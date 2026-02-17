Kapitána pětičlenného českého curlerského týmu Lukáše Klímu podporuje na tribuně manželka Petra Klímová, která je sama několikanásobnou šampionkou v curlingu na Mistrovství ČR v kategorii žen a mixů. Společně s ní fandí svému muži Julie Klípová, manželka Lukáše Klípy. Třetího spoluhráče Martina Juríka doprovází manželka Laura s dvouletou dcerou.
„Jsme tu tři manželky a olympijskou atmosféru zažíváme jen díky tomu, že se sem kluci dokázali jako první český mužský curlingový tým dostat,“ uvádí Petra Klímová. „To je neuvěřitelný úspěch, který jim nikdo nevezme,“ pokračuje Klímová.
Až moc plná Cortina
Jak zvládá malé pětitisícové italské město Cortina d’Ampezzo, ve kterém se zimní olympijské hry odehrávají, nápor fanoušků? „Je to krásné městečko, nicméně olympiáda přinesla přeplněnost lidmi a lehce zhroucenou hromadnou dopravu,“ komentuje situaci Laura Juríková. Přesto si genius loci nemohou manželky olympioniků vynachválit.
„Do hor kolem nás se aktuálně opírá slunce a barví je do zlatova,“ popisuje Klímová. „Na jednom ze svahů se za chvíli pohrnou slalomářky. V sobotu večer jsme zase pozorovali osvícené ledové koryto, na kterém naše skeletonistka Anna Fernstädtová zajela desáté místo,“ vypráví zážitky Klímová. Z atmosféry svátku zimních sportů je nadšená, ale sehnat ubytování pro ni byl oříšek.
Kámen, led a koště. Na Olympijském festivalu jsme zkusili curling a zjistili, že to není žádný bowling
Jak se bydlí na olympiádě?
Profesionální sportovci mají k dispozici ubytování v olympijské vesnici. Kde ale bydlí rodinní příslušníci? „Jsme v kempu několik minut autobusem od Cortiny,“ vysvětluje Klímová. „Přijeli jsme s rodinou obytnými vozy a užíváme si zimní kemping. Společně s námi tu takto kempují i fanoušci a příbuzní týmu Velké Británie. Curling je prostě jako jedna velká rodina,“ říká Klímová.
Kdo jsou manželky olympioniků?
To potvrzuje i Julie Klípová. „Příjemně mě potěšili všichni fanoušci. Ať už přijeli přímo za curlingem, anebo jen podpořit svou zemi, vytvořili nezapomenutelný zážitek. Pokud zrovna nehrál jejich tým, fandili třeba i Čechům,“ objasňuje. „Myslím si, že to hodně kopíruje curlingovou myšlenku fair play, podobně jako si hráči mezi sebou normálně povídají před zápasem i během něj. Vládne tu opravdu příjemná atmosféra,“ líčí Klípová.
Propadlý strop a zákaz vlajek
Vše ale není zalité horským sluncem. Přestože na tribuně vládne přátelství a halou se nese sportovní duch, fanoušci narážejí na bizarní překážky. „Nepříjemně mě překvapila pravidla u haly. Nechtěli nás pustit dovnitř s vlajkou, na které byly nápisy vesnic, jak jsou fanoušci zvyklí například z hokeje. Zakázali nám i řehtačky a další hlasité nástroje,“ přibližuje Klípová. „Na jednu stranu člověk rozumí tomu, že by nenadálý hluk mohl odhazujícího hráče rozhodit, ale samotní sportovci se k fandění vyjadřovali velmi pozitivně a podporovali dav k burácení při povedených kamenech,“ dodává Klípová. Bez fandění by to nebylo ono. „Všichni mávají vlajkami a jsou slyšet. Je skvělé zažívat, jak se proměňuje atmosféra z nakázaného ticha do pořádného fandění,“ doplňuje Klímová.
Jednu nepříjemnou situaci zažila na sportovišti i Juríková. „Během zápasu se najednou propadl stropem jeden fanoušek. To byl šok, protože jsme zrovna s dcerou stály kousek od toho. Ale doufejme, že to byl první a poslední takový incident,“ věří Juríková. Olympijský zimní stadion, ve kterém se curlingové zápasy odehrávají, v byl slavnostně otevřený roku 1955. Italové jej nechali vystavět pro Zimní olympijské hry, které se roku 1956 konaly v Cortina d’Ampezzo poprvé.
5 perliček z historie curlingu: Kde sport vznikl a čím byl dřív úplně jiný
Vrcholový sport jako zkouška manželství
Olympiáda je pro curlerský mužský tým třešinkou na dortu, ke které směřovaly roky příprav, balancování práce, tréninků a výjezdů na turnaje. „Za poslední rok měli kluci časově náročnou sezonu, často byli pryč několik týdnů v kuse,“ popisuje Klímová. „Všem hodně pomohlo, že získali podporu a stali se profíky pod Duklou. Díky tomu si mohli dát pauzu od civilní práce a naplno se věnovat přípravám na olympiádu, která byla jejich velkým snem,“ pokračuje Klímová.
„To, co mnozí nevidí, jsou hodiny na trénincích, cvičení, fyzioterapie, psycholog. Samozřejmě, že je to náročné, olympijským hrám byla potřeba věnovat spousta času a prostoru, který jde na úkor jiných věcí. My máme s Martinem dvouletou dceru, s dítětem je to ještě o něco náročnější pro oba rodiče,“ nastiňuje Juríková. „Zkouška manželství? Ano i ne, spíš to vnímám jako zkoušku dobré komunikace, empatie a dělání si vzájemného prostoru pro sny jednoho i druhého. A teď je prostě Martinův čas. A já na něj i na kluky nemůžu být hrdější,“ doplňuje Juríková.
„Naše práce jako manželek je radovat se za každý vydařený kámen, nechat jim prostor a být tu pro ně, když potřebují podpořit, ať už se daří, nebo ne,“ přemýšlí Klímová. „Zamávat z ochozu, poslat pusu, ukrást si obejmutí nebo krátkou procházku mezi zápasy a nabitým programem olympioniků,“ popisuje Klímová. S tím souhlasí i Juríková. „Povzbuzovat je, držet palce a být na ně hrdé, kam to vlastními silami a nezdolnou vytrvalostí dotáhli,“ uzavírá Juríková.
Českému mužskému curlingovému týmu můžete držet palce zítra, kdy sehraje zápas s Čínou, a ve středu 19. února při poslední hře proti Švédsku.