Slavnostní zahájení zimních olympijských her 2026 proběhne v pátek 6. února na stadionu San Siro v Miláně. Sportovní program ale odstartuje už dříve.
Ještě před oficiálním zahájením se rozběhnou první soutěže – na programu je turnaj smíšených dvojic v curlingu, ženský hokejový turnaj, kvalifikace snowboardového big airu i týmová soutěž v krasobruslení.
Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.
Kompletní přehled soutěží den po dni a rozpis sportů najdete v přehledných tabulkách níže.
Program 1. dne ZOH – sobota 7. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:05-12:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|10:30-12:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen ve slopestyle
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Sjezd mužů
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|13:00-14:50
|Běh na lyžích
|Skiatlon žen 10km+10km
|14:00-16:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů ve slopestyle
|14:35-16:35
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|14:40-17:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|16:00-17:50
|Rychlobruslení
|Ženy - 3000m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|17:00-19:20
|Saně
|Jednotlivci - jízdy 1 a 2
|18:45-21:00
|Skoky na lyžích
|Ženy - malý můstek jednotlivci
|19:05-21:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|19:30-21:05
|Snowboarding
|Finále mužů - big air
|19:45-22:55
|Krasobruslení
|Týmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda)
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
Program 2. dne ZOH – neděle 8. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:00-11:00
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom
|10:05-12:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Sjezd žen
|12:30-14:00
|Běh na lyžích
|Skiatlon mužů 10km+10km
|13:00-14:40
|Snowboarding
|Finále mužů a žen - obří paralelní slalom
|14:05-15:40
|Biatlon
|Štafeta smíšených dvojic 4x6km
|14:35-16:35
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|16:00-18:20
|Rychlobruslení
|Muži - 5000m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|17:00-19:40
|Saně
|Jednotlivci - jízdy 3 a 4
|19:05-21:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|19:30-23:05
|Krasobruslení
|Týmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
|19:30-21:45
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - big air
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
Program 3. dne ZOH – pondělí 9. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:05-12:05
|Curling
|Kolo smíšených dvojic
|10:30-12:15
|Alpské lyžování
|Kombinace mužů (sjezd)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|12:30-14:20
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - slopestyle
|14:00-15:20
|Alpské lyžování
|Kombinace mužů (slalom)
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|17:00-19:20
|Saně
|Jednotlivkyně - jízdy 1 a 2
|17:30-19:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 1000m
|18:05-20:05
|Curling
|Semifinále smíšených dvojic
|19:00-21:15
|Skoky na lyžích
|Muži - malý můstek jednotlivci
|19:15-22:55
|Krasobruslení
|Krátký program - taneční páry
|19:30-21:05
|Snowboarding
|Finále žen - big air
|20:10-22:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
Program 4. dne ZOH – úterý 10. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:15-10:45
|Běh na lyžích
|Kvalifikace sprint klasicky (ženy, muži)
|10:30-12:15
|Alpské lyžování
|Kombinace žen (sjezd)
|10:30-13:15
|Short track
|Kvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta
|11:15-12:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - boule, 1. kolo
|11:45-13:50
|Běh na lyžích
|Finále sprint klasicky (ženy, muži)
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|12:30-14:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - slopestyle
|13:30-15:30
|Biatlon
|Individuální závod mužů na 20km
|14:00-15:20
|Alpské lyžování
|Kombinace žen (slalom)
|14:05-16:05
|Curling
|Zápas o bronz - smíšené dvojice
|14:15-15:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - boule
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|17:00-19:50
|Saně
|Jednotlivkyně - jízdy 3 a 4
|18:05-20:25
|Curling
|Finále - smíšené dvojice
|18:30-22:45
|Krasobruslení
|Krátký program mužů
|18:45-21:10
|Skoky na lyžích
|Smíšené týmy
|20:10-22:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženské předkolo
Program 5. dne ZOH – středa 11. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-10:45
|Severská kombinace
|Muži - malý můstek (skoky)
|10:30-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - halfpipe
|11:00-11:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - boule, 2. kolo
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Super-G mužů
|13:45-14:35
|Severská kombinace
|Muži - 10km běh
|14:15-16:10
|Biatlon
|Ženy - 15km jednotlivci
|14:15-15:35
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - boule
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo
|17:30-20:40
|Saně
|Dvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda
|18:30-20:00
|Rychlobruslení
|Muži - 1000m
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 1. kolo
|19:30-23:10
|Krasobruslení
|Volné tance
|19:30-21:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - halfpipe
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo
Program 6. dne ZOH – čtvrtek 12. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 1. kolo
|10:00-10:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - boule, 2. kolo
|10:00-11:30
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - snowboardcross
|11:30-13:50
|Alpské lyžování
|Super-G žen
|12:00-13:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - boule
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo
|13:00-14:55
|Běh na lyžích
|Intervalový závod žen na 10km volně
|13:30-15:10
|Snowboarding
|Finále mužů - snowboardcross
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 2. kolo
|16:30-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 5000m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo
|18:30-19:55
|Saně
|Štafeta týmů
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 2. kolo
|19:30-21:20
|Snowboarding
|Finále žen - halfpipe
|20:15-22:20
|Short track
|Finále žen - 500m, muži - 1000m
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo (2 zápasy)
Program 7. dne ZOH – pátek 13. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 3. kolo
|10:00-11:30
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - snowboardcross
|12:00-13:55
|Běh na lyžích
|Intervalový závod mužů na 10km volně
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo (2 zápasy)
|13:30-15:10
|Snowboarding
|Finále žen - snowboardcross
|14:00-15:40
|Biatlon
|Muži - 10km sprint
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 3. kolo
|16:00-18:40
|Skeleton
|Ženy - jízdy 1 a 2
|16:00-18:15
|Rychlobruslení
|Muži - 10000m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
|19:00-23:15
|Krasobruslení
|Volné jízdy mužů
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 4. kolo
|19:30-22:20
|Skeleton
|Muži - jízdy 3 a 4
|19:30-21:20
|Snowboarding
|Finále mužů - halfpipe
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
Program 8. dne ZOH – sobota 14. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 4. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom mužů - 1. kolo
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - dvojité boule
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta žen 4x7,5km
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo (2 zápasy)
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom mužů - 2. kolo
|14:00-15:35
|Biatlon
|Ženy - sprint na 7,5km
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 5. kolo
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - 500m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Muži - velký můstek jednotlivci
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 5. kolo
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - big air
|20:15-23:05
|Short track
|Finále (ženy - 1000m, muži - 1500m)
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
Program 9. dne ZOH – neděle 15. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 6. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 1. kolo
|10:00-12:50
|Boby
|Monobob ženy - 1. a 2. jízda
|10:30-12:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - dvojité boule
|11:00-12:30
|Snowboarding
|Kvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
|11:15-12:00
|Biatlon
|Muži - stíhací závod na 12,5km
|12:00-14:00
|Běh na lyžích
|Štafeta mužů 4x7,5km
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Obří slalom žen - 2. kolo
|13:30-14:50
|Snowboarding
|Finále smíšených týmů - snowboardcross
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 6. kolo
|14:45-16:00
|Biatlon
|Ženy - stíhací závod na 10km
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Muži - týmová stíhačka, kvalifikace
|16:00-18:05
|Rychlobruslení
|Ženy - 500m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - předkolo
|18:00-20:00
|Skeleton
|Smíšené týmy
|18:45-21:05
|Skoky na lyžích
|Ženy - velký můstek jednotlivci
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 7. kolo
|19:10-21:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo
|19:30-21:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - big air
|19:45-22:25
|Krasobruslení
|Krátký program dvojic
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - předkolo
Program 10. dne ZOH – pondělí 16. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 7. kolo
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Slalom mužů - 1. kolo
|10:00-13:00
|Boby
|Dvojbob mužů - 1. a 2. jízda
|10:30-12:45
|Snowboarding
|Kvalifikace žen - slopestyle
|11:00-13:15
|Short track
|Finále mužů - 500m, žen - 1000m
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Slalom mužů - 2. kolo
|14:00-16:15
|Snowboarding
|Kvalifikace mužů - slopestyle
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 8. kolo
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Ženy - semifinále
|19:00-22:15
|Bobování
|Monobob žen - 3. a 4. jízda
|19:00-21:05
|Skoky na lyžích
|Muži - super tým
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 8. kolo
|19:30-21:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - big air
|20:00-23:10
|Krasobruslení
|Volná jízda dvojic
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Ženy - semifinále
Program 11. dne ZOH – úterý 17. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 9. kolo
|10:00-10:45
|Severská kombinace
|Skoky - velký můstek
|11:00-12:15
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - skoky
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - kvalifikace (2 zápasy)
|13:00-14:50
|Snowboarding
|Finále žen - slopestyle
|13:30-14:45
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - skoky
|13:45-14:35
|Severská kombinace
|Běh na 10km
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 9. kolo
|14:30-16:10
|Biatlon
|Štafeta mužů 4x7,5km
|14:30-17:25
|Rychlobruslení
|Finále týmové stíhačky mužů a žen
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - kvalifikace
|18:30-22:45
|Krasobruslení
|Krátký program žen
|19:00-22:10
|Bobování
|Dvojbob mužů - 3. a 4. jízda
|19:05-22:05
|Curling
|Muži - 10. kolo
|19:30-21:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - big air
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - kvalifikace
Program 12. dne ZOH – středa 18. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Ženy - 10. kolo
|09:45-10:45
|Běh na lyžích
|Kvalifikace týmového sprintu - volný styl
|10:00-12:00
|Alpské lyžování
|Slalom žen - 1. kolo
|11:30-13:05
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - skoky
|11:45-13:15
|Běh na lyžích
|Finále týmového sprintu - volný styl
|12:10-14:40
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
|13:00-14:50
|Snowboarding
|Finále mužů - slopestyle
|13:30-15:20
|Alpské lyžování
|Slalom žen - 2. kolo
|14:05-17:05
|Curling
|Muži - 11. kolo
|14:10-16:40
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
|14:45-16:20
|Biatlon
|Štafeta žen 4x6km
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
|19:05-22:05
|Curling
|Ženy - 11. kolo
|20:15-22:05
|Short track
|Finále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - čtvrtfinále
Program 13. dne ZOH – čtvrtek 19. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|09:05-12:05
|Curling
|Muži - 12. kolo
|09:50-11:10
|Skialpinismus
|Kvalifikace sprintu mužů a žen
|10:00-10:50
|Severská kombinace
|Týmový sprint - velký můstek
|10:30-12:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - halfpipe
|11:30-13:05
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - skoky
|12:55-14:45
|Skialpinismus
|Finále sprintu mužů a žen
|14:00-15:00
|Severská kombinace
|Týmový sprint - běh 2x7,5km
|14:05-17:05
|Curling
|Ženy - 12. kolo
|14:40-17:10
|Lední hokej
|Ženy - zápas o bronz
|16:30-18:10
|Rychlobruslení
|Muži - 1500m
|19:00-23:15
|Krasobruslení
|Volné jízdy žen
|19:05-22:05
|Curling
|Semifinále mužů
|19:10-22:10
|Lední hokej
|Ženy - finále
|19:30-21:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - halfpipe
Program 14. dne ZOH – pátek 20. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:00
|Boby
|Dvojbob ženy - 1. a 2. jízda
|10:00-11:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace žen - skicross
|12:00-13:40
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - skicross
|14:05-17:05
|Curling
|Semifinále žen
|14:15-15:20
|Biatlon
|Muži - hromadný start na 15km
|16:30-18:10
|Rychlobruslení
|Ženy - 1500m
|16:40-19:10
|Lední hokej
|Muži - semifinále
|19:05-22:05
|Curling
|Zápas o bronz mužů
|19:30-21:20
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - halfpipe
|20:15-22:40
|Short track
|Finále žen - 1500m, muži - štafeta 5000m
|21:10-23:40
|Lední hokej
|Muži - semifinále
Program 15. dne ZOH – sobota 21. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:00
|Boby
|Čtyřbob - 1. a 2. jízda
|10:00-11:30
|Akrobatické lyžování
|Kvalifikace mužů - skicross
|10:45-12:35
|Akrobatické lyžování
|Finále smíšených týmů - skoky
|11:00-14:05
|Běh na lyžích
|Hromadný start mužů - klasicky, 50km
|12:00-13:40
|Akrobatické lyžování
|Finále mužů - skicross
|13:30-14:50
|Skialpinismus
|Finále smíšených týmů - štafeta
|14:05-17:05
|Curling
|Zápas o bronz žen
|14:15-15:15
|Biatlon
|Ženy - hromadný start na 12,5km
|15:00-18:00
|Rychlobruslení
|Hromadný start mužů a žen
|19:00-22:10
|Bobování
|Dvojbob ženy - 3. a 4. jízda
|19:05-22:25
|Curling
|Finále mužů
|19:30-21:20
|Akrobatické lyžování
|Finále žen - halfpipe
|20:00-22:30
|Krasobruslení
|Exhibice
|20:40-23:40
|Lední hokej
|Zápas o bronz mužů
Program 16. dne ZOH – neděle 22. února
|Čas
|Sport
|Disciplína
|10:00-13:20
|Boby
|Čtyřbob - 3. a 4. jízda
|10:00-13:35
|Běh na lyžích
|Hromadný start žen - klasicky, 50km
|11:05-14:25
|Curling
|Finále žen
|13:10-16:10
|Lední hokej
|Finále mužů
Nový sport na ZOH 2026
Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.
Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.