Kvalitní producenti se snaží dostat sklizené olivy do lisovny co nejdříve.
Rozhoduje odrůda, zralost plodů i rychlost jejich zpracování. Kromě toho, že je olivový olej základem středomořské kuchyně, má také řadu zajímavých vlastností. Jak poznat kvalitní výrobek, proč může být hořký a kolik ho vlastně prospívá konzumovat?
Zelené olivy znamenají výraznější olej
Olivy se nemusí sklízet až ve chvíli, kdy jsou tmavé a plně zralé. Někteří producenti dávají přednost časnější sklizni, kdy jsou plody ještě zelené. Výsledkem bývá intenzivnější olej s výraznější hořkostí a pikantností, někdy také s tóny čerstvě posekané trávy nebo zelených bylinek.
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Olivový olej tedy není jen jeden. Jeho charakter se výrazně liší podle odrůdy, podobně jako u vína. Španělsko je největším světovým producentem a mezi jeho nejznámější odrůdy patří Picual, Arbequina nebo Hojiblanca. Zatímco Picual mívá výraznější chuť s tóny zelených bylin či rajčat, Arbequina bývá jemnější a ovocnější.
Později sklizené olivy obvykle poskytují větší množství oleje, jeho chuť ale bývá jemnější. Řekové mají pro olej z nezralých oliv vlastní název – agoureleo. Vyrábí se z plodů sklizených v rané fázi, zpravidla v říjnu a listopadu, a vyznačuje se právě výrazným zeleným charakterem.
V Řecku je také velmi rozšířená odrůda Koroneiki. Její drobné plody poskytují olej s ovocnými a travnatými tóny a charakteristickou pikantností. Ve slovinské Istrii je zase ceněná místní odrůda Istrska belica, která se vyznačuje výraznější hořkostí.
Od stromu do lisovny musí olivy rychle
O výsledné kvalitě nerozhoduje pouze samotné lisování, ale už způsob sklizně a následné zacházení s plody. Olivy by se neměly dlouho skladovat ani zbytečně hromadit. Poškozené plody nebo ty, které čekají na zpracování příliš dlouho, mohou začít nežádoucím způsobem kvasit a mohou ovlivnit chuť výsledného oleje.
Kvalitní producenti se proto snaží dostat sklizené olivy do lisovny co nejdříve. Extra panenský olivový olej se získává mechanickým způsobem bez chemické rafinace a musí splňovat přísné chemické i chuťové požadavky. Jeho acidita nesmí překročit 0,8 procenta. Samotná nízká acidita ale ještě není zárukou kvality.
Při nákupu se vyplatí sledovat také původ, datum sklizně, pokud ho výrobce uvádí, a označení extra panenský. Pozornost si zaslouží i obal. Tmavá lahev chrání olej před světlem, které urychluje jeho stárnutí.
Hořkost a štípání v krku mohou být dobrým znamením
Když olivový olej při ochutnání lehce štípe v krku, nemusí to znamenat, že je nekvalitní. Naopak, tato vlastnost může souviset s obsahem polyfenolů, přirozených rostlinných látek s antioxidačními účinky. Mezi nejznámější patří hydroxytyrosol a oleuropein, které se podílejí na charakteristické hořkosti a pikantnosti oleje.
Nemůžeme ho konzumovat neomezeně
„Olivové oleje s vysokým obsahem polyfenolů mají výraznou hořkou a pikantní chuť. Pokud při ochutnávání cítíte jemné štípání v krku, je to znamení, že olej je bohatý na polyfenoly,“ vysvětluje Jaroslava Šnejdarová, majitelka obchodu se španělskými produkty eDelikatesy.
Olivový olej je ale ceněný také pro obsah mononenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové. Pokud jimi v jídelníčku nahrazujeme část nasycených tuků, například máslo nebo sádlo, můžeme přispět ke snížení hladiny LDL cholesterolu a podpořit zdraví srdce a cév.
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Evropská unie navíc schválila zdravotní tvrzení, podle kterého polyfenoly v olivovém oleji přispívají k ochraně krevních lipidů před oxidativním stresem. Platí to ale pouze pro oleje s dostatečným obsahem těchto látek.
Olivový olej je jedním ze základů středomořského jídelníčku. Ten však nestojí na jediné surovině, ale na kombinaci zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů a dalších kvalitních potravin.
„Není potřeba hned měnit všechno v naší stravě. I malé změny mohou mít obrovský dopad. Přidejte více ovoce a zeleniny, pokuste se o vyvážení sacharidů a bílkovin, a samozřejmě nezapomeňte na dostatek vody,“ říká fitness trenér a výživový poradce Vladimír Koukal.
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