Olympijské bizáry: Hromadný držkopád, 15 tisíc vajec pro Nory i původní Kokosy na sněhu

Autor: Marek Peška
  18:55
Olympiáda není jen o emocích, napětí, krásné podívané. Je také o vtipných situacích, z nichž možná mají zábavu i samotní aktéři. Tady máme pár momentů, které se zapsaly do dějin.

S Jamajčany se musí v zimních sportech počítat! | foto: CHAT GPT

Proslavili se jamajští bobisté. Ti se svým čtyřbobem startovali v roce 1988 v Calgary. Mnohé bavil pohled na hnědé sportovce s rastafariánskými copánky v zimních kombinézách a helmách u vozu s lyžemi. Ačkoli Jamajčané závod nedokončili, stali se legendou. A to díky komedii Kokosy na sněhu, kterou filmaři natočili v Calgary o pět let později. Komedie tým sestavený z rychlých sprinterů vykreslila jako nešiky, kterým to na ledě klouže už jen při cestě k bobu. Diváci se královsky bavili.

Ve skutečnosti jsou Jamajčané „bobařskou“ velmocí! Exotický stát přiveze do Itálie kromě tradičního mužského čtyřbobu také mužský dvojbob a ženský monobob. Jamajku na ledě nelze už podceňovat! I proto, že ostrované loni získali první zlatou medaili na mezinárodní soutěži, a to když porazila Kanadu na Severoamerickém poháru.

Sehnal si lidi i boby

A když už jsme u bobů. Jeden z dalších zajímavých příběhů má československou stopu. V roce 1948 na olympijských hrách ve Svatém Mořici jel za naši vlajku Max Ippen, který jako československý Žid prošel za války koncentračními tábory.

Stadiony a sportoviště ZOH 2026: Kde se koná olympiáda? Není to jen Milán a Cortina!

Ippen se s olympijským výborem domluvil na tom, že sežene lidi i boby. Tenkrát jeho čtyřka zajela třetí nejrychlejší čas. Úspěch ovšem zhatil tlak organizátorů olympiády – v sestavě byl legendární hokejový rozhodčí Vojtěch Okoličány, který dostal na vybranou, buď bude sportovcem, nebo rozhodčím. Zvolil druhou možnost. Čechoslováci v bobech už žádných úspěchů nedosáhli. Ippenovi komunisté sebrali továrnu a byl stíhán za velezradu.

Všichni popadali

Diváci se při sledování zimních olympijských her ve Salt Lake City 2002 pobavili při jízdě rychlobruslařů. V pětici jezdců jel po celý závod jako poslední Australan Steven Bradbury, ten se do finále dostal díky diskvalifikaci a pádům soupeřů v předchozích závodech. Padesát metrů před cílem spadli jako hrušky Američan, Korejec, Kanaďan a Číňan. Bradbury si s klidem a rozvahou, které měl po celý závod, přijel pro první zimní zlatou olympijskou medaili pro Austrálii. Mimochodem, Bradbury se celonárodním hrdinou stal znovu o 20 let později, když jako instruktor surfingu zachránil čtyři mladé dívky ve vysokých vlnách.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Norská vejce

Olympiáda čas od času zažije i bizarní situace v zákulisí. Kuchaři norských sportovců v roce 2018 v Pchjongčchangu omylem dostali 15 tisíc vajec místo objednaných 1 500 kvůli špatnému překladu v objednávkovém formuláři. Norové pak vtipkovali, že by museli vymyslet nový jídelníček, po kterém by sportovcům žloutky tekly ven i ušima.

Trest za výjimečný kousek

A máme tady ještě jednu kuriozitku. Ta se odehrála na ZOH 1998 v Naganu. Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová věděla, že po pádu už nedosáhne na medaile. A tak si v této jízdě střihla salto vzad s přistáním na jedné čepeli. Salta vzad jsou od roku 1976 zakázána pro svou nebezpečnost. Bonalyová za něj dostala srážkové body. Dodnes je jedinou bruslařkou, které se tento trik podařilo provést.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Elektromobily posílí vozový park Horské služby ČR, budou ve všech oblastech

ilustrační snímek

Horská služba ČR (HS) bude mít od konce února ve výbavě osm elektromobilů s pohonem všech čtyř kol. Půjde o první auta čistě na elektrický pohon v jejich...

