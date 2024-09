Olympiádu v klasické hudbě vyhrálo české dechové kvinteto. Má vstupenku na světová pódia

Úspěchu se ve středu v podvečer dočkalo dechové kvinteto Alinde Quintet. To se ve špičkové mezinárodní konkurenci probojovalo až do finále soutěže ARD v Mnichově, kde zvítězilo. Členové souboru si tak odvážejí nejen peněžitou odměnu, ale i vstupenku na světová pódia a zájem kulturních organizátorů celosvětového měřítka. Česká klasicko-hudební scéna se tak opět dočkala reprezentace. Olympiáda v klasické hudbě, tak bývá mezi muzikanty přezdíváno soutěžnímu klání ARD v Mnichově.

Koná se sice každý rok, ale pouze ve vybraných kategoriích a pozváni do hlavní soutěže jsou jen vybraní interpreti na základě zaslané nahrávky. Tou prošel i český dechový soubor Alinde Quintet ve složení Anna Talácková (flétna), Barbora Trnčíková (hoboj), David Šimeček (klarinet), Petr Sedlák (fagot) a Kryštof Koska (lesní roh), společně s dalšími 26 ansámbly z celého světa. Samotná soutěž pak měla čtyři kola, která probíhala ve dnech od 3. do 11. září v Mnichově. Odborná porota během čtyř soutěžních kol vybrala čtyři soubory do finálového klání, ze kterého si Alinde Quintet odváží první cenu. „Máme obrovskou radost a jsme hrdí, že jsme se stali vítězi soutěže ARD, která je považována za tu nejprestižnejší v klasické hudbě,“ říká členka souboru, hobojistka Barbora Trnčíková.

Mezinárodní soutěž bavorského rozhlasu ARD v Mnichově se koná od roku 1952, za tu dobu proběhla jedenáctkrát. V minulosti se stali laureáty soutěže také hráči Afflatus Quintet, a to v roce 1997, a Pražské akademické dechové kvinteto v roce 1966, v oboru sólových nástrojů to byli mezinárodně uznávaní umělci jako hornisté Radek Baborák, Přemysl Vojta, Kateřina Javůrková či fagotista Václav Vonášek.