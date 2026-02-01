Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Matouš Waller
Matouš Waller
  19:22
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům zahrnuje i několik novinek. Pořídit si je může kdokoli. Kolik stojí a kde se dá oblečení koupit? Nejlevnější kousek z kolekce vyjde už na stovku.
Olympionici a paralympici v nové kolekci

Olympionici a paralympici v nové kolekci | foto: ČOV / Barbora Reichová

Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z...
Ornamenty z tvorby grafika Vojtěcha Preissiga použité na oblečení pro zimní...
Biatlonistka Markéta Davidová v olympijském svetru a legínách.
Biatlonista Vítězslav Hornig ve kabátu, který má vyhřívání powerbankou.
25 fotografií

Podoba kolekce pro letošní zimní olympijské hry je známá už od poloviny listopadu. Založená je na tvorbě grafika a ilustrátora Vojtěcha Preissiga, respektive pětici ornamentů z jím navržených písem. Stejně jako v předchozích letech je pro Český olympijský výbor zpracoval malíř Milan Jaroš. Letos poprvé není kolekce čistě v národních barvách.

Oblečení vizuálně odkazuje i na ZOH roku 1956 v italském městě Cortina, které je jednou z letošních lokalit. Kolekci již podeváté ušila česká firma Alpine Pro, jejíž designérka Anežka Berecková stojí za finálními návrhy. O obutí sportovců se postarala Tereza Horňáková.

Oficiální olympijská kolekce od hlavy až k patě.

Letos kolekci tvoří i několik novinek – kromě tradičních svetrů nebo čepice „raškovky“ přibyly například rukavice na šňůrce nebo hokejové kraťasy. A jak je zvykem, většinu z nich Alpine Pro nabízí ke koupi, například oblíbená čepice vyjde na 499 korun a pletený svetr na 1 999 korun. V nabídce nechybí ani oblečení v dětských velikostech.

Cortina 1956 vs. 2026: Češi míří olympiádu s hvězdami v čele, před 70 lety šlo o zklamání

Kolik stojí kolekce ZOH 2026

Nejdražším kouskem celé kolekce je pánský dlouhá bunda za 4 599, v dámském provedení vyjde o stokorunu levněji, dětská varianta stojí zhruba polovinu. Naopak nejlevněji lze pořídit klíčenku za 99 korun. Jen o dvě stovky více pak stojí plátěný vak.

Cylindry nahradily hokejové kraťasy. Jak se časem měnil úbor českých olympioniků

Ceny v e-shopu firmy jsou u většiny oděvů trojí – liší se podle pohlaví, o něco levnější je pak oblečení pro děti. Nabídka určená pro ně navíc nedosahuje takové šíře. Část kolekce je rovněž dostupná v několika barevných provedeních.

Oblečení z olympijské kolekce ZOH 2026 (v Kč)
PánskéDámskéDětské
Triko (krátký rukáv)699599499
Triko (dlouhý rukáv)999999není
Mikina1 5991 499999
Svetr1 9991 999není
Dlouhá bunda4 5994 4992 499

V nabídce jsou také dámské legíny či šaty nebo tepláky. Bohatý výběr je i z doplňků kolekce pro ZOH 2026. Tvoří ji hned několik druhů čepic nebo batohů a vaků. Pořídit lze ale i peněženky (599 Kč) nebo dokladovky 999 Kč) a také sportovní pantofle za 599 korun.

Doplňky z olympijské kolekce ZOH 2026 (v Kč)
Šála499
Čepice raškovka499
Pletená čepice599
Rukavice499
Ponožky jednobarevné (3 ks)499
Ponožky s motivem (1 ks)599
Sportovní batoh1 899

Zimní olympijské hry proběhnou v italských městech Milán a Cortina během února. Zahajovací ceremoniál se bude konat 6. února na slavném stadionu San Siro.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zakončení je naplánované na 22. února ve Veroně. Do Itálie se ZOH vrací po dvaceti letech. O medaile tu bude bojovat celkem 114 českých sportovců a sportovkyň.

1. února 2026  19:22

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

1. února 2026  16:25


