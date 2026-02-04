Proslavili se jamajští bobisté. Ti se svým čtyřbobem startovali v roce 1988 v Calgary. Mnohé bavil pohled na hnědé sportovce s rastafariánskými copánky v zimních kombinézách a helmách u vozu s lyžemi. Ačkoli Jamajčané závod nedokončili, stali se legendou. A to díky komedii Kokosy na sněhu, kterou filmaři natočili v Calgary o pět let později. Komedie tým sestavený z rychlých sprinterů vykreslila jako nešiky, kterým to na ledě klouže už jen při cestě k bobu. Diváci se královsky bavili.
Ve skutečnosti jsou Jamajčané „bobařskou“ velmocí! Exotický stát přiveze do Itálie kromě tradičního mužského čtyřbobu také mužský dvojbob a ženský monobob. Jamajku na ledě nelze už podceňovat! I proto, že ostrované loni získali první zlatou medaili na mezinárodní soutěži, a to když porazila Kanadu na Severoamerickém poháru.
Sehnal si lidi i boby
A když už jsme u bobů. Jeden z dalších zajímavých příběhů má československou stopu. V roce 1948 na olympijských hrách ve Svatém Mořici jel za naši vlajku Max Ippen, který jako československý Žid prošel za války koncentračními tábory.
Ippen se s olympijským výborem domluvil na tom, že sežene lidi i boby. Tenkrát jeho čtyřka zajela třetí nejrychlejší čas. Úspěch ovšem zhatil tlak organizátorů olympiády – v sestavě byl legendární hokejový rozhodčí Vojtěch Okoličány, který dostal na vybranou, buď bude sportovcem, nebo rozhodčím. Zvolil druhou možnost. Čechoslováci v bobech už žádných úspěchů nedosáhli. Ippenovi komunisté sebrali továrnu a byl stíhán za velezradu.
Všichni popadali
Diváci se při sledování zimních olympijských her ve Salt Lake City 2002 pobavili při jízdě rychlobruslařů. V pětici jezdců jel po celý závod jako poslední Australan Steven Bradbury, ten se do finále dostal díky diskvalifikaci a pádům soupeřů v předchozích závodech. Padesát metrů před cílem spadli jako hrušky Američan, Korejec, Kanaďan a Číňan. Bradbury si s klidem a rozvahou, které měl po celý závod, přijel pro první zimní zlatou olympijskou medaili pro Austrálii. Mimochodem, Bradbury se celonárodním hrdinou stal znovu o 20 let později, když jako instruktor surfingu zachránil čtyři mladé dívky ve vysokých vlnách.
Norská vejce
Olympiáda čas od času zažije i bizarní situace v zákulisí. Kuchaři norských sportovců v roce 2018 v Pchjongčchangu omylem dostali 15 tisíc vajec místo objednaných 1 500 kvůli špatnému překladu v objednávkovém formuláři. Norové pak vtipkovali, že by museli vymyslet nový jídelníček, po kterém by sportovcům žloutky tekly ven i ušima.
Trest za výjimečný kousek
A máme tady ještě jednu kuriozitku. Ta se odehrála na ZOH 1998 v Naganu. Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová věděla, že po pádu už nedosáhne na medaile. A tak si v této jízdě střihla salto vzad s přistáním na jedné čepeli. Salta vzad jsou od roku 1976 zakázána pro svou nebezpečnost. Bonalyová za něj dostala srážkové body. Dodnes je jedinou bruslařkou, které se tento trik podařilo provést.