Olympijské hry v Cortině jsou pro Česko důležité. Před 70 lety zde začala naše televizní éra sportu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
Sport   11:30
Po sedmdesáti letech se zimní olympijské hry vracejí do italské Cortiny d’Ampezzo. Místa, kde v roce 1956 vznikla televizní historie a kde československá výprava zůstala bez medaile, se znovu stanou centrem světového sportu. Tentokrát s rekordní českou účastí, hvězdami v čele s Ester Ledeckou a ambicí zapsat novou kapitolu do olympijských dějin.
Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her | foto: Claudia GrecoReuters

Milán už se pomalu zahaluje do olympijských motivů.
Thajsko bojuje o účast bobistů na Zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026.
Thajsko bojuje o účast bobistů na Zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026.
V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích...
13 fotografií

Itálie se po sedmi desetiletích znovu ocitá v centru zimního olympijského dění. Zimní olympijské hry Milán – Cortina 2026, které se uskuteční od 6. do 22. února, symbolicky propojí minulost s přítomností. Právě Cortina d’Ampezzo byla v roce 1956 místem, kde se psaly nejen sportovní, ale i mediální dějiny.

Hvězda Toni Sailer

Hry v roce 1956 patřily k přelomovým. Zúčastnilo se jich 32 zemí a sportovci soutěžili ve 24 disciplínách. Největší hvězdou se stal rakouský lyžař Toni Sailer, který jako první člověk v historii dokázal na jedné olympiádě vyhrát všechny tři disciplíny alpského lyžování. Krasobruslení se tehdy konalo naposledy pod širým nebem a hokejový turnaj byl zároveň mistrovstvím světa i Evropy.

Olympijské kruhy v Cortině d'Ampezzo.

Cortina se ale do historie zapsala především jako kolébka olympijských televizních přenosů. Právě zde se poprvé ve větším rozsahu vysílaly přímé přenosy do západní a střední Evropy. V Československu mohli diváci sledovat hokejový zápas Sovětského svazu se Švédskem nebo rychlobruslařský závod mužů na 500 metrů. Televizi však tehdy vlastnilo jen něco málo přes 30 tisíc domácností a přenosy byly spíše technickou kuriozitou než masovou zábavou. Přesto právě po hrách v Cortině vznikla sportovní redakce Československé televize, jakožto základ budoucího sportovního vysílání.

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Pro Československo symbol neúspěchu

Pro československý sport však byly hry spíše zklamáním. Výprava čítající 41 sportovců nezískala ani jednu medaili a hokejisté po slibném úvodu skončili až pátí. Cortina se na dlouhá léta stala symbolem neúspěchu, ale zároveň místem, kde začala nová éra sportovních přenosů.

O sedmdesát let později se olympijský oheň do Itálie vrací v úplně jiné atmosféře. Zimní olympijské hry Milán – Cortina 2026 budou sledovat stovky milionů diváků po celém světě a česká výprava na nich bude patřit k nejpočetnějším v historii.

Olympijské hry v Pekingu končí. Zimní sportovní svátek uzavírá slavnostní ceremoniál. (20. února 2022)

Do Itálie odcestuje rekordních 113 českých sportovců, čímž se vyrovná dosavadní maximum z her v Pekingu 2022. V nominaci nechybějí největší hvězdy v čele s Ester Ledeckou a Evou Adamczykovou. Výraznou část výpravy tvoří hokejové týmy mužů i žen, silné zastoupení mají také lyžaři, snowboardisté a curleři.

Nominace na ZOH 2026: Rulík míchá zlatý tým, na olympiádu bere 19 mistrů světa

Počet nominovaných se může změnit

Slavnostní zahájení her proběhne 6. února na slavném stadionu San Siro v Miláně. Už o dva dny dříve však nastoupí první čeští reprezentanti, curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Podle vedení výpravy se počet nominovaných může ještě mírně změnit, jisté ale je, že Česká republika vyšle do Itálie jednu z nejsilnějších sestav ve své historii.

Podívejte se na střípky z příprav v galerii:

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her
Milán už se pomalu zahaluje do olympijských motivů.
Thajsko bojuje o účast bobistů na Zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026.
Thajsko bojuje o účast bobistů na Zimních olympijských hrách Milán Cortina 2026.
13 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.