky začali dělat před mnoha lety pro děti...

5. prosince 2025  16:14,  aktualizováno  16:14

Výstava v dole Vojtěch v Příbrami představuje hornické historické betlémy

ilustrační snímek

Historické betlémy z příbramského hornického regionu představuje tradiční výstava Příbramské betlémy, která se koná ode dneška do 4. ledna v areálu dolu...

5. prosince 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Při požáru rodinného domu v Trstěnicích zemřel 65letý muž

ilustrační snímek

Při požáru rodinného domu dnes zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté....

5. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  17:11

Havlíčkobrodská průmyslová škola používá k výuce simulátor rypadla

HavlĂ­ÄŤkobrodskĂˇ prĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola pouĹľĂ­vĂˇ k vĂ˝uce simulĂˇtor rypadla

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě pořídila pro výuku unikátní simulátor pásového rypadla, stál přes tři miliony...

5. prosince 2025  15:28,  aktualizováno  15:28

Brno připravuje další etapu protipovodňových opatření na Svitavě

ilustrační snímek

Brno připravuje další etapu stavby protipovodňových opatření, a to ve více než tříkilometrovém úseku okolo Svitavy mezi Maloměřickým a Zderadovým mostem....

5. prosince 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

Mikuláš v Brně vítal nové dárce krve, andělské sestřičky mírnily strach z jehel

Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci...

Mikuláš, který dnes rozdává nadílku, hned ráno nastoupil šichtu ve Fakultní nemocnici Brno. Od brzkých ranních hodin tam vítal všechny přicházející dárce krve. Na byrokratické evidenci řádili...

5. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Lom v Libči přírodní památkou nebude, řešení Trutnovu poradí odborníci

Lom v Libči je oblíbený mezi otužilci i potápěči.

Budoucnost lomu v trutnovské části Libeč je v rukou města. Cenná lokalita se přírodní památkou, jak o to usilovali ekologičtí aktivisté, nestane. Krajský úřad návrh po půl roce zamítl. S řešením...

5. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  16:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žáci na jarmarku sami vařili, pekli i prodávali. Shání peníze na charitu

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou...

Hranolky, burgery, kebab, káva, zákusky či palačinky voněly areálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Do tradičního Dobročinného adventního...

5. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

V Hradci Králové se srazilo auto s vlakem, nehoda omezila provoz na Pardubice

ilustrační snímek

V Hradci Králové ve čtvrti Farářství se dnes před 11:00 na přejezdu v Kuklenské ulici srazilo osobní auto s vlakem. Nehoda na více než tři hodiny přerušila...

5. prosince 2025  14:43,  aktualizováno  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.