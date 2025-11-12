Dominantním prvkem olympijské se stal pletený svetr s výrazným vzorem, doplněný čepicí Raškovkou, dlouhou červenou šálou a rukavicemi. „Milán je městem módy stejně jako Paříž, a tak jsme znovu sáhli po neotřelém návrhu. Inspirovali jsme se právě italskou módou. V Cortině 1956 se poprvé konaly zimní olympijské hry v Itálii, poprvé je vysílala televize. Zapsaly se do historie nejen sportovními výkony, ale i svým stylem,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Grafické pojetí kolekce vytvořil akademický malíř Milan Jaroš, autor návrhu inspirovaného typografií a stylem Vojtěcha Preissiga. Na jeho práci navázala návrhářka Anežka Berecková z Alpine Pro. „Byla to pro mě obrovská kreativní výzva i čest – možnost ukázat, že sportovní oblečení může mít nejen funkční, ale i estetickou a symbolickou rovinu,“ řekla návrhářka, která vystudovala design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a už během studia měla možnost představit svou tvorbu na několika velkých módních akcích.
Raškovka je hit
Fanoušci si již potřetí mohou pořídit čepici Raškovku, která se v roce 2018, při padesátém výročí olympijského triumfu skokana na lyžích Jiřího Rašky, stala fenoménem a symbolem sportovců i fanoušků přesahujícím olympijské hry.
Nechybí ani verze pro malé sportovce
Součástí kolekce jsou kromě pletených doplňků i bundy, mikiny či batohy a nechybí ani dětské verze. Stejné oblečení oblékne i paralympijská výprava. „Máme pro část výpravy upravenou délku kabátu, aby byla pohodlná i pro vozíčkáře, ale jinak je kolekce pro paralympioniky úplně stejná. Doufám, že v ní bude fandit co nejvíc sportovních příznivců při zimních olympijských hrách v únoru i při následné paralympiádě od 6. do 15. března 2026,“ řekl Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru.
Kolekce je už nyní dostupná v prodejnách ALPINE PRO i na e-shopech alpinepro.cz a sporttown.cz a fanoušci si ji budou moci zakoupit například i při návštěvě únorového Olympijského festivalu v Českých Budějovicích.