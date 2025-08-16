Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život Čechoslováků.
Akce Never More 68. Festival o svobodě a pravdě přináší diskuse, výstavy a zejména fakta a příběhy z doby, která nesmí být nikdy zapomenuta. | foto: Výstaviště Praha

Čtvrtý ročník kulturně společenského festivalu NeverMore 68 se opět uskuteční na Výstavišti Praha, a to v den výročí 57 let okupace tehdejšího Československa 21. 8. od 14.00 do 23.30 hodin. Letošní rok přinese pohled na srpnové události očima zahraničích médií, institucí a vlád, mezi hlavními partnery se nově objeví Britská ambasáda v Praze a British Council. Právě Velké Británii, kde žila početná československá komunita, bude věnována pozornost.

NeverMore 68 je již tradiční kulturní festival z programové dílny Výstaviště Praha, jehož hlavním cílem je zejména připomenout památku výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa. Během čtyř let se z NeverMore 68 stala největší občanská připomínka událostí roku 1968, která je platformou i pro další organizace a instituce věnující se této části naší historie. Letošní NeverMore přinese pohled na to, jak zahraniční média, instituce a vlády informovaly o dění tehdejšího Československa a vpádu vojsk Varšavské smlouvy – na obou stranách železné opony.

„Každý rok si říkám, s tím, co se děje kolem nás, jak právě letos je akce NeverMore 68 tak moc důležitá pro její připomenutí. Současné celosvětové rozpoložení stejně jako historie sama nám stále připomínají, jak moc důležité je bránit svobodu, demokracii a hodnoty jako respekt a úcta k člověku. NeverMore 68 letos opět tyto hodnoty připomene, stejně jako to, proč bychom na rok 68 neměli nikdy zapomenout. Za sebe se obzvláště těším na informace od Britské ambasády a British Council o tom, jak tehdejší zástupci informovali o dění u nás, ale také na Vlny Jiřího Mádla, které jsem sice již viděl, ale s chutí si je zopakuji,“ zve na akci šéf Výstaviště Tomáš Hübl.

Akci připravilo Výstaviště Praha ve spolupráci s Britskou ambasádou v Praze, British Council, Českým rozhlasem, spolkem Díky, že můžem, organizací Paměť národa (Post Bellum), Národním filmovým archivem nebo Muzeem paměti XX. století.

Ani letos však nebude chybět gulag.cz, Političtívězni.cz, dekomunizace.cz a promítání unikátního filmového programu vytvořeného ve spolupráci s Díky, že můžem a Národním filmovým archivem. Součástí akce je také stream Dárek pro Putina, který se se svými hosty bude věnovat tématu srpna 68 a pro veřejnost přiveze simulátor F18. Na závěr jejich streamu proběhne projekce filmu Velký vlastenecký výlet Roberta Kvapila, po kterém následuje projekce filmu Vlny Jiřího Mádla.

A jako každý rok posluchači, kteří se nebudou moci účastnit přímo akce na Výstavišti, si budou moci naladit Český rozhlas se svým živým diskusním vstupem a být tak alespoň na moment součástí této vzpomínkové akce.

„V letošním roce se zaměřujeme na zahraniční perspektivu, abychom návštěvníkům přiblížili, jak na okupaci Československa v srpnu 1968 reagovaly vlády států na obou stranách železné opony, média i občanská společnost. Zvláštní pozornost věnujeme Velké Británii, kde žila početná československá komunita. Téma přiblíží nejen panelová diskuse, ale i samostatná výstava s unikátními odtajněnými materiály z jednání britské vlády, diplomatickými depešemi, reakcemi dobového tisku a demonstrací,“ doplňuje autorka akce Barbora Šubrtová.

16. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:38

16. srpna 2025  16:15

Vinohradská nemocnice

Letecká záchranná služby Armády České republiky Kryštof 07 se strojem PZL W-3A Sokół přistává ve Vinohradské nemocnici v Praze.Má stanoviště na letišti Plzeň-Líně.

vydáno 16. srpna 2025  14:04

