Generace Z nemá žádný přirozený odpor ke sportu, ale mění způsob, jakým ho konzumuje. Podle výzkumu společnosti Deloitte více než 90 procent fanoušků z generace Z používá sociální média k získávání sportovního obsahu, včetně zápasových úryvků, highlightů, rozhovorů s atlety a dalších videí, která nejsou součástí klasického vysílání. To neznamená, že mladí lidé sport „neberou vážně“. Právě naopak.
Data ukazují, že mnozí z nich sledují sportovní události nejen jako pasivní diváci, ale i v digitálním prostoru, kde mohou okamžitě reagovat, sdílet a zapojovat se do diskuzí, a to ve chvíli, kdy je moment emocionálně nejsilnější. Až čtyři z pěti mladých fanoušků sledují na sítích konkrétní sportovce, což pak ovlivňuje jejich zájem o samotné události.
Zápas se do mobilu smrskne
Sociální média tak fungují jako druhý obrazovkový prostor, který doplňuje, případně nahrazuje tradiční sledování sportu. Už neplatí model „zapnu televizi, poté jdu na sociální sítě“ – podle průzkumů velká část mladých diváků používá při sledování sportu telefon nebo jiný digitální kanál současně, někdy jako hlavní zdroj sportovních informací.
V praxi to znamená, že zápas nebo závod, který může být ve vysílání dlouhý hodiny, se pro gen Z smrskne na jednotlivé fragmenty, které se okamžitě šíří a přepisují v komentářích, react videích nebo právě v memech. Tento trend lze také vysledovat v tom, jak sportovní organizace a kluby v současnosti pracují s fanoušky. Mnohé z nich aktivně integrují obsah určený přímo pro digitální prostředí a vytvářejí formáty, které necílí jen na tradiční sledování, ale i na interakci a participaci.
To potvrzuje i širší výzkum zaměřený na sportovní fanouškovství, který poukazuje na to, že mladí lidé nejen sledují sport on-line, ale i spoluvytvářejí jeho narativ, komentují ho, remixují a sdílejí tak, že se z původního sportovního výkonu stává součást sociální reality širší komunity.
Povrchní humor
V tomto kontextu nedává smysl považovat formy memů sportovních momentů za pouhý „povrchní humor“. Jsou to projevy toho, jak gen Z vypráví svůj vlastní vztah ke sportu, který je rychlý a často emocionálně intenzivní, i když z pohledu tradičního sportovního fanouška může působit povrchně.
Možná je lákavé říct, že kultura memů olympiádu zlehčuje. Jenže data i praxe ukazují něco jiného: Mladí lidé sport sledují, zajímají se o něj, jen ho nekonzumují stejným způsobem jako generace před nimi. Olympiáda se tak nevytrácí. Jen se rozpadá na části. A letošní zimní hry tak možná nebudou první olympiádou, kterou gen Z sleduje jinak. Ale budou první, kde už to nebude výjimka, nýbrž norma.