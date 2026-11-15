Olivový olej může v krku štípat. Kdy je to známka kvality a na co si dát pozor?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:01
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Při nákupu oleje se vyplatí sledovat nejen původ, ale i datum sklizně, pokud je uvedeno. | foto: ARCHIV

Právě teď je ve Středomoří rušno. V Řecku, Španělsku i dalších zemích vrcholí nebo pokračuje sklizeň oliv a v lisovnách vzniká nová úroda olivového oleje. Jeho výsledná chuť přitom závisí na mnoha faktorech.

Kvalitní producenti se snaží dostat sklizené olivy do lisovny co nejdříve.

Rozhoduje odrůda, zralost plodů i rychlost jejich zpracování. Kromě toho, že je olivový olej základem středomořské kuchyně, má také řadu zajímavých vlastností. Jak poznat kvalitní výrobek, proč může být hořký a kolik ho vlastně prospívá konzumovat?

Zelené olivy znamenají výraznější olej

Olivy se nemusí sklízet až ve chvíli, kdy jsou tmavé a plně zralé. Někteří producenti dávají přednost časnější sklizni, kdy jsou plody ještě zelené. Výsledkem bývá intenzivnější olej s výraznější hořkostí a pikantností, někdy také s tóny čerstvě posekané trávy nebo zelených bylinek.

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Olivový olej tedy není jen jeden. Jeho charakter se výrazně liší podle odrůdy, podobně jako u vína. Španělsko je největším světovým producentem a mezi jeho nejznámější odrůdy patří Picual, Arbequina nebo Hojiblanca. Zatímco Picual mívá výraznější chuť s tóny zelených bylin či rajčat, Arbequina bývá jemnější a ovocnější.

Při nákupu oleje se vyplatí sledovat nejen původ, ale i datum sklizně, pokud je uvedeno.

Později sklizené olivy obvykle poskytují větší množství oleje, jeho chuť ale bývá jemnější. Řekové mají pro olej z nezralých oliv vlastní název – agoureleo. Vyrábí se z plodů sklizených v rané fázi, zpravidla v říjnu a listopadu, a vyznačuje se právě výrazným zeleným charakterem.

V Řecku je také velmi rozšířená odrůda Koroneiki. Její drobné plody poskytují olej s ovocnými a travnatými tóny a charakteristickou pikantností. Ve slovinské Istrii je zase ceněná místní odrůda Istrska belica, která se vyznačuje výraznější hořkostí.

Od stromu do lisovny musí olivy rychle

O výsledné kvalitě nerozhoduje pouze samotné lisování, ale už způsob sklizně a následné zacházení s plody. Olivy by se neměly dlouho skladovat ani zbytečně hromadit. Poškozené plody nebo ty, které čekají na zpracování příliš dlouho, mohou začít nežádoucím způsobem kvasit a mohou ovlivnit chuť výsledného oleje.

Kvalitní producenti se proto snaží dostat sklizené olivy do lisovny co nejdříve. Extra panenský olivový olej se získává mechanickým způsobem bez chemické rafinace a musí splňovat přísné chemické i chuťové požadavky. Jeho acidita nesmí překročit 0,8 procenta. Samotná nízká acidita ale ještě není zárukou kvality.

Olivy jsou nedílnou součástí nejen řecké kuchyně.

Při nákupu se vyplatí sledovat také původ, datum sklizně, pokud ho výrobce uvádí, a označení extra panenský. Pozornost si zaslouží i obal. Tmavá lahev chrání olej před světlem, které urychluje jeho stárnutí.

Hořkost a štípání v krku mohou být dobrým znamením

Když olivový olej při ochutnání lehce štípe v krku, nemusí to znamenat, že je nekvalitní. Naopak, tato vlastnost může souviset s obsahem polyfenolů, přirozených rostlinných látek s antioxidačními účinky. Mezi nejznámější patří hydroxytyrosol a oleuropein, které se podílejí na charakteristické hořkosti a pikantnosti oleje.

Nemůžeme ho konzumovat neomezeně

  • To, že je olivový olej vhodnou alternativou k některým jiným tukům, ovšem neznamená, že ho můžeme používat bez omezení. Stejně jako ostatní tuky je totiž velmi energeticky vydatný. Jedna polévková lžíce obsahuje přibližně 120 kilokalorií. Několik lžic navíc tak může energetický příjem poměrně rychle zvýšit.
  • Ani pití olivového oleje na lačný žaludek není žádnou zázračnou cestou ke zdraví nebo hubnutí. Pro tento způsob konzumace nejsou doloženy zvláštní zdravotní výhody. Přínosy oleje vycházejí především z jeho používání jako součásti vyváženého jídelníčku, ideálně namísto méně vhodných zdrojů tuků.
  • Důležité je i správné skladování. Olej patří do dobře uzavřené nádoby, ideálně z tmavého skla nebo plechu, na chladnější místo mimo přímé světlo a zdroje tepla. Na rozdíl od některých vín totiž dlouhým skladováním nezraje k lepšímu. Postupně ztrácí svěží aroma a může žluknout.

„Olivové oleje s vysokým obsahem polyfenolů mají výraznou hořkou a pikantní chuť. Pokud při ochutnávání cítíte jemné štípání v krku, je to znamení, že olej je bohatý na polyfenoly,“ vysvětluje Jaroslava Šnejdarová, majitelka obchodu se španělskými produkty eDelikatesy.

Olivový olej je ale ceněný také pro obsah mononenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové. Pokud jimi v jídelníčku nahrazujeme část nasycených tuků, například máslo nebo sádlo, můžeme přispět ke snížení hladiny LDL cholesterolu a podpořit zdraví srdce a cév.

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Evropská unie navíc schválila zdravotní tvrzení, podle kterého polyfenoly v olivovém oleji přispívají k ochraně krevních lipidů před oxidativním stresem. Platí to ale pouze pro oleje s dostatečným obsahem těchto látek.

Olivový olej je jedním ze základů středomořského jídelníčku. Ten však nestojí na jediné surovině, ale na kombinaci zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů a dalších kvalitních potravin.

„Není potřeba hned měnit všechno v naší stravě. I malé změny mohou mít obrovský dopad. Přidejte více ovoce a zeleniny, pokuste se o vyvážení sacharidů a bílkovin, a samozřejmě nezapomeňte na dostatek vody,“ říká fitness trenér a výživový poradce Vladimír Koukal.

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