4. února 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Co dělat v Praze během jarních prázdnin 2026? Máme 9 tipů na akce, které moc nestojí

Národní muzeum při západu slunce (4. března 2019)

Muzea, exkurze a procházky. Netřeba nikam jezdit, i hlavní město má co nabídnout, pokud jste se rozhodli se o jarních prázdninách netáhnout na hory. Účet za zabavení celé rodiny navíc nemusí šplhat...

4. února 2026  19:57

Na dálnici D1 se srazil kamion se dvěma dodávkami, provoz u Brna je přerušen

Ilustrační snímek

Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila ve středu po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Brno. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu číslo 168 u Devíti křížů ve směru na Domašov...

4. února 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

ÚOHS: Strnadova CE Industry kupuje odpadovou firmu SPV Recycling, kde měla podíl

ilustrační snímek

Holding CE Industry podnikatele Jaroslava Strnada, který podniká v železničním strojírenství, energetice či potravinářství, kupuje zbylý podíl ve společnosti...

4. února 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tříkrálová sbírka na západě Čech je opět rekordní, v kasičkách bylo 7,97 mil. Kč

ilustrační snímek

Tříkrálová sbírka v Diecézi plzeňské letos zatím vynesla rekordních 8,28 milionu korun. V porovnání s loňskem to bylo o téměř 340.000 korun více. Do kasiček...

4. února 2026  17:27,  aktualizováno  17:27

Ze 4500 autobusových spojů v Plzeňském kraji si lze objednat 15 pct na zavolání

ilustrační snímek

Ze 4500 spojů veřejné autobusové dopravy v Plzeňském kraji si mohou cestující objednat 15 procent na zavolání. Jde o spoje nebo jejich části, které nezajíždějí...

4. února 2026  17:25

V Karlovarském kraji má titul Alej roku Studentská alej a Stromokruh v Sokolově

ilustrační snímek

Nejoblíbenější alejí Karlovarského kraje se v 15. ročníku ankety Alej roku stala Studentská alej a Stromokruh v Sokolově. V celostátním žebříčku letos tento...

4. února 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Olympijské bizáry: Hromadný držkopád, 15 tisíc vajec pro Nory i původní Kokosy na sněhu

S Jamajčany se musí v zimních sportech počítat!

Olympiáda není jen o emocích, napětí, krásné podívané. Je také o vtipných situacích, z nichž možná mají zábavu i samotní aktéři. Tady máme pár momentů, které se zapsaly do dějin.

4. února 2026  18:55

Karlovarský kraj hledá dodavatele pro stavbu operačního střediska IZS

ilustrační snímek

Karlovarský kraj hledá firmu, která postaví společné operační středisko složek integrovaného záchranného systému (IZS). Ta by měla za zhruba 558 milionů korun...

4. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

OBRAZEM: Poslední Zdař Bůh. Ostravou prošel průvod horníků, při mši se smutnilo

Závěrečný pochod horníků a jejich příznivců centrem Ostravy k ukončení těžby...

Přepište dějiny, severovýchod České republiky už definitivně není hornickým regionem. Sérii akcí ke konci těžby černého uhlí ve středu uzavřelo vyvezení posledního vozíku u Karviné s uhlím a poté v...

4. února 2026  18:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se hraje curling? Máme stručný přehled pravidel zimního sportu gentlemanů

Curlingové centrum Třešňovka

Curling patří mezi oblíbené zimní sporty a v Česku má už více než třicetiletou tradici. Jde o promyšlenou strategickou hru, kde rozhodují centimetry a spolupráce týmu. Curling se dokonce často hraje...

4. února 2026  7:10,  aktualizováno  18:29

ZOH 2026: České hokejistky chtějí olympijskou medaili, turnaj začínají proti USA

Tým hokejistek, zleva Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková a Aneta Tejralová

České hokejistky vstupují do olympijského turnaje s cílem získat historickou medaili. Na úvod je čeká duel s USA, následně zápasy se Švýcarskem, Finskem a Kanadou. Tým trenérky Carly MacLeodové patří...

4. února 2026  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.