Itálie se po sedmi desetiletích znovu ocitá v centru zimního olympijského dění. Zimní olympijské hry Milán – Cortina 2026, které se uskuteční od 6. do 22. února, symbolicky propojí minulost s přítomností. Právě Cortina d’Ampezzo byla v roce 1956 místem, kde se psaly nejen sportovní, ale i mediální dějiny.
Hvězda Toni Sailer
Hry v roce 1956 patřily k přelomovým. Zúčastnilo se jich 32 zemí a sportovci soutěžili ve 24 disciplínách. Největší hvězdou se stal rakouský lyžař Toni Sailer, který jako první člověk v historii dokázal na jedné olympiádě vyhrát všechny tři disciplíny alpského lyžování. Krasobruslení se tehdy konalo naposledy pod širým nebem a hokejový turnaj byl zároveň mistrovstvím světa i Evropy.
Cortina se ale do historie zapsala především jako kolébka olympijských televizních přenosů. Právě zde se poprvé ve větším rozsahu vysílaly přímé přenosy do západní a střední Evropy. V Československu mohli diváci sledovat hokejový zápas Sovětského svazu se Švédskem nebo rychlobruslařský závod mužů na 500 metrů. Televizi však tehdy vlastnilo jen něco málo přes 30 tisíc domácností a přenosy byly spíše technickou kuriozitou než masovou zábavou. Přesto právě po hrách v Cortině vznikla sportovní redakce Československé televize, jakožto základ budoucího sportovního vysílání.
|
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?
Pro Československo symbol neúspěchu
Pro československý sport však byly hry spíše zklamáním. Výprava čítající 41 sportovců nezískala ani jednu medaili a hokejisté po slibném úvodu skončili až pátí. Cortina se na dlouhá léta stala symbolem neúspěchu, ale zároveň místem, kde začala nová éra sportovních přenosů.
O sedmdesát let později se olympijský oheň do Itálie vrací v úplně jiné atmosféře. Zimní olympijské hry Milán – Cortina 2026 budou sledovat stovky milionů diváků po celém světě a česká výprava na nich bude patřit k nejpočetnějším v historii.
Do Itálie odcestuje rekordních 113 českých sportovců, čímž se vyrovná dosavadní maximum z her v Pekingu 2022. V nominaci nechybějí největší hvězdy v čele s Ester Ledeckou a Evou Adamczykovou. Výraznou část výpravy tvoří hokejové týmy mužů i žen, silné zastoupení mají také lyžaři, snowboardisté a curleři.
|
Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa
Počet nominovaných se může změnit
Slavnostní zahájení her proběhne 6. února na slavném stadionu San Siro v Miláně. Už o dva dny dříve však nastoupí první čeští reprezentanti, curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Podle vedení výpravy se počet nominovaných může ještě mírně změnit, jisté ale je, že Česká republika vyšle do Itálie jednu z nejsilnějších sestav ve své historii.
Podívejte se na střípky z příprav v galerii: