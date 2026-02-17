Český biatlon se dneska pokusí vylepšit dosavadní účinkování na olympiádě a pokusí se zabojovat o premiérové umístění alespoň v TOP 10. Česká mužská biatlonová štafeta nastoupí v Anterselvě ve složení Tomáš Mikyska, Vítězslav Hornig, Petr Hák a Michal Krčmář. Závod vysílá ČT sport.
Štafetu rozjel Mikyska, který na stojce musel dvakrát dobíjet. Hornigovi předal na sedmé příčce. Na dobrý výkon navázal i Hornig a českou štafetu předal mladému Hákovi v TOP 10.
Právě dvaadvacetiletý Hák, který ve štafetě dostal přednost před Mikulášem Karlíkem, má nyní na starosti třetí úsek. V Anterselvě zatím absolvoval pouze vytrvalostní závod, v němž obsadil 81. místo, trenéry ale přesvědčil výkonem v interním kontrolním závodě. „Střílel 0+0, na trati vypadal výborně a cítí se dobře. Od začátku jsme s ním počítali hlavně pro štafetu,“ uvedl Málek.
Bimbo se pokusí dovést štafetu v TOP 6
Závěrečný úsek tradičně obstará Krčmář, jeden z nejzkušenějších členů týmu. „Bimbo je osvědčený finišman. Ten úsek je pro něj ideální,“ řekl trenér s tím, že pět favoritů patří k absolutní světové špičce. „Musíme hlavně podat dobrý výkon a čekat, jestli někdo z favoritů nezaváhá.“
Štafetový debutant Hák se na olympijský start těší. „Cítím se skvěle a myslím, že jsem připravený. Budu se snažit nenabrat ztrátu a předat štafetu v co nejlepší pozici. Bude to pro mě obrovská zkušenost,“ uvedl mladý biatlonista.
Češi budou usilovat o výrazné zlepšení oproti olympiádě v Pekingu, kde obsadili 19. místo poté, co byli ze závodu staženi. Aktuální forma však dává naději: ve všech čtyřech štafetách této sezony Světového poháru skončil český tým v první desítce, přičemž v lednových závodech v Oberhofu a Ruhpoldingu bral shodně šesté místo.
„Chceme bojovat o první šestku, to je náš hlavní cíl,“ řekl Krčmář. Medailové ambice ale krotí. „Na medaili potřebujete, aby ostatní udělali chyby a vy je dokázali využít. Papírově je konkurence obrovská, ale ve štafetě se může stát cokoliv. Musíme být připraveni,“ dodal.